Vom Death Valley nach Los Angeles Arda Saatci will 600 km in vier Tagen laufen: Zu sehen im kostenlosen Livestream von Red Bull TV Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Matthias Ondracek Der Deutsche Arda Saatci legt seit 2024 jedes Jahr einen extrem anspruchsvollen Ultralauf zurück. Bild: Joyn

Entlang der Route 66: Extremsportler Arda Saatci will vom 5. bis 9. Mai die 600 Kilometer lange Strecke vom Death Valley nach Los Angeles zurücklegen. Der Ultralauf wird live im Free-TV und im kostenlosen Livestream übertragen. So bist du mit dabei.

Der Ultralauf live: Wann und wo kannst du Arda Saatci verfolgen? Am Dienstag, 5. Mai, um 20 Uhr Ortszeit hat Arda Saatci seinen dritten Ultralauf im Badwater Basin im Death Valley - dem tiefsten Punkt der USA - gestartet. Über 600 Kilometer und knapp 6.000 Höhenmeter will der deutsche Extremsportler in vier Tagen zurücklegen. Die Ankunft in Santa Monica an der Pazifikküste im Raum Los Angeles ist für Samstag, 9. Mai, um 20 Uhr (Ortszeit) geplant. Bis dahin erwarten den gebürtigen Berliner Temperaturen um die 40 Grad, eine sehr niedrige Luftfeuchtigkeit sowie wenig Schlaf. Bei Red Bull TV sowie im kostenlosen Livestream auf Joyn bist du den kompletten Lauf entlang der legendären Route 66, die 2026 ihr 100-jähriges Bestehen feiert, mit dabei. Saatcis Vitaldaten wie Herzschlag und Geschwindigkeit hast du dabei immer im Blick, genauso wie die zurückgelegten Höhenmeter, das Streckenprofil und die Gesamtzeit. Hier geht's zum kostenlosen Livestream

Fakten zum Ultralauf von Arda Saatci Datum: Dienstag, 5. Mai bis Samstag, 9. Mai 2026 Beginn: Dienstag, 5. Mai, 20 Uhr (Ortszeit) geplante Ankunft: Samstag, 9. Mai, 20 Uhr (Ortszeit) Startort: Badwater Basin, Death Valley, Kalifornien/USA Zielort: Santa Monica Pier, Los Angeles, Kalifornien/USA Distanz: 600 Kilometer Zeitlimit: 96 Stunden (4 Tage) Höhenmeter: bis zu 6.000 Kalorienverbrauch: ca. 15.000 pro Tag Livestream: Joyn Live im Free-TV: Red Bull TV

600 Kilometer entlang der Route 66: Wer ist Arda Saatci? Der 1997 in Berlin geborene Arda Saatci ist ein deutscher Extremsportler, der durch medial dokumentierte Ultraläufe bekannt wurde. Im Jahr 2024 legte Saatci einen Ultramarathon von Berlin nach New York zurück. Insgesamt war Saatci 74 Tage unterwegs. Dabei lief Saatci jeden Tag einen Marathon, insgesamt eine Strecke von 3.000 Kilometern über 20.000 Höhenmeter durch Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal und die USA. Er flog währenddessen von Porto nach Boston. Im Mai 2025 startete Saatci die sogenannte Cyborg Season 2025 in Anlehnung an seinen selbstgewählten Spitznamen. Dieses Mal lief der Deutsche von der Nordspitze Japans auf Hokkaido über 3.000 Kilometer durch die verschiedenen Klimazonen bis zur Südspitze in Kyushu. Täglich war Saatci dabei ungefähr anderthalb bis zwei Marathons auf den Beinen. Dies entspricht in etwa 70 Kilometer pro Tag.

So siehst du den kostenlosen Livestream auf Joyn zum Ultralauf auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream von Red Bull TV auf Joyn zum Ultralauf sehen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf deinem Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du den DHB-Pokal auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!

Kostenlose Übertragung des Ultralaufs auf dem PC schauen Auch in jedem Internet-Browser kann Joyn genutzt werden. Zusätzlich bedarf es nur noch einer Registrierung, um den Livestream einiger Sender anschauen zu können. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet nicht.