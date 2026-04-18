Handball DHB-Pokal Final Four 2026: Halbfinale heute im Free-TV und im kostenlosen Livestream Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Matthias Ondracek Der SC Magdeburg und die Füchse Berlin gehen als Favoriten in das Final Four im DHB-Pokal 2026 Bild: IMAGO/CHROMORANGE

Das Final Four im DHB-Pokal am 18. und 19. April live im Free-TV und im kostenlosen Livestream: Sowohl das erste Halbfinale am Samstag als auch das Finale am Sonntag wird im Ersten übertragen. So siehst du die Spiele.

DHB-Pokal Final Four live: Wann und wo wird um den Titel gespielt? Im ersten Halbfinale des DHB-Pokals kommt es am Samstag, 18. April, zum Duell zwischen dem TBV Lemgo Lippe und den Füchsen Berlin. Das zweite Semifinale bestreiten der Bergische HC und der SC Magdeburg. Die Sieger der beiden Begegnungen treffen am Sonntag, 19. April, um 15:45 Uhr im Finale aufeinander. Anwurf in der Lanxess Arena in Köln zum ersten Halbfinale ist um 15:45 Uhr. Die Übertragung am Samstag, 18. April startet um 15:30 Uhr. Beim Finale am Sonntag bist du ab 15:40 Uhr live mit dabei.

DHB-Pokal Final Four 2026: TBV Lemgo Lippe - Füchse Berlin live im Free-TV Das DHB-Pokal-Halbfinale zwischen dem TBV Lemgo Lippe und den Füchsen Belrin wird auch live im Free-TV im Ersten übertragen. Der Anwurf erfolgt am Samstagnachmittag um 15:45 Uhr Uhr. Auch im Free-TV beginnen die Vorberichte parallel zum ARD-Livestream auf Joyn schon um 15:30 Uhr.

Heute, 15:30 Uhr • Sportschau TBV Lemgo Lippe - Füchse Berlin Verfügbar auf Joyn 150 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Sonntag, 19.04. 15:30 Uhr Sportschau Verfügbar auf Joyn 149 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Fakten zum DHB-Pokal Final Four 2026 Datum: Samstag, 18. April & Sonntag, 19. April Anwurf 1. Halbfinale: Samstag, 18. April, 15:45 Uhr Anwurf Finale: Sonntag, 19. April, 15:45 Uhr Ort: Lanxess Arena (Köln) Halbfinal-Paarungen: TBV Lemgo Lippe - Füchse Berlin Bergischer HC - SC Magdeburg Livestream: Joyn Live im Free-TV: Das Erste

DHB-Pokal Final Four 2026: Ein neuer Pokalsieger wird gesucht Titelverteidiger THW Kiel hat den Einzug in das Lidl Final4 in diesem Jahr verpasst. Das heißt, es wird in 2026 auf jeden Fall einen neuen Pokalsieger geben. Der SC Magdeburg triumphierte vor zwei Jahren im Finale gegen MT Melsungen. Auch in diesem Jahr sind die Anhaltiner der Favorit bei der Pokal-Endrunde in Köln. In der DAIKIN HBL liegt das Team von Trainer Bennet Wiegert souverän auf dem ersten Platz. Verfolger Flensburg hat bereits sieben Zähler Rückstand. Ebenfalls große Hoffnungen auf den Sieg im DHB-Pokal machen sich die Füchse Berlin. Der amtierende Meister droht den Bundesliga-Titel als Dritter schon bald zu verlieren, umso heißer dürften die Hauptstädter auf ihre Chance im Pokal-Wettbewerb sein. Der Liga-Sechste TBV Lemgo Lippe sowie der Bergische HC (16.) gehen als Außenseiter in das Final Four. Die Berliner sind vor ihrem Halbfinale gegen die Lipperländer jedoch gewarnt, in der Liga gewannen die Füchse zuletzt denkbar knapp (34:33). Mit dem überraschenden Pokaltriumph 2020 demonstrierten die Lemgoer schon einmal ihre Qualitäten als Favoritenschreck. Es bleibt also spannend.

DHB-Pokal 2026 Lidl Final4: Diese Teams sind dabei TBV Lemgo Lippe (Bundesliga)

Füchse Berlin (Bundesliga)

Bergischer HC (Bundesliga)

SC Magdeburg (Bundesliga)

DHB-Pokal: Die Sieger der vergangenen Jahre 2025: THW Kiel

2024: SC Magdeburg

2023: Rhein-Neckar Löwen

2022: THW Kiel

2021: -

2020: TBV Lemgo Lippe

So siehst du den kostenlosen Livestream auf Joyn zum DHB-Pokal Final Four auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream des Ersten auf Joyn zum DHB-Pokal Final Four schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du den DHB-Pokal auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!