Fußball Champions-League-Finale 2026 heute live: PSG - Arsenal im kostenlosen Stream und Free-TV Veröffentlicht: Vor 58 Minuten von Matthias Ondracek Letztes Jahr setzte sich der spätere Titelträger Paris Saint-Germain im Halbfinale der Champions League gegen den FC Arsenal durch. Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire

Das Finale der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal wird heute live im Free-TV und im kostenlosen Livestream übertragen. So siehst du das Spiel.

Champions-League-Finale live: Wann und wo spielt Paris Saint-Germain heute gegen den FC Arsenal? Das Finale der Champions League findet heute in 2026 in Budapest statt. Paris Saint-Germain und der FC Arsenal ringen um Europas Krone. 2023 war die ungarische Hauptstadt bereits Austragungsort für das Endspiel in der UEFA Europa League, nun gastiert erstmals die Königsklasse in der Puskás Aréna. Anpfiff in der Puskás Aréna ist heute schon um 18:00 Uhr.

Wo kannst du Paris Saint-Germain gegen den FC Arsenal heute im kostenlosen Livestream sehen? Das Spiel zwischen PSG und dem FC Arsenal wird am heutigen Samstag, 30. Mai, im kostenfreien Livestream des ZDF auf Joyn übertragen. Auch die Vorberichte zum Champions-League-Finale (ab 17:05 Uhr) siehst du am Samstag, 30. Mai, komplett auf Joyn. Durch die Sendung führt Jochen Breyer, das Experten-Team bilden die beiden Weltmeister Christoph Kramer und Per Mertesacker. Kommentiert wird das Spiel von Gari Paubandt. Hier geht's zum kostenlosen Livestream. Die Übertragung startet um 17:05 Uhr:

Bald verfügbar Heute, 17:05 Uhr • sportstudio live UEFA Champions League Finale: Paris Saint-Germain - Arsenal Verfügbar auf Joyn 100 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Champions League 2026: Das Finale Paris Saint-Germain gegen FC Arsenal heute live im Free-TV Das Champions-League-Finale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal aus London wird am heutigen 30. Mai auch live im Free-TV im ZDF übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Samstagabend - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - um 18:00 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 17:05 Uhr.

Fakten zum Champions-League-Finale Paris Saint-Germain - FC Arsenal Datum: Samstag, 30. Mai (Heute Abend) Anstoß: 18:00 Uhr Ort: Puskás Aréna (Budapest) Paarung: Paris Saint-Germain - FC Arsenal Schiedsrichter: Daniel Siebert (Deutschland) Livestream: ZDF-Livestream auf Joyn, Beginn des Livestreams: 17:05 Uhr (Vorberichte) Live im Free-TV: ZDF

Champions-League-Finale: PSG hofft heute auf erste Titelverteidigung seit acht Jahren Seit 2012 ist Paris Saint-Germain zu 100 Prozent im Besitz von Qatar Sports Investments, seitdem wurden hunderte Millionen Euro in die Mannschaft investiert - mit dem großen Ziel, die Champions League zu gewinnen. Aber selbst mit Stars wie Kylian Mbappe, Lionel Messi und Neymar im Sturm schaffte es PSG nicht, den Investoren aus Katar den Traum vom silbernen Henkelpott zu erfüllen. In 2025 gelang den Parisern unter Trainer Luis Enrique, aber ohne die ganz großen Stars, dann endlich der Coup. In ihrem zweiten Champions-League-Endsiel nach 2020 (damals verlor Paris 0:1 gegen den FC Bayern) fertigte der französische Rekordmeister Inter Mailand mit 5:0 ab und krönte sich zu Europas Champion. Als Titelverteidiger drang Paris auch in diesem Jahr bis ins Finale vor. Unter anderem Bayern München konnte den Lauf der Franzosen im Halbfinale nicht stoppen. Dabei reichte PSG nach dem spektakulären 5:4 im Hinspiel in München ein 1:1. Erstmals seit Real Madrid von 2016 bis 2018 und erst zum zweiten Mal überhaupt könnte mit Paris Saint-Germain eine Mannschaft ihren Titel in der Königsklasse verteidigen.

Champions-League-Finale: Arsenal will heute erstmals auf Europas Fußball-Thron Im Finale wartet mit dem FC Arsenal aber eine hohe Hürde. Die Londoner marschierten mit einer perfekten Bilanz von acht Siegen in acht Spielen durch die Gruppenphase. Auch in der K.o.-Runde blieb die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta ungeschlagen. Auf dem Weg ins Finale schaltete Arsenal Bayer Leverkusen, Sporting Lissabon und Atlético Madrid aus. Für die "Gunners" könnte es die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte werden. Jüngst kürten sich die Londoner zum ersten Mal seit 2024 zum englischen Meister. Damals blieb Arsenal in der Premier League ungeschlagen. Das Finale in der Champions League erreichten die Engländer zuletzt 2006, seiner Zeit unterlag das Team von Trainer Arsène Wenger mit 1:2 gegen den FC Barcelona. Auf einen Triumph in der Königsklasse wartet der FC Arsenal noch. In der letzten Saison scheiterten die "Gunners" im Halbfinale an Paris Saint-Germain (0:1, 1:2). Kommt es nun zur Revanche? Kann sich Arsenal zum ersten Mal den silbernen Henkelpott sichern oder verteidigt Paris SG seinen Titel? Das Finale der Champions League verspricht Hochspannung.

Samstag, 30. Mai: CL-Finale ab 17:05 Uhr kostenlos streamen Hier geht's zu PSG vs. FC Arsenal im ZDF-Livestream auf Joyn

Champions League: Die Sieger der letzten zehn Jahre 2025: Paris Saint-Germain

2024: Real Madrid

2023: Manchester City

2022: Real Madrid

2021: Chelsea FC

2020: Bayern München

2019: Liverpool FC

2018: Real Madrid

2017: Real Madrid

2016: Real Madrid

So siehst du den kostenlosen Livestream auf Joyn zum Champions-League-Finale PSG - Arsenal heute auf dem Handy oder Tablet Um den kostenlosen Livestream auf Joyn zum Champions-League-Finale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal heute Abend schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du das Finale der Königsklasse auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!