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Gewinne 1 von 10 Trays des "2 Minuten 2 Millionen"-Start-ups "THOZI"

Veröffentlicht:

"THOZI" im Pitch bei "2 Minuten 2 Millionen": Die gesunde Alternative zum Energie-Drink

Bild: Gerry Frank / PULS4

Dein Drink. Dein Flow.

"THOZI" aus Vorarlberg ist der neue Drink für einen bewussten Lifestyle: Mit Superfoods wie Rote Beete, Aronia & Johannisbeere, vegan, glutenfrei, wenig Zucker und ganz ohne künstliche Zusätze. Dank rechtsdrehender Milchsäure unterstützt es den Zellstoffwechsel & die Mineralstoffaufnahme – perfekt für Alltag & Sport.

Jetzt hast auch du die Möglichkeit das "2 Minuten 2 Millionen"-Start-up zu probieren und 1 von 10 Trays zu gewinnen.

Du willst mehr von "2 Minuten 2 Millionen" sehen?

So einfach geht es:

Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die Gewinnspielfrage - die kreativste Antwort gewinnt.

Teilnahmeschluss: 21.04.2026.

Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.

Zum Gewinnspiel: