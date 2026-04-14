Gewinne 1 von 4 Fahrrad-Handyhalterungen des "2 Minuten 2 Millionen"-Start-ups "FESCHD"

"FESCHD" im Pitch bei "2 Minuten 2 Millionen": Ohne Wackeln. Ohne Risiko.

Die FESCHD Handyhalterung fürs Fahrrad bringt dein Smartphone in Sekunden sicher an den Lenker – dank innovativer magnetisch-mechanischer Doppelsicherung sitzt dein Handy zuverlässig und bleibt genau da, wo du es brauchst. Egal, ob du mit dem City Bike in der Stadt oder mit dem Gravel Bike auf wilden Trails unterwegs bist - deine Handyhalterung von FESCHD ist bereit.

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Die smarte Lösung für dein Smartphone am Lenker – von Radfahrern für Radfahrer

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So einfach geht es:

Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die Gewinnspielfrage - die kreativste Antwort gewinnt.

Teilnahmeschluss: 21.04.2026.

Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.