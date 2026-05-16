Kassetten, Kultfilme & Crushes Die Hotties der 1980er: Diese Stars lassen uns heute noch schwach werden Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Filiz Tamara Boga Die heißen Stars der 80er (v.l.): Michelle Pfeiffer, Dolph Lundgren, Pamela Anderson, Patrick Swayze, Madonna Bild: Adobe Stock/IMAGO/Capital Pictures/Cinema Publishers Collection/Mary Evans

Zurück in eine Zeit, in der Poster an der Wand hingen und ein Musikvideo reichte, um sich schockzuverlieben. Die Hotties der 1980er stehen für jugendliche Schwärmereien, ikonische Styles und einen Charme, der bis heute wirkt - ganz ohne Filter.

Neonlicht und Scheiben-Telefon Die 1980er waren eine Zeit der Extreme - und genau das machte ihre Hotties so unwiderstehlich. Große Frisuren, große Egos und noch größerer Sex-Appeal prägten eine Ära, in der Stars zu Schwärmen und Looks zu Legenden wurden. Schrill, selbstbewusst und absolut unvergesslich. Genau das macht sie zum zeitlosen Schwarm-Material.

Eine der großen Ikonen der Original-Serie: Pamela Anderson zählt als eine der größten Sexsymbole in der Filmgeschichte. Bild: IMAGO / Capital Pictures

1. Pamela Anderson Wir starten stark und ohne Zurückhaltung. Zweifelsohne ist Pamela Anderson bis heute der Inbegriff von Sex-Appeal. Die Blondine Casey mit ihrem roten Badeanzug in der Serie "Baywatch" machte sie zu einer Ikone, die bis heute ihre Schlagzeilen durch ihr Aussehen schreibt. Nur anders als man denkt: Der Kult-Star hat ihre Pinsel und Lippenstifte niedergelegt und trägt selbst auf der Fashion Week kein Make-up mehr. Was mit einer spontanen Veränderung anfing, wurde ein Statement gegen die Beauty-Industrie und ein Vorbild für die junge Generation. Zudem lebt die Schauspielerin zu dieser Zeit zurückgezogen und ländlich auf Vancouver Island und engagiert sich als Tierschutzaktivistin.

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Patrick Swayze als Johnny Castle in "Dirty Dancing" (1987) Bild: imago images/Cinema Publishers Collection

2. Patrick Swayze Wer Pamela Anderson erwähnt, darf auf keinen Fall Charmeur Patrick Swayze vergessen. Der Schauspieler wurde vor allem durch seine Rolle als Johnny Castle in dem Tanzfilm "Dirty Dancing" bekannt. Was viele zu der Zeit nicht wussten: Swayze war schon zuvor ein begabter Sänger und Tänzer und hat sogar eine Tanz-Ausbildung im Ballett absolviert. Das erklärt wohl seinen gekonnten Hüftschwung, von dem bis heute alle Muttis schwärmen. Leider wurde sein Erfolg von einer traumatischen Kindheit und daraus resultierenden Alkoholproblemen überschattet. Der Kult-Star starb im Jahr 2009 im Alter von 57 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Erlebe Patrick Swayze in diesem Tanzfilm Film ansehen Drama One Last Dance Verfügbar auf Joyn 96:26 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Dolph Lundgren als Nikolai Rachenko in "Red Scorpion" (1988) Bild: imago images/Mary Evans

3. Dolph Lundgren Der gebürtige Schwede war in seiner Jugend zunächst vor allem sportlich erfolgreich. Neben Eishockey, Judo und Boxen hat er auch Kyokushin-Karate gelernt. In letzterem hat er sogar den schwarzen Gürtel. Kein Wunder also, dass ihm mit "Rocky IV" als Ivan Drago sein Durchbruch gelang. Sowohl in der Karriere als auch durch Sylvester Stallones Brustkorb, denn beim Training für den Film hatte der junge Athlet ihn so stark verletzt, dass er ihn am Herzbeutel traf und damit direkt ins Krankenhaus beförderte. Für diese Muckis verdient er auf jeden Fall den Titel "1980er-Jahre Hottie". Nach einem langen Kampf gegen den Krebs ist Lundgren weiterhin als Schauspieler und Regisseur aktiv. Weitere krasse Unfälle am Set kannst du hier nachlesen.

Michelle Pfeiffer als Elvira Hancock in "Scarface" (1983) Bild: imago images/Mary Evans

4. Michelle Pfeiffer Die berühmte Schönheit Michelle Pfeiffer kennt man insbesondere als Catwoman aus dem Film "Scarface". In ihrem schwarzen Latex-Anzug verdrehte sie neben Al Pacino auf der Leinwand so einigen Fans die Köpfe. Rund 60 Catsuits á 1000 Dollar das Stück wurden für den gesamten Dreh geopfert, da die Schauspielerin in den engen Anzügen eingeschweißt werden musste. Mittlerweile ist die verführerische Katzen Lady Oma und genießt einen gesunden und bewussten Lebensstil, wie sie In kurzen Instagram-Clips erzählt. Außerdem ist sie noch weiterhin als Schauspielerin aktiv und derzeit als Hauptrolle in der Serie "The Madison" zu sehen.

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Das Pop-Idol Madonna in ihren 80er Jahren. Bild: imago images/Mary Evans

5. Madonna Neben den ganzen Filmstars darf eine Person nicht fehlen: Madonna. Die "Queen of Pop" war die Stil-Ikone in den 1980er-Jahren. Ihren immensen Erfolg in der Musikbranche verdankte sie nicht nur ihrem Talent, sondern auch ihrer Unverwechselbarkeit in Sachen Fashion und Präsenz. Mit aufreizenden Looks und provozierenden Performances zog sie die Aufmerksamkeit der Massen auf sich und etablierte sich als Hottie mit Alleinstellungsmerkmal. So war beispielsweise das kegelförmige Korsett von Jean Paul Gaultier zu ihrem Markenzeichen geworden. Ihr Auftritt bei den MTV Video Music Awards 1984 im Hochzeitskleid mit "Like a Virgin" provozierte einen Skandal, wie auch das Video von ihrer Single "Like a Prayer", in dem sie vor einem brennenden Jesus-Kreuz performte. Ein Tabubruch jagte den nächsten - sie setzte Sexualität gezielt als künstlerisches Mittel ein und wurde zur internationalen Ikone körperlicher Freiheit, begleitet von Ruhm und wiederkehrender Zensur.

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Madonna ist auch heute noch in vielen Bereichen präsent. Ob auf Social Media, in Gesundheits- und Bildungsprojekten oder auch auf ihrer letzten "Celebration Tour" im Jahr 2024. Erst neulich trat sie mit Sabrina Carpenter beim Coachella auf und bedankte sich bei ihr und ihren Fans für das Erlebnis: "A moment in history, I will never forget!", wie sie in dem Post selbst schrieb.