Der Sender ProSieben baut seinen Nachmittag um. Währens sich zwei Girls aus Brooklyn besonders freuen dürfen, bekommen andere Serien neue Sendezeiten.

ProSieben stellt den Nachmittag neu auf

Derzeit hat die Sommerhitze Deutschland voll im Griff. Vielleicht hat man sich deshalb in der Senderzentrale im Norden Münchens gedacht, es sei an der Zeit für was Freshes! Jedenfalls geht man mit gutem Beispiel voran - und stellt den Nachmittag neu auf. Insgesamt vier Serien kommen neu dazu.

Ab Montag, 13. Juli 2026, dürfen sich Max und Caroline ("2 Broke Girls") über eine Rückkehr ins Nachmittagsprogramm freuen. Außerdem wird "The Middle" neuerdings in Doppelfolgen ausgestrahlt. Damit sieht das neue Programm wie folgt aus: