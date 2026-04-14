Gewinne 1 von 10 Trays des "2 Minuten 2 Millionen"-Start-ups "THOZI"

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"THOZI" aus Vorarlberg ist der neue Drink für einen bewussten Lifestyle: Mit Superfoods wie Rote Beete, Aronia & Johannisbeere, vegan, glutenfrei, wenig Zucker und ganz ohne künstliche Zusätze. Dank rechtsdrehender Milchsäure unterstützt es den Zellstoffwechsel & die Mineralstoffaufnahme – perfekt für Alltag & Sport.

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