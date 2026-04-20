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Gewinne eine Entdeckerbox des "2 Minuten 2 Millionen"-Start-ups "Healthy Little Heroes"
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Entdeckerbox für kleine Helden
Bei "Healthy Little Heroes" wird gesunde Ernährung zu einem Abenteuer für kleine Küchenheld:innen! Das liebevoll gestaltete Set bringt Kindern spielerisch gesunde Ernährung, Nachhaltigkeit und Spaß am Ausprobieren näher.
Mit Rezeptkarten, Kreativideen und kindgerechten Küchenutensilien wird Kochen zum Abenteuer – für kleine Entdecker:innen zwischen drei und neun Jahren. Mach jetzt beim Gewinnspiel mit und sichere dir deine eigene Heroes-Box!
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Zum Gewinnspiel:
So einfach geht es:
Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die Gewinnspielfrage - die kreativste Antwort gewinnt.
Teilnahmeschluss: 28.04.2026.
Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.