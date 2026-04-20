Gewinne einen mobilen Wassersprudler des "2 Minuten 2 Millionen"-Start-ups "bottleplus"

"bottleplus" im Pitch bei "2 Minuten 2 Millionen": Frischer Sprudel in wenigen Schritten

Der mobile Wassersprudler von bottleplus ermöglicht es dir, jederzeit und überall frisches, sprudelndes Wasser zu genießen. Mit nur einem Knopfdruck verwandelst du Wasser in deiner Flasche in sprudelnde Erfrischung – ideal für Zuhause, unterwegs oder im Büro. Das kompakte und elegante Design macht ihn zu deinem praktischen täglichen Begleiter.

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So einfach geht es:

Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die Gewinnspielfrage - die kreativste Antwort gewinnt.

Teilnahmeschluss: 28.04.2026.

Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.