Motorsport DTM-Saison 2026: Termine, Piloten, Übertragungen live im Free-TV auf ProSieben und im kostenlosen Stream auf Joyn Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Christian Stüwe Luca Engstler startet in seinem Lamborghini als Geheimfavorit in die neue Saison der DTM. Bild: IMAGO/GEPA pictures

Die neue DTM-Saison steht in den Startlöchern. So siehst du die Rennen im kostenlosen Livestream und im Free-TV.

DTM 2026 live: Wann und wo finden die Rennen statt? Die DTM-Saison 2026 besteht aus insgesamt 16 Rennen, die in Deutschland, Österreich und den Niederlanden ausgetragen werden. Der Auftakt findet vom 24. bis 26. April 2026 auf dem Red Bull Ring in Spielberg statt. Damit startet die traditionsreiche Tourenwagen-Serie erstmals in Österreich.

DTM 2026 live: Wo läuft die Saison im Free-TV? ProSieben überträgt die gesamte DTM-Saison live und exklusiv im deutschen Free-TV. Dabei werden jeweils die beiden Rennen des Rennwochenendes live im Free-TV übertragen. Die Moderation übernehmen Andrea Kaiser, Matthias Killing und Mike Stiefelhagen. Als Experten sind Maximilian Götz, Mike Rockenfeller und David Schumacher im Einsatz. Kommentiert werden die Rennen von Tobias Schimon.

DTM 2026 live: Wo kann ich die Rennen im kostenlosen Livestream sehen? Das komplette Rennwochenende inklusive Training und Qualifyings ist im FAN TV auf Joyn kostenlos und in voller Länge zu sehen. Das Live-Angebot 2026 im Überblick: alle Rennen live auf ProSieben

Freie Trainings & Qualifyings live im FAN TV Channel auf Joyn

Highlights, Re-Lives & exklusive Zusatzinhalte (die Rennen aller Rahmenserien live)

DTM 2026 live: Was ist der FAN TV Channel auf Joyn? Auf dem Channel FAN TV können über Joyn die freien Trainings und Qualifyings der jeweiligen Rennwochenenden verfolgt werden. Der Feed, der auch an der Strecke selbst gezeigt wird, lässt sich in diesem Jahr auch auf Joyn empfangen.

DTM 2026 live: Wann findet das erste Rennen in Spielberg statt? So sieht das Programm des ersten Rennwochenendes in Spielberg aus: Freitag, 24. April: 11:30 Uhr: DTM Freies Training 1 16:00 Uhr: DTM Freies Training 2 Samstag, 25. April: 9:40 Uhr: DTM Zeittraining 1 13:30 Uhr: DTM Rennen 1 Sonntag, 26. April: 9:30 Uhr: DTM Zeittraining 2 13:30 Uhr: DTM Rennen 2

Ab Freitag, 24. April: Die DTM kostenlos streamen auf Joyn Hier geht's zur DTM in Spielberg

Fakten zur DTM-Saison 2026: Free-TV und Livestream Datum: 24. April bis 11. Oktober Austragungsorte: Deutschland, Niederlande, Österreich Austragung: seit 2000 (Vorgänger: Deutsche Tourenwagen-Masters, Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft, ITC) Titelverteidiger: Ayhancan Güven (TR) Meiste Fahrertitel (seit 2000): Bernd Schneider (4) Meiste Markentitel (seit 2000): Mercedes-Benz (12) Livestream: Joyn Live im Free-TV: ProSieben

DTM 2026: Wer sind die Favoriten? Insgesamt 21 Fahrer aus acht Nationen starten in die neue DTM-Saison. Deutschland stellt mit acht Piloten den größten Anteil im Fahrerfeld. Zum engeren Favoritenkreis zählen Marco Wittmann (Schubert BMW), Kelvin van der Linde (Schubert BMW), Thomas Preining (Manthey Porsche), Mirko Bortolotti (Grasser Lamborghini), Ricardo Feller (Manthey Porsche) und Luca Engstler (ABT Lamborghini), der als Geheimfavorit gehandelt wird. Ein weiterer Star im Feld ist der ehemalige Formel-1-Pilot Timo Glock (Dörr Motorsport). Während Kelvin van der Linde in die DTM zurückkehrt, hat mit Rene Rast das langjährige Gesicht die Tourenwagen-Serie verlassen. An den Start werden drei ehemalige DTM-Champions gehen, elf der 21 Piloten konnten in der DTM schon Rennen gewinnen.

Der Rennkalender 2026: Alle DTM-Rennen live auf ProSieben 24.04. – 26.04.2026 | Red Bull Ring (Österreich) 22.05. – 24.05.2026 | Circuit Zandvoort (Niederlande) 19.06. – 21.06.2026 | DEKRA Lausitzring (Deutschland) 03.07. – 05.07.2026 | Norisring (Deutschland) 24.07. – 26.07.2026 | Motorsport Arena Oschersleben (Deutschland) 14.08. – 16.08.2026 | Nürburgring (Deutschland) 11.09. – 13.09.2026 | Sachsenring (Deutschland) 09.10. – 11.10.2026 | Hockenheimring Baden-Württemberg (Deutschland)

DTM 2026: Wie sieht das komplette Fahrerfeld aus? Comtoyou Racing: Nicki Thiim und Nicolas Baert

S chubert Motorsport: Kelvin van der Linde und Marco Wittmann

Manthey EMA: Ricardo Feller und Thomas Preining

Haupt Racing Team: Arjun Maini und Finn Wiebelhaus

Dörr Motorsport: Timo Glock und Ben Dörr

Winward Racing: Maro Engel und Jules Gounon

Landgraf Motorsport: Lucas Auer und Tom Kalender

Grasser Racing Team: Maximilian Paul und Mirko Bortolotti

Emil Frey Racing: Matteo Cairoli und Thierry Vermeulen

Team Abt Sportsline: Luca Engstler und Marco Mapelli

Land Motorsport: Bastian Buus

Ab Freitag, 24. April: Die DTM kostenlos streamen auf Joyn Hier geht's zur DTM in Spielberg

DTM: Die Champions der letzten Jahre 2025: Ayhancan Güven (TR), Porsche 2024: Mirko Bortolotti (ITA), Lamborghini 2023: Thomas Preining (AUT), Porsche 2022: Sheldon van der Linde (RSA), BMW 2021: Maximilian Götz (GER), Mercedes 2020: René Rast (GER), Audi 2019: René Rast (GER), Audi 2018: Gary Paffett (GBR), Mercedes

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