Motorsport
DTM-Saison 2026: Termine, Piloten, Übertragungen live im Free-TV auf ProSieben und im kostenlosen Stream auf Joyn
Veröffentlicht:von Christian Stüwe
Die neue DTM-Saison steht in den Startlöchern. So siehst du die Rennen im kostenlosen Livestream und im Free-TV.
DTM 2026 live: Wann und wo finden die Rennen statt?
Die DTM-Saison 2026 besteht aus insgesamt 16 Rennen, die in Deutschland, Österreich und den Niederlanden ausgetragen werden. Der Auftakt findet vom 24. bis 26. April 2026 auf dem Red Bull Ring in Spielberg statt. Damit startet die traditionsreiche Tourenwagen-Serie erstmals in Österreich.
DTM 2026 live: Wo läuft die Saison im Free-TV?
ProSieben überträgt die gesamte DTM-Saison live und exklusiv im deutschen Free-TV. Dabei werden jeweils die beiden Rennen des Rennwochenendes live im Free-TV übertragen.
Die Moderation übernehmen Andrea Kaiser, Matthias Killing und Mike Stiefelhagen. Als Experten sind Maximilian Götz, Mike Rockenfeller und David Schumacher im Einsatz. Kommentiert werden die Rennen von Tobias Schimon.
DTM 2026 live: Wo kann ich die Rennen im kostenlosen Livestream sehen?
Das komplette Rennwochenende inklusive Training und Qualifyings ist im FAN TV auf Joyn kostenlos und in voller Länge zu sehen.
Das Live-Angebot 2026 im Überblick:
alle Rennen live auf ProSieben
Freie Trainings & Qualifyings live im FAN TV Channel auf Joyn
Highlights, Re-Lives & exklusive Zusatzinhalte (die Rennen aller Rahmenserien live)
DTM 2026 live: Was ist der FAN TV Channel auf Joyn?
Auf dem Channel FAN TV können über Joyn die freien Trainings und Qualifyings der jeweiligen Rennwochenenden verfolgt werden. Der Feed, der auch an der Strecke selbst gezeigt wird, lässt sich in diesem Jahr auch auf Joyn empfangen.
DTM 2026 live: Wann findet das erste Rennen in Spielberg statt?
So sieht das Programm des ersten Rennwochenendes in Spielberg aus:
Freitag, 24. April:
11:30 Uhr: DTM Freies Training 1
16:00 Uhr: DTM Freies Training 2
Samstag, 25. April:
9:40 Uhr: DTM Zeittraining 1
13:30 Uhr: DTM Rennen 1
Sonntag, 26. April:
9:30 Uhr: DTM Zeittraining 2
13:30 Uhr: DTM Rennen 2
Fakten zur DTM-Saison 2026: Free-TV und Livestream
Datum: 24. April bis 11. Oktober
Austragungsorte: Deutschland, Niederlande, Österreich
Austragung: seit 2000 (Vorgänger: Deutsche Tourenwagen-Masters, Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft, ITC)
Titelverteidiger: Ayhancan Güven (TR)
Meiste Fahrertitel (seit 2000): Bernd Schneider (4)
Meiste Markentitel (seit 2000): Mercedes-Benz (12)
Livestream: Joyn
Live im Free-TV: ProSieben
DTM 2026: Wer sind die Favoriten?
Insgesamt 21 Fahrer aus acht Nationen starten in die neue DTM-Saison. Deutschland stellt mit acht Piloten den größten Anteil im Fahrerfeld. Zum engeren Favoritenkreis zählen Marco Wittmann (Schubert BMW), Kelvin van der Linde (Schubert BMW), Thomas Preining (Manthey Porsche), Mirko Bortolotti (Grasser Lamborghini), Ricardo Feller (Manthey Porsche) und Luca Engstler (ABT Lamborghini), der als Geheimfavorit gehandelt wird.
Ein weiterer Star im Feld ist der ehemalige Formel-1-Pilot Timo Glock (Dörr Motorsport). Während Kelvin van der Linde in die DTM zurückkehrt, hat mit Rene Rast das langjährige Gesicht die Tourenwagen-Serie verlassen. An den Start werden drei ehemalige DTM-Champions gehen, elf der 21 Piloten konnten in der DTM schon Rennen gewinnen.
Der Rennkalender 2026: Alle DTM-Rennen live auf ProSieben
24.04. – 26.04.2026 | Red Bull Ring (Österreich)
22.05. – 24.05.2026 | Circuit Zandvoort (Niederlande)
19.06. – 21.06.2026 | DEKRA Lausitzring (Deutschland)
03.07. – 05.07.2026 | Norisring (Deutschland)
24.07. – 26.07.2026 | Motorsport Arena Oschersleben (Deutschland)
14.08. – 16.08.2026 | Nürburgring (Deutschland)
11.09. – 13.09.2026 | Sachsenring (Deutschland)
09.10. – 11.10.2026 | Hockenheimring Baden-Württemberg (Deutschland)
DTM 2026: Wie sieht das komplette Fahrerfeld aus?
Comtoyou Racing: Nicki Thiim und Nicolas Baert
Schubert Motorsport: Kelvin van der Linde und Marco Wittmann
Manthey EMA: Ricardo Feller und Thomas Preining
Haupt Racing Team: Arjun Maini und Finn Wiebelhaus
Dörr Motorsport: Timo Glock und Ben Dörr
Winward Racing: Maro Engel und Jules Gounon
Landgraf Motorsport: Lucas Auer und Tom Kalender
Grasser Racing Team: Maximilian Paul und Mirko Bortolotti
Emil Frey Racing: Matteo Cairoli und Thierry Vermeulen
Team Abt Sportsline: Luca Engstler und Marco Mapelli
Land Motorsport: Bastian Buus
DTM: Die Champions der letzten Jahre
2025: Ayhancan Güven (TR), Porsche
2024: Mirko Bortolotti (ITA), Lamborghini
2023: Thomas Preining (AUT), Porsche
2022: Sheldon van der Linde (RSA), BMW
2021: Maximilian Götz (GER), Mercedes
2020: René Rast (GER), Audi
2019: René Rast (GER), Audi
2018: Gary Paffett (GBR), Mercedes
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Um den Livestream auf Joyn zur DTM schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert ist. Also entweder auf dem Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV.
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