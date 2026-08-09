Name könnte dieses Jahr fallen
Neuer James Bond: Wird Daniel Craigs Nachfolger noch 2026 verkündet?
Veröffentlicht:von Julia W.
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Macht James Bond Urlaub?
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Spätestens seit 2021 ist klar, dass Daniel Craig nicht weiter für die Rolle des James Bond zur Verfügung stehen wird. Seitdem wird über seine Nachfolge spekuliert – und schon bald könnte offenbar der Name bekannt gegeben werden.
Mit "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben", der Ende 2021 veröffentlicht wurde, setzte sich Daniel Craig endgültig als Geheimagent im Auftrag Ihrer Majestät zur Ruhe. Seitdem fragen sich Fans: Wer wird der neue James Bond?
Streame die Doku über die Anfänge der Filmreihe
Steht der neue Bond Ende 2026 fest?
Darauf könnte es in den kommenden Monaten eine Antwort geben. Das hat zumindest Filmproduzentin Amy Pascal kürzlich in einem neuen Interview mit dem US-Branchenportal "Deadline" angedeutet. "Ich würde sagen, Ende des Jahres ist ein guter Tipp", sagte sie.
Man gehe die Suche nach einem neuen Bond-Darsteller "sehr methodisch" an, sagte Pascal und gab zu, dass es schwierig sei, in Daniel Craigs Fußstapfen zu treten. "Es muss etwas ganz anderes sein", sagte Pascal. Fans können sich demnach auf einen neuen Ansatz in der Geheimagenten-Reihe freuen, der "mitreißend und aufregend und anders" ist.
So kam Daniel Craig zur Rolle als 007
Viele Namen kursieren
Seit bald fünf Jahren spekulieren Fans über die mögliche Nachfolge von Daniel Craig. Zahlreiche Namen wurden bereits gehandelt – von Richard Madden, Idris Elba, Henry Cavill, Tom Hardy, Aaron Taylor-Johnson, Jacob Elordi bis Tom Holland.
Mitte Mai berichtete das Branchenmagazin "Variety", dass nun offizielle Castings laufen. "Die Suche nach dem nächsten James Bond hat begonnen", hieß es demnach in einem vorliegenden Statement von Amazon MGM Studios.
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