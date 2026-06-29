Fußball Brasilien - Japan heute live: Übertragung der WM 2026 im kostenlosen Livestream und im Free-TV Veröffentlicht: Vor 5 Stunden von Christian Stüwe ran Fußball Wen lässt Julian Nagelsmann gegen Paraguay spielen? "Es gibt Überlegungen" Videoclip • 01:10 Min Link kopieren Teilen

Rekordweltmeister Brasilien und Geheimfavorit Japan treffen im Sechzehntelfinale aufeinander. Beide Teams sind bei der WM bisher ohne Niederlage. So siehst du das Spiel im kostenlosen Livestream und im Free-TV.

WM 2026: Wann und wo spielt Brasilien heute gegen Japan? Am Montag, 29. Juni, spielt bei der Weltmeisterschaft Brasilien gegen Japan. Die Partie findet in Houston im US-Bundesstaat Texas statt. Anpfiff im NRG Stadium in Houston ist um 19:00 Uhr deutscher Zeit.

WM 2026: Wo kannst du Brasilien vs. Japan im kostenlosen Livestream sehen? Das Spiel zwischen Brasilien und Japan wird im kostenfreien Livestream des ZDF auf Joyn übertragen. Die Übertragung beginnt bereits um 18 Uhr mit Vorberichten, die du auch komplett auf Joyn anschauen kannst.

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Bald verfügbar Heute, 19:50 Uhr • sportstudio live - FIFA WM 2026 Sechzehntelfinale: Brasilien - Japan Verfügbar auf Joyn 70 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Brasilien - Japan heute live im Free-TV Das Sechzehntelfinale zwischen Brasilien und Japan wird live im Free-TV im ZDF übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Montag - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - um 19 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 18 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Kathrin Müller-Hohenstein, als Expertin ist Friederike "Fritzy" Kromp, Trainerin der Frauen des SV Werder Bremen, zu Gast. Komplettiert wird die ZDF-Expertenrunde in Berlin von den beiden Weltmeistern von 2014, Per Mertesacker und Christoph Kramer. Kommentiert wird das Spiel aus Houston von Claudia Neumann.

Brasilien gegen Japan heute kostenlos ansehen Der Livestream startet um 18:00 Uhr

WM 2026: Fakten zu Brasilien vs. Japan Datum : Montag, 29. Juni

Anstoß : 19 Uhr

Ort : NRG Stadium (Houston, USA)

Paarung : Brasilien vs. Japan

Livestream : Joyn, Beginn des Livestreams: 18:00 Uhr (Vorberichte)

Live im Free-TV: ZDF

Der Geheimfavorit Japan fordert Brasiliens Star-Truppe Das Sechzehntelfinale zwischen Rekordweltmeister Brasilien und Geheimfavorit Japan am Montag verspricht Hochspannung. In Houston treffen zwei Mannschaften aufeinander, die völlig unterschiedliche Ansätze verfolgen. Auf der einen Seite die von Carlo Ancelotti trainierten Brasilianer, die auf die individuellen Fähigkeiten ihrer Star-Truppe um Vinícius Júnior von Real Madrid setzen, auf der anderen Seite die Japaner, die sich durch mannschaftliche Geschlossenheit und Disziplin auszeichnen. Beide Mannschaften sind bei der Weltmeisterschaft ungeschlagen in die Runde der letzten 32 eingezogen, beide Teams sind gut in Form – ein spannendes und hochklassiges Spiel ist zu erwarten. Vor allem die Japaner haben sich in den letzten Jahren unter Nationaltrainer Hajime Moriyasu zu einem echten Top-Team entwickelt, was beim 2:2 gegen Niederlande in der Gruppenphase deutlich zu sehen war. Die "Samurai Blue" haben ihrem Spiel eine Härte und Konsequenz hinzugefügt, die die Mannschaft früher manchmal vermissen ließ. Das zeigt sich in der Zweikampfführung, aber auch in der Chancenverwertung. Sieben Tore in den drei Gruppenspielen verdeutlichen diese Entwicklung. Auch Brasilien hat bei der WM bereits sieben Tore erzielt. Zur hochkarätigen Offensive der Selecao gehören neben Vini jr. der aktuell verletzte Raphinha vom FC Barcelona, Jungstar Rayan vom AFC Bournemouth und Endrick von Olympique Lyon. Um Endrick wird in Brasilien derzeit eine ähnliche Diskussion geführt wie in Deutschland um Deniz Undav, da Ancelotti ihn bisher nur als Joker einsetzte. Und dann ist da auch noch Neymar. Der verletzungsanfällige und etwas in die Jahre gekommene Superstar gab im letzten Gruppenspiel gegen Schottland nach 982 Tagen sein Comeback in der Selecao. Bei den brasilianischen Fans steht der 34-Jährige nach wie vor hoch im Kurs, er soll die Mannschaft zum ersten Titel seit 2002 führen. Da kommt es vielleicht ganz gelegen, dass Japan der Lieblingsgegner von Neymar ist. In fünf Spielen gegen die "Samurai Blue" erzielte er neun Tore. Weshalb Trainer Ancelotti dem Angreifer auch am Montag Einsatzzeit verschaffen dürfte.

So siehst du den kostenlosen Livestream auf Joyn zu den WM-Spielen auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zum WM-Spiel zwischen Japan und Brasilien schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Smartphone oder Tablet oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du die WM-Spiele auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!

Kostenlose Übertragung des WM-Spiels auf dem PC verfolgen Auch in jedem Internet-Browser kann Joyn genutzt werden. Zusätzlich bedarf es nur noch einer Registrierung, um den Livestream einiger Sender anschauen zu können. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet nicht.