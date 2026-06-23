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Vier Serien kommen neu dazu

Programm-Änderung bei ProSieben: So sieht der neue Nachmittag aus

Veröffentlicht:

von Jan Islinger

Programm-Änderung bei ProSieben in der Daytime. Diese Serien erwarten dich ab 13. Juli.

Bild: Adobe Stock

Der Sender ProSieben baut seinen Nachmittag um. Währens sich zwei Girls aus Brooklyn besonders freuen dürfen, bekommen andere Serien neue Sendezeiten.

ProSieben stellt den Nachmittag neu auf

Derzeit hat die Sommerhitze Deutschland voll im Griff. Vielleicht hat man sich deshalb in der Senderzentrale im Norden Münchens gedacht, es sei an der Zeit für was Freshes! Jedenfalls geht man mit gutem Beispiel voran - und stellt den Nachmittag neu auf. Insgesamt vier Serien kommen neu dazu.

Ab Montag, 13. Juli 2026, dürfen sich Max und Caroline ("2 Broke Girls") über eine Rückkehr ins Nachmittagsprogramm freuen. Außerdem wird "The Middle" neuerdings in Doppelfolgen ausgestrahlt. Damit sieht das neue Programm wie folgt aus:

Brooklyns Business-Ladys sind back!

Der Samstag mit "Family Guy" und "Night Court"

Auch der Samstag bekommt einen frischen Anstrich. Neu im Programm ist vor allem "Night Court", die aberwitzige Sitcom rund um Richterin Abby Stone. Sie löst vorerst "United States of Al" ab. Ebenfalls freuen darf sich "Vorzeige-Dad" Peter Griffin, der seine Familie nun ab 13:45 Uhr in den Wahnsinn treiben darf.

  • 09:55 Uhr: Night Court (6 Folgen, neue Sendezeit)

  • 12:45 Uhr: Die Goldbergs (neue Sendezeit)

  • 13:15 Uhr: Die Goldbergs (neue Sendezeit)

  • 13:45 Uhr: Family Guy (neu)

  • 14:10 Uhr: Family Guy (neu)

  • 14:40 Uhr: Die Simpsons (neu)

  • 15:10 Uhr: Die Simpsons (10 Folgen)

Alle genannten Sendezeiten gelten ab Montag, 13. Juli 2026.

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