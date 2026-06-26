Fußball Norwegen - Frankreich: Übertragung der WM 2026 heute live im kostenlosen Livestream und im Free-TV Veröffentlicht: Vor 4 Stunden von Christian Stüwe ran Fußball DFB-Team - Julian Nagelsmann genervt: "Hört auf mit dem Quatsch" Videoclip • 04:07 Min Link kopieren Teilen

Norwegen und Frankreich kämpfen um den Gruppensieg. Das Spiel wird auch zum Duell der Superstars Erling Haaland und Kylian Mbappé. So siehst du das Spiel im kostenlosen Livestream und im Free-TV.

WM 2026: Wann und wo spielt heute Norwegen gegen Frankreich? Am heutigen Freitag, 26. Juni, spielt bei der Weltmeisterschaft Norwegen gegen Frankreich. Die Partie findet in Foxborough im US-Bundesstaat Massachusetts statt. Anpfiff im Gillette Stadium in Foxborough ist um 21:00 Uhr deutscher Zeit.

WM 2026: Wo kannst du heute Norwegen vs. Frankreich im kostenlosen Livestream sehen? Das Spiel zwischen Norwegen und Frankreich wird heute im kostenfreien Livestream des ZDF auf Joyn übertragen. Die Übertragung beginnt bereits um 20:15 Uhr mit Vorberichten, die du auch komplett auf Joyn anschauen kannst.

Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • ZDFsportstudio live FIFA WM 2026 Verfügbar auf Joyn 45 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 21:00 Uhr • sportstudio live - FIFA WM 2026 Gruppe I: Norwegen - Frankreich Verfügbar auf Joyn 45 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Norwegen - Frankreich heute live im Free-TV Das Spiel zwischen Norwegen und Frankreich in der Gruppe I wird heute live im Free-TV im ZDF übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Freitagabend - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - um 21 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 20:15 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Kathrin Müller-Hohenstein, als Expertin ist Friederike "Fritzy" Kromp, Trainerin der Frauen des SV Werder Bremen, zu Gast. Komplettiert wird die ZDF-Expertenrunde in Berlin von den beiden Weltmeistern von 2014, Per Mertesacker und Christoph Kramer. Kommentiert wird das Spiel aus Foxborough von Oliver Schmidt.

Norwegen gegen Frankreich heute kostenlos ansehen Der Livestream startet heute um 20:15 Uhr

WM 2026: Fakten zu Norwegen vs. Frankreich Datum : Freitag, 26. Juni

Anstoß : 21:00 Uhr

Ort : Gillette Stadium (Foxborough, USA)

Paarung : Norwegen vs. Frankreich

Livestream : Joyn, Beginn des Livestreams: 20:15 Uhr (Vorberichte)

Live im Free-TV: ZDF

Norwegen und Frankreich kämpfen um den Gruppensieg - der Erstplatzierte könnte auf Deutschland treffen Wenn am Freitagabend bei der Weltmeisterschaft Norwegen auf Frankreich trifft, stehen die Chancen auf ein hochklassiges und spannendes Fußballspiel ziemlich gut. Die Norweger werden als Geheimfavoriten gehandelt und sind diesem Status bisher gerecht geworden. Die Mannschaft um Superstar Erling Haaland bezwang zum Auftakt den Irak mit 4:1 und gewann das zweite Gruppenspiel gegen den Senegal mit 3:2. Mit sechs Punkten sind die Norweger bereits für das Sechzehntelfinale qualifiziert, um die Gruppe zu gewinnen, muss aber ein Sieg gegen Frankreich her. Denn auch "Les Bleus" ließen bisher nichts anbrennen. 3:1 gegen Senegal, 3:0 gegen den Irak, dank der um einen Treffer besseren Tordifferenz liegen die Franzosen vor dem letzten Gruppenspiel vor Norwegen. Was bedeutet, dass der Mannschaft um Kylian Mbappé schon ein Unentschieden zum Gruppensieg reichen würde. Interessant ist das auch aus deutscher Sicht. Denn der Sieger der Gruppe I könnte in einem möglichen Achtelfinale auf die DFB-Elf warten, was in jedem Fall eine sehr schwere Aufgabe wäre. Die Franzosen müssen am Freitag allerdings ohne ihren Nationaltrainer Didier Deschamps auskommen. Der 57-Jährige, der neben Franz Beckenbauer und dem Brasilianer Mario Zagallo der einzige Mensch ist, der als Spieler und Trainer die WM gewinnen konnte, ist in die Heimat gereist, da seine Mutter gestorben ist. Seine Mannschaft wirkt allerdings derart gefestigt, dass sie auch ohne Deschamps eine starke Leistung abliefern sollte. In starker Form präsentierte sich zuletzt auch Michael Olise vom FC Bayern, der in der französischen Offensive mit Mbappé ein Traumduo bildet. Bei den Norwegern richten sich alle Blicke natürlich auf Haaland: Der Mittelstürmer von Manchester City hat bereits vier Tore bei der WM erzielt und wird sicher auch die französische Abwehr vor Probleme stellen.

So siehst du den kostenlosen Livestream auf Joyn zu den WM-Spielen auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zum WM-Spiel zwischen Norwegen und Frankreich schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Smartphone oder Tablet oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du die WM-Spiele auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!

Kostenlose Übertragung des WM-Spiels auf dem PC verfolgen Auch in jedem Internet-Browser kann Joyn genutzt werden. Zusätzlich bedarf es nur noch einer Registrierung, um den Livestream einiger Sender anschauen zu können. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet nicht.