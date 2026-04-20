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Gewinne eine Entdeckerbox des "2 Minuten 2 Millionen"-Start-ups "Healthy Little Heroes"

Veröffentlicht:

Die Entdeckerbox von "Healthy Little Heroes" im Pitch bei "2 Minuten 2 Millionen"

Bild: Gerry Frank / PULS4

Entdeckerbox für kleine Helden

Bei "Healthy Little Heroes" wird gesunde Ernährung zu einem Abenteuer für kleine Küchenheld:innen! Das liebevoll gestaltete Set bringt Kindern spielerisch gesunde Ernährung, Nachhaltigkeit und Spaß am Ausprobieren näher.

Mit Rezeptkarten, Kreativideen und kindgerechten Küchenutensilien wird Kochen zum Abenteuer – für kleine Entdecker:innen zwischen drei und neun Jahren. Mach jetzt beim Gewinnspiel mit und sichere dir deine eigene Heroes-Box!

Du willst mehr von "2 Minuten 2 Millionen" sehen?

Zum Gewinnspiel:

So einfach geht es:

Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die Gewinnspielfrage - die kreativste Antwort gewinnt.

Teilnahmeschluss: 28.04.2026.

Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.