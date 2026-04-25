Toxische Liebe "Er hat versucht, mich zu ersticken": Leyla Heiter spricht über gewalttätigen Ex-Freund Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Annalena Graudenz Heute geht es Leyla Heiter gut. Doch brauchte lange, um sich aus einer brutalen Beziehung zu befreien. Bild: picture alliance / dpa

Ein TV-Auftritt, der unter die Haut geht: In der Talkshow "deep und deutlich" spricht Leyla Heiter offen über Liebe, Verlust - und häusliche Gewalt in einer früheren Beziehung.

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Hinter den Kulissen der funkelnden Reality-Welt Wer Leyla Heiter und ihren Ehemann Mike Heiter auf Social Media verfolgt oder in Formaten beobachtet, sieht meist ein gutgelauntes Paar, das auf der Sonnenseite des Lebens unterwegs zu sein scheint. Zusammen haben sie Millionen Instagram-Follower:innen, reisen um die Welt und leisten sich Designerkleidung. Im Gespräch mit Moderatorin Aminata Belli in der Talkshow "deep und deutlich" erzählen die beiden, wie sie ihr Happy End gefunden haben. Aber auch, wie viel Schmerz vor allem Leyla schon durchmachen musste.

Verpasse nicht die nächste Folge von "deep und deutlich" Am 25.04. ab 00:00 Uhr im NDR-Livestream auf Joyn

Ein Todesfall, der Leylas Leben für immer veränderte Zuerst spricht Leyla über ihren Vater, der 2018 in Tunesien starb. Bis heute sind die die Todesumstände nicht geklärt. Eine Ungewissheit, die schwer auf dem Reality-Star lastet. Mike sitzt währenddessen an der Seite seiner Ehefrau, hört zu und hält ihre Hand. Eine Sicherheit, die für Leyla ein Novum ist.

Leyla Heiter: "Ich musste mich totstellen" Dann berichtet sie von einer früheren Beziehung und von Gewalt. Unter Tränen schildert sie, wie ihr Expartner sie mehrfach körperlich misshandelt habe. "Der hat auch zweimal versucht, mich mit einem Kissen zu ersticken", erzählt Leyla. Leyla erzählt weiter von massiver körperlicher Gewalt, die schließlich so eskaliert sei, dass sie mit einem gebrochenen Kiefer und schweren Verletzungen ins Krankenhaus musste. Der Weg aus dieser Beziehung sei kein leichter gewesen. Am Ende sei es die Untreue ihres Expartners gewesen, die sie dazu brachte, sich zu trennen. Für sie selbst habe das den Wendepunkt markiert. Den Moment, in dem sie begann, sich Stück für Stück zurück ins Leben zurückzukämpfen.

Der lange Weg zurück zu sich selbst Heute spricht Leyla offen darüber, wie sehr sie sich damals verloren habe. Es habe lange gedauert, bis sie wieder Vertrauen fassen konnte - in andere, aber vor allem in sich selbst. Heute ist sie glücklich mit Mike verheiratet. Kennengelernt haben sich Leyla und Mike Heiter im australischen Busch bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus". Zwischen Prüfungen, Schlafmangel und Lagerfeuer-Gesprächen entwickelte sich eine Verbindung, die über das Format hinausging. Auf dem Rückflug wurden Nummern ausgetauscht, zwei Monate später waren sie ein Paar. Vor einem Millionenpublikum folgte schließlich die Verlobung - in einem anderen Reality-Format. Bei "Promi Big Brother" hielt Mike um Leylas Hand an.