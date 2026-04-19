Handball DHB-Pokal 2026: Füchse Berlin vs. Bergische HC - das Finale heute im Free-TV und im kostenlosen Livestream Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Matthias Ondracek Der SC Magdeburg und die Füchse Berlin gehen als Favoriten in das Final Four im DHB-Pokal 2026 Bild: IMAGO/CHROMORANGE

Das Final Four im DHB-Pokal am 18. und 19. April live im Free-TV und im kostenlosen Livestream: Das Finale am Sonntag wird im Ersten übertragen. So siehst du das Spiel.

DHB-Pokal Final Four live: Wann und wo wird um den Titel gespielt? Im ersten Halbfinale des DHB-Pokals kam es am Samstag, 18. April, zum Duell zwischen dem TBV Lemgo Lippe und den Füchsen Berlin. Das zweite Semifinale bestritten der Bergische HC und der SC Magdeburg. Im Finale am Sonntag, 19. April, um 15:45 Uhr treffen nun die Füchsen Berlin und Bergische HC in Köln aufeinander. Anwurf in der Lanxess Arena in Köln zum ersten Halbfinale ist um 15:45 Uhr. Die Übertragung am Sonntag, 19. April, startet um 15:30 Uhr.

DHB-Pokalfinale 2026: Füchse Berlin - Bergische HC live im Free-TV Das DHB-Pokal-Finale zwischen den Füchsen Berlin und dem Bergische HC wird auch live im Free-TV im Ersten übertragen. Der Anwurf erfolgt am Samstagnachmittag um 15:45 Uhr Uhr. Auch im Free-TV beginnen die Vorberichte parallel zum ARD-Livestream auf Joyn schon um 15:30 Uhr.

Heute, 15:30 Uhr Sportschau Verfügbar auf Joyn 149 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Fakten zum DHB-Pokal Final Four 2026 Datum: Samstag, 18. April & Sonntag, 19. April Anwurf 1. Halbfinale: Samstag, 18. April, 15:45 Uhr Anwurf Finale: Sonntag, 19. April, 15:45 Uhr Ort: Lanxess Arena (Köln) Halbfinal-Paarungen: TBV Lemgo Lippe - Füchse Berlin Bergischer HC - SC Magdeburg Livestream: Joyn Live im Free-TV: Das Erste

DHB-Pokal Final Four 2026: Ein neuer Pokalsieger wird gesucht Titelverteidiger THW Kiel hat den Einzug in das Lidl Final4 in diesem Jahr verpasst. Das heißt, es wird 2026 auf jeden Fall einen neuen Pokalsieger geben. Der SC Magdeburg triumphierte vor zwei Jahren im Finale gegen MT Melsungen. Im Endspiel stehen in diesem Jahr die Füchse Berlin und der Bergische HC. Die Berliner zählen dabei zu den Favoriten und wollen sich nach einer starken Saison mit dem Pokalsieg belohnen. Der Bergische HC geht hingegen als Außenseiter in das Finale. Dennoch hat das Team im bisherigen Turnierverlauf gezeigt, dass es für Überraschungen sorgen kann. Es bleibt also spannend.

DHB-Pokal 2026 Lidl Final4: Diese Teams sind dabei TBV Lemgo Lippe (Bundesliga)

Füchse Berlin (Bundesliga)

Bergischer HC (Bundesliga)

SC Magdeburg (Bundesliga)

DHB-Pokal: Die Sieger der vergangenen Jahre 2025: THW Kiel

2024: SC Magdeburg

2023: Rhein-Neckar Löwen

2022: THW Kiel

2021: -

2020: TBV Lemgo Lippe

So siehst du den kostenlosen Livestream auf Joyn zum DHB-Pokal Final Four auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream des Ersten auf Joyn zum DHB-Pokal Final Four schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du den DHB-Pokal auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!