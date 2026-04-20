Gewinne ein Lavender Hand Wash des "2 Minuten 2 Millionen"-Start-ups "March Care"

"March Care" im Pitch bei "2 Minuten 2 Millionen": Naturkosmetik aus der Steiermark

Jetzt hast du die Chance, die Naturkosmetik von " March Care " selbst zu erleben: Inspiriert von Lavendel und der Kraft der steirischen Natur stehen die Produkte für regionale Pflege, Nachhaltigkeit und echte Wohlfühlmomente. Mach jetzt beim Gewinnspiel mit und sichere dir dein Lavender Hand Wash: Die Lavendel-Flüssigseife von March mit Bio-Lavendelöl in der Glasflasche bringt dir das pure Lavendel-Erlebnis direkt nach Hause.

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So einfach geht es:

Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die Gewinnspielfrage - die kreativste Antwort gewinnt.

Teilnahmeschluss: 28.04.2026.

Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.