Gewinne eine Entdeckerbox des "2 Minuten 2 Millionen"-Start-ups "Healthy Little Heroes"

Die Entdeckerbox von "Healthy Little Heroes" im Pitch bei "2 Minuten 2 Millionen"

Entdeckerbox für kleine Helden

Bei "Healthy Little Heroes" wird gesunde Ernährung zu einem Abenteuer für kleine Küchenheld:innen! Das liebevoll gestaltete Set bringt Kindern spielerisch gesunde Ernährung, Nachhaltigkeit und Spaß am Ausprobieren näher.

Mit Rezeptkarten, Kreativideen und kindgerechten Küchenutensilien wird Kochen zum Abenteuer – für kleine Entdecker:innen zwischen drei und neun Jahren. Mach jetzt beim Gewinnspiel mit und sichere dir deine eigene Heroes-Box!