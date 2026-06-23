Vier Serien kommen neu dazu
Programm-Änderung bei ProSieben: So sieht der neue Nachmittag aus
Veröffentlicht:von Jan Islinger
Der Sender ProSieben baut seinen Nachmittag um. Währens sich zwei Girls aus Brooklyn besonders freuen dürfen, bekommen andere Serien neue Sendezeiten.
ProSieben stellt den Nachmittag neu auf
Derzeit hat die Sommerhitze Deutschland voll im Griff. Vielleicht hat man sich deshalb in der Senderzentrale im Norden Münchens gedacht, es sei an der Zeit für was Freshes! Jedenfalls geht man mit gutem Beispiel voran - und stellt den Nachmittag neu auf. Insgesamt vier Serien kommen neu dazu.
Ab Montag, 13. Juli 2026, dürfen sich Max und Caroline ("2 Broke Girls") über eine Rückkehr ins Nachmittagsprogramm freuen. Außerdem wird "The Middle" neuerdings in Doppelfolgen ausgestrahlt. Damit sieht das neue Programm wie folgt aus:
12:40 Uhr: How I Met Your Mother
13:10 Uhr: The Middle
13:40 Uhr: The Middle (neu)
14:05 Uhr: Young Sheldon (neue Sendezeit)
14:35 Uhr: 2 Broke Girls (neu)
15:05 Uhr: Two And A Half Men
15:50 Uhr: Two And A Half Men (neue Sendezeit)
16:00 Uhr: The Big Bang Theory
16:30 Uhr: The Big Bang Theory
Brooklyns Business-Ladys sind back!
Der Samstag mit "Family Guy" und "Night Court"
Auch der Samstag bekommt einen frischen Anstrich. Neu im Programm ist vor allem "Night Court", die aberwitzige Sitcom rund um Richterin Abby Stone. Sie löst vorerst "United States of Al" ab. Ebenfalls freuen darf sich "Vorzeige-Dad" Peter Griffin, der seine Familie nun ab 13:45 Uhr in den Wahnsinn treiben darf.
09:55 Uhr: Night Court (6 Folgen, neue Sendezeit)
12:45 Uhr: Die Goldbergs (neue Sendezeit)
13:15 Uhr: Die Goldbergs (neue Sendezeit)
13:45 Uhr: Family Guy (neu)
14:10 Uhr: Family Guy (neu)
14:40 Uhr: Die Simpsons (neu)
15:10 Uhr: Die Simpsons (10 Folgen)
Alle genannten Sendezeiten gelten ab Montag, 13. Juli 2026.
Jetzt "Die Simpsons" ansehen!
Was gibt's Neues auf Joyn? Hier erfährst du alles auf einen Blick
Blitzschnell informiert! Gerade frisch auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X und unserer "Behind The Screens"-Seite geteilt - schon in deinem Feed. Das ist unser Joyn-Profil auf Google.
Mehr entdecken
Junge oder Mädchen?
"The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco erwartet zweites Kind! Wird sie erneut Mädchen-Mama?
Sitcom
"The Big Bang Theory": Das bedeutet der Titel der Kult-Sitcom
Wisconsin statt Hollywood?
Keine Rollenangebote: "The Big Bang Theory"-Star Johnny Galecki wollte mit der Schauspielerei aufhören
Vor Amy Farrah Fowler
Mayim Bialik in "MacGyver": So sah sie vor "The Big Bang Theory" aus
Moment, die kenne ich doch!
"Knight Rider": Diese Gaststars waren dabei
Vor und hinter der Kamera
Diese "Brooklyn Nine-Nine"-Stars sind Freunde seit Kindertagen
Zu beschäftigt?
Prominente Verstärkung: Sandra Bullock wäre fast zum "The Big Bang Theory"-Star geworden
Kult-Serie kehrt nach 16 Jahren zurück
"Scrubs": Kann das Comeback mit den alten Folgen Folgen mithalten?
15 Jahre Warten haben ein Ende
"Scrubs"-Revival: Ist der beliebte Hausmeister wieder dabei?