Hawaii - das ist die sanfte Welt von Hula, Aloha und Ohana. Okay, das ist ein bisschen viel Klischee. Denn zumindest Fans der US-Krimiserie "Hawaii Five-O" wissen, dass es auf den Südseeinseln nicht nur friedlich zugeht. Grund genug, sich die Drehorte der Serie einmal genauer anzusehen.

Wo beginnt eine Serie, die ihren Hauptschauplatz, Hawaii, bereits im Namen trägt? Genau, in Südkorea. In der Pilotfolge ist nämlich Commander Steve McGarrett (Alex O’Loughlin) außerhalb der Stadt Pohang mit einem Militär-Konvoi unterwegs, um einen Gefangenen zu transportieren. Erst in der nächsten Einstellung springt die Geschichte auf die titelgebende Inselgruppe Hawaii und zwar in ein Haus auf der Insel Oahu, wo ein Verbrecher den Vater des Commanders mit einer Waffe bedroht. Wie es weitergeht, soll hier natürlich nicht verraten werden, aber sehr wohl, auf welche Orte du dich freuen kannst, wenn du dir die Serie ansiehst. Denn natürlich spielt eine Serie wie "Hawaii Five-O" nicht in Südkorea, sondern auf Hawaii und tatsächlich fanden hier auch die meisten Drehs statt. Vorab aber ein kleiner Hawaii-Check-in, damit du das Wichtigste über die Hawaii weißt. Hawaii ist eine Insel, aber irgendwie auch nicht. Denn mit Hawaii ist zum einen eine Kette von mehreren Inseln gemeint - davon acht Hauptinseln - zum anderen ist Hawaii auch der Name der größten dieser Inseln. Hawaii liegt im pazifischen Ozean und ist seit 1959 ein Bundesstaat der USA. Trotzdem gehört die Inselgruppe nicht zum amerikanischen, sondern zum polynesischen Kulturraum. Auf Hawaii leben ungefähr 1,5 Millionen Menschen, zwei Drittel davon auf der Insel Oahu. Dort liegt auch die Hauptstadt Honolulu, die zugleich auch die größte Stadt Hawaiis ist und einer der wichtigsten Drehorte der Serie. Und damit wären wir auch schon mittendrin.

Oahu Auf der drittgrößten der hawaiischen Inseln steht das Haus von Commander McGarrett, in das er nach vielen Jahren der Abwesenheit von seiner Heimat zurückkehrt. Außerdem liegt hier die Hauptstadt Hononulu, in der das "Hawaii 5-O"-Hauptquartier steht. Wichtige Drehorte sind außerdem Waikiki, ein Stadtteil Honolulus, mit seinem berühmten Strand, das Naturreservat Kualoa Ranch und natürlich das Hawaii Film Studio, in dem viele Innenszenen der Serie gedreht wurden. Oahu ist das wirtschaftliche Zentrum Hawaiis, was natürlich auch an der Hauptstadt Honolulu und dem damit verbundenen Sitz der Verwaltung liegt. Wichtiger Wirtschaftszweig ist der Tourismus, dementsprechend viele Hotels gibt es auf der Insel. Aber auch die Filmbranche hat schon lange ein Auge auf Oahu mit seinen Sehenswürdigkeiten und seiner beeindruckenden Natur geworfen. So wurden hier unter anderem Filme wie "Jurassic Park", "Karate Kid II" oder "Pearl Harbor" gedreht, aber auch bekannte Serien wie "Lost", "Magnum" - und eben "Hawaii 5-O".

Ali'iolani Hale Sieht man sich das Hauptquartier von "Hawaii 5-O" an, könnte man denken: "Gar nicht mal so schlecht für eine Polizeistation." In der Tat ist das Hauptquartier in Wirklichkeit natürlich ein bisschen zu pompös für eine Polizeidienststelle, selbst wenn dort, wie bei "Hawaii 5-O", eine Spezial-Einheit beheimatet ist. Allerdings dient das Gebäude ohnehin nur für die Außenaufnahmen, die Szenen im Innern des Hauptquartiers wurden im Studio gedreht. Das Gebäude selbst heißt Ali'iolani Hale und ist ein Verwaltungsgebäude von 1874 in Honolulu. Früher waren dort alle wichtigen Regierungsbehörden Hawaiis untergebracht, heute dient es unter anderem als Sitz des Obersten Gerichtshofs des Bundesstaates Hawaii. Die Statue, die vor Ali'iolani Hale steht, zeigt Kamehameha I, den Gründer des Königreichs Hawaii, und ist auch im Intro der Serie zu sehen.

Kualoa Ranch Gibt es bei "Hawaii 5-O" Szenen, die im Dschungel spielen, dann ist die Chance sehr groß, dass diese Szenen im Naturschutzgebiet Kualoa Ranch gedreht wurden. Das knapp 1.600 Hektar große Naturresservat wurde 1850 gegründet und liegt an de Ostküste Oahus. Kualoa Ranch ist ein beliebtes Ziel bei Touristen, es gibt hier geführte Touren, Hochzeitslocations und spezielle Film-Touren. Denn seit den 1950er-Jahren wurde hier nicht nur "Hawaii 5-O" gedreht, über 200 Filme und TV-Serien wurden hier gedreht.

Pearl Harbor Pearl Harbor ist ein natürlicher Hafen auf Oahu. Weltweit bekannt ist Pearl Harbor, weil sich hier das Hauptquartier der Pazifikflotte der US Navy befindet. 1941 griffen japanische Kampfflieger Pearl Harbor an. Ein verheerender Angriff und ein historischer Ort, der auch bei "Hawaii 5-O" mehrfach aufgegriffen wird. In der Pilotfolge zum Beispiel kehrt Steve McGarrett nach vielen Jahren der Abwesenheit nach Hawaii zurück. In Pearl Harbor wird er von der Gouverneurin Hawaiis empfangen, die ihn bittet, eine neu zusammengestellte Task Force zu leiten. Nebenbei erfährt man, dass McGarretts Großvater in Pearl Harbor gefallen ist.

Hawaii Film Studio Das "Hawaii 5-O"-Hauptquartier ist ein wichtiger Schauplatz der Serie. Die Außenaufnahmen, das wissen wir bereits, zeigen das imposante Gebäude des Obersten Gerichtshofs Hawaiis. Die Innenaufnahmen fanden allerdings nicht hier statt. Bis 2012 wurde im Honolulu Advertiser Building gedreht, danach wurde in das Hawaii Film Studio umgezogen. Neben den Szenen im Hauptquartier entstanden hier auch die Aufnahmen in McGarretts Haus. "Hawaii 5-O" ist mit der Wahl des Studios in bester Gesellschaft, denn hier wurden bereits Szenen einiger berühmter Produktionen gedreht wie "Beverly Hills, 90210", "Final Fantasy", "50 erste Dates" und natürlich "Navy CIS: Hawaii".