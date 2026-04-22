Auktion "Magnum"-Ferrari versteigert: Münchner Brüder zahlen überraschend viel Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Lars-Ole Grap Der legendäre Ferrari 308 GTS aus der Kult-Serie "Magnum" wurde bei einer Auktion in Florida versteigert. Bild: picture-alliance / dpa | dpa Universal Studios

Er war der heimliche TV-Star der 80er: der knallrote Ferrari 308 GTS, mit dem Privatdetektiv Thomas Magnum über Hawaiis Straßen brauste. Jetzt hat dieser Kult-Wagen neue Besitzer - und die sitzen in Deutschland.

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Tom Sellecks Ferrari aus "Magnum" versteigert: Deutsche Brüder sichern sich legendäres Film-Auto Wer in den 80ern den Fernseher einschaltete, sah ihn unweigerlich: Tom Selleck mit buschigem Schnauzbart und Hawaii-Hemd am Steuer eines roten Ferraris. Die Serie "Magnum" machte den Schauspieler zur Ikone - und den Ferrari 308 GTS zu einem der berühmtesten TV-Autos seiner Zeit. Dieses Fahrzeug kam jetzt in Florida unter den Hammer. Bei einer Auktion in Palm Beach erzielte der Wagen einen Zuschlagspreis von 345.000 Dollar - umgerechnet rund 293.000 Euro. Das höchste Gebot gaben die beiden deutschen Unternehmensberater Hagen und Daniel Walther ab und sicherten sich somit den italienischen PS-Boliden. Für die Brüder aus München ist das kein gewöhnlicher Oldtimer-Kauf. Ihre Leidenschaft für "Magnum" reicht bis in die Kindheit zurück - und bietet in Hagens Fall eine besonders skurrile Anekdote. Denn der 46-Jährige trägt seit frühester Kindheit den Spitznamen "Higgins" - nach dem Gutsverwalter aus der Serie, in dessen Gästehaus Magnum wohnt und dessen Ferrari er sich regelmäßig "borgt". "Mein Bruder konnte seinen eigenen Namen mit zwei oder drei Jahren nicht aussprechen", erzählt Daniel Walther gegenüber "Bild". "Aber Higgins - weil er das in der Serie aufgeschnappt hatte. Seither nennen ihn viele so." Die Verbindung zur Serie zeigt sich auch im Berufsalltag der beiden: 2014 gründete Hagen eine Firma, die er kurzerhand nach seinem Spitznamen benannte. Und wie Magnum selbst würden sie als Unternehmensberater regelmäßig für anscheinend unlösbare Fälle engagiert. "Deshalb wollten wir dann unbedingt das Fahrzeug haben", so Daniel Walther.

TV-Kult-Auto auf dem Weg nach München: "Magnum"-Ferrari sprengt Budget der Käufer deutlich Hagen Walther reiste persönlich in die USA, während sein Bruder den Livestream der Auktion zu Hause verfolgte. Beide standen in ständigem telefonischen Kontakt - und beide gerieten ins Schwitzen. Ihr ursprüngliches Budget: umgerechnet etwa 127.000 Euro. Ein Betrag, der angesichts des tatsächlichen Fahrzeugwerts ohne die berühmte "Magnum"-Historie noch großzügig kalkuliert gewesen wäre. Expert:innen schätzen den reinen Marktwert auf knapp 68.000 Euro. Doch das Bietergefecht entwickelte seine eigene Dynamik. Am Ende ließen die Walthers ihr selbst gestecktes Limit weit hinter sich. Als der Hammer schließlich fiel, jubelten beide. "Mir ist allerdings noch immer etwas schummrig wegen des Preises", gibt Daniel Walther zu. "Das war viel zu viel." Als das "Bild"-Interview mit Daniel Walther stattfand, lief im Hintergrund die Serie. "Ich schaue mir gerade die erste Staffel mit dem Auto an, das nun unseres ist", sagte er. Der 1979 gebaute Sportwagen tritt jetzt seine Reise per Schiff nach Deutschland an. Etwa drei Wochen soll der Transport nach München dauern. Was dann mit dem Ferrari passiert, steht noch nicht endgültig fest. Die Brüder hätten schlicht nicht damit gerechnet, den Wagen tatsächlich zu bekommen, und müssten erst mal planen. Eines jedoch sei sicher: Der Ferrari solle der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Als möglichen Standort sei die Motorworld München denkbar - ein Zuhause, das dem Kultstatus des Wagens durchaus gerecht würde. Selbst fahren würden sie ihn wohl aber nicht.