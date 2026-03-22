Reese Witherspoon: Als Kind lebte sie in dieser deutschen Stadt

Von der Blondie in den Hollywood Olymp Oscar, Wiesbaden und berühmte Ahnen: Reese Witherspoon wird 50 Aktualisiert: Vor 39 Minuten von C3 Newsroom Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon feiert runden Geburtstag. Bild: picture alliance / Sipa USA

Sie startete als "Blondie", heute gehört sie zu den Ikonen Hollywoods: Reese Witherspoon feiert ihren 50. Geburtstag. Was kaum jemand weiß: Sie hat eine Verbindung zu Wiesbaden und ist (womöglich) Nachfahrin eines der berühmtesten Männer der Welt.

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Reese Witherspoon wurde am 22. März 1976 in New Orleans geboren, doch vier Jahre ihrer Kindheit verbrachte sie in Wiesbaden. Der Grund: Ihr Vater war dort als Militärarzt der Luftwaffe stationiert. Danach zog die Familie nach Nashville. Schon mit sieben Jahren stand Reese erstmals vor der Kamera – in einem Werbespot für einen Blumenhändler.

Abbruch statt Abschluss Nach ihrem Schulabschluss war zunächst ein Studium der englischen Literatur geplant. Schon damals erhielt sie jedoch erste Rollen in Filmen wie "Der Mann im Mond" oder "Freeway" und "Fear" und machte schnell auf sich aufmerksam. Daraufhin brach sie das Studium ab und widmete sich ganz der Schauspielkunst.

Blond, clever, Oscar-prämiert Den internationalen Durchbruch feierte Reese Witherspoon 2001 in "Natürlich blond". In ihrer Rolle als Elle Woods spielte sie mit allen Klischees – und drehte sie komplett um. Eine völlig andere Seite zeigte sie in "Walk the Line". Für ihre Darstellung als June Carter Cash gewann sie 2006 den Oscar als beste Hauptdarstellerin.

Erfolg hinter der Kamera Ihre Vielseitigkeit zeigte Reese Witherspoon auch in ihrem selbst produzierten Werk "Der große Trip: Wild". Als Produzentin der Serie "Big Little Lies" ergatterte sie acht Emmys. Privat ist die Oscarpreisträgerin Mutter von drei Kindern. Nach ihren Beziehungen mit Ryan Phillippe, Jake Gyllenhaal und Jim Toth ist derzeit offiziell nichts über einen neuen Partner bekannt.