Jetzt kommt das zweite Baby!
"Georgie & Mandy"-Star Montana Jordan: So jung wurde er Vater
Veröffentlicht:von teleschau
Vom Lückenfüller zum Superstar: Eigentlich sollte in "Young Sheldon" der ältere Bruder des Serienhelden gar nicht groß vorkommen. Aber Georgie bekam nicht nur mehr Sendezeit als zunächst geplant, sondern eine eigene Serie. Darsteller Montana Jordan verbindet einiges mit seiner Rollenfigur.
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In "Young Sheldon", dem Spin-off zu "The Big Bang Theory", kam die Story von Sheldons Bruder Georgie und dessen Freundin und späterer Ehefrau Mandy (Emily Osment) so gut an, dass im Januar 2024 eine eigene Serie beschlossen wurde. Jetzt startet auf ProSieben die zweite Staffel - und im Herbst dürfte in Amerika die dritte Staffel an den Start gehen.
Montana Jordan freut sich darauf, klar. Denn der Serien-Ableger machte den Jungschauspieler zum Star. Der 23-Jährige hat in seinem Portfolio erst vier Film- und Serienproduktionen stehen - und drei davon haben mit dem "The Big Bang Theory"-Franchise zu tun. Jordan schien für die Rolle als Georgie wie vom Schicksal auserkoren, denn er und die Serienfigur haben viel gemeinsam.
Sieh fünf Folgen der zweiten Staffel am Stück – am Montag ab 20:15 Uhr im ProSieben-Livestream auf Joyn:
Der 18:10 nach Lubbock
"Im echten Leben würden Georgie und ich gemeinsam die Stadt unsicher machen"
Zunächst: Montana Jordan ist wie Georgie ein waschechter Texaner. Beide kamen in Kleinstädten zur Welt - Jordan in Longview, Georgie in Galveston - und wuchsen in Provinznestern auf. Das Städtchen Medford, in dem Familie Cooper lebt, gibt es real nicht, aber Ore City sehr wohl. In dem 1.000-Einwohner-Dorf wuchs Jordan auf.
Georgie ist in "Young Sheldon" ein Lausbub, der möglichst unbeschwert, etwas naiv, aber praktisch veranlagt und clever durchs Leben geht. Und die Mädchenwelt betört. Die Rolle des Schwerenöters ist nicht allzu fern von Montana Jordan, gab der selbst in einem Interview mit dem "Glitter Magazine" zu: "Im echten Leben würden Georgie und ich gemeinsam die Stadt unsicher machen."
Für Georgie hat das in der Serie früh Folgen. Eine kurze Affäre mit Mandy McAllister bleibt nicht folgenlos: Mandy wird schwanger. Eigentlich ein freudiges Ereignis. Nur: Mandy ist 29 und weiß zunächst gar nicht, dass Georgie erst 17 ist! Und erst 18, als die gemeinsame Tochter CeeCee zur Welt kommt. Die frühe Vaterschaft ist eine weitere Parallele zwischen Georgie und seinem Darsteller - denn Jordan wurde bereits mit 21 Vater. Allerdings mit voller Absicht.
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Montana Jordan lernte seine große Liebe beim Country-Konzert kennen
Jenna Weeks stammt wie Montana Jordan aus Longview. Dass sich beide trafen und verliebten, war trotzdem Zufall. Seit der siebten Klasse ging der Mime wegen der Dreharbeiten für "Young Sheldon" nicht mehr in Longview zur Schule. Als er auf einem "Heimaturlaub" war, ging er im Juni 2021 zu einem Konzert des Countrysängers Cody Johnson in Nacogdoches - und traf dort Jenna. Der Witz, so Jordan im Interview mit "Garden & Gun": "Wir beide wollten eigentlich gar nicht zu dem Konzert gehen. Aber Gott hat uns da wohl mit gutem Grund hingeführt."
Am 21. November 2021 postete Jenna auf Instagram das erste gemeinsame Bild und betitelte es mit "Meine ganze Liebe". Wie Mandy in "Georgie & Mandy" ist Jenna älter als ihr Partner, allerdings nur ein Jahr. Sie kam am 22. März 2002 zur Welt, er am 8. März 2003. Als sie sich verliebten, war Montana Jordan 18. Als Jenna schwanger wurde, war er 20. Und 21, als die gemeinsame Tochter Emma im Mai 2024 zur Welt kam. Ein Jahr später, am 21. Juni 2025, heiratete das Paar in typisch texanischem Ambiente im luxuriösen Dove Hollow Estate.
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Auf dem Weg zur Großfamilie: Montana Jordan wird zum zweiten Mal Vater
Es gibt aber auch Unterschiede zwischen Darsteller und Rollenprofil. Der Schauspieler möchte auf jeden Fall in einer Hinsicht nicht in Georgies Fußstapfen treten. Denn der war zweimal verheiratet - und wieder geschieden. Bei Montana Jordan und seiner Auserwählten soll die Liebe hingegen ewig halten.
Und Georgie und Mandy hatten auch nur ein Kind. "Ich denke gerade an vier oder fünf", verriet der Schauspieler im Interview mit "People" und fügte verschmitzt hinzu: "Ich muss nur meine Frau überreden." Scheint geklappt zu haben: Anfang Juni postete Jenna auf Instagram Bilder vom Strandausflug mit Mann und Kind - und präsentierte ihren Schwangerschaftsbauch! Sie schrieb dazu: "Vierköpfige Familie in Vorbereitung".
In "The Big Bang Theory" war Montana Jordan nur einmal zu sehen
Montana Jordan hat der TBBT-Welt viel zu verdanken. Das hätte er selbst nicht geglaubt, als er 2017 für die Rolle des Georgie gecastet wurde und die Spin-off-Serie am 25. September 2017 in den USA auf Sendung ging. In Deutschland startete die Serie auf ProSieben am 8. Januar 2018.
Auf Joyn kannst du die erste Staffel von "Georgie & Mandy" streamen und ebenso zwei Staffeln von "Young Sheldon". Auch die Mutterserie "The Big Bang Theory" gibt es hier, mit allen zwölf Staffeln, zu sehen.
Schauspielerisch ist Montana Jordan fest im "The Big Bang Theory"-Universum verankert. Vorher spielte er nur eine einzige andere Rolle. 2015, mit 13 Jahren, bewarb er sich für die Rolle in "Das Vermächtnis des Weißwedelhirschjägers" und setzte sich gegen 10.000 Bewerber durch. In dem Film, der erst 2018 auf Netflix veröffentlicht wurde, spielt er den Sohn eines Jägers. Einen Naturburschen also, denn das liegt dem US-Amerikaner im Blut: Er liebt die Natur, wandert, geht jagen - oder brettert mit Dirt-Bikes durch die Gegend.
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