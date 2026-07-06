Fußball Portugal - Spanien heute live: Übertragung Achtelfinale der WM 2026 im kostenlosen Livestream und im Free-TV Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Matthias Ondracek ran Fußball WM 2026: Wie ein Papst! Cristiano Ronaldo löst Fan-Ekstase aus Videoclip • 01:25 Min Link kopieren Teilen

Portugal trifft im Achtelfinale bei der WM 2026 auf Spanien. Im iberischen Duell am Montag geht es um den Einzug ins Viertelfinale. So siehst du das Spiel im kostenlosen Livestream und im Free-TV.

WM 2026: Wann und wo spielt heute Portugal gegen Spanien? Am heutigen Montag, 6. Juli, spielt bei der Weltmeisterschaft Portugal gegen Europameister Spanien. Die Partie findet in Arlington, Dallas statt. Anpfiff im AT&T Stadium in Dallas/Texas ist um 21 Uhr deutscher Zeit.

Hier geht's zum Livestream Bald verfügbar Heute, 21:00 Uhr • sportstudio live - FIFA WM 2026 Achtelfinale: Portugal - Spanien Verfügbar auf Joyn 45 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

WM 2026: Wo kannst du heute Portugal vs. Spanien im kostenlosen Livestream sehen? Das Spiel zwischen Portugal und Spanien wird heute im kostenfreien Livestream des ZDF auf Joyn übertragen. Die Übertragung beginnt bereits um 20:15 Uhr mit Vorberichten, die du auch komplett auf Joyn anschauen kannst.

Portugal gegen Spanien heute kostenlos ansehen Der Livestream startet am Montag um 20:15 Uhr

Portugal - Spanien heute live im Free-TV Das Spiel zwischen Portugal und Spanien im Achtelfinale wird heute auch live im Free-TV vom ZDF übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Montagabend - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - um 21 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 20:15 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Marietta Slomka. Kommentiert wird das Spiel von Oliver Schmidt.

Portugal gegen Spanien heute kostenlos ansehen Der Livestream startet am Montag um 20:15 Uhr

WM 2026: Fakten zu Portugal vs. Spanien Datum : Montag, 6. Juli

Anstoß : 21 Uhr

Ort : AT&T Stadium (Arlington/Dallas, USA)

Paarung : Portugal vs. Spanien

Livestream : Joyn, Beginn des Livestreams: 20:15 Uhr (Vorberichte)



Live im Free-TV: ZDF

Portugal und Cristiano Ronaldo wollen Spaniens Bollwerk knacken Unglaublich dramatisch ging es zu am Ende der Partie von Portugal und Kroatien im Sechzehntelfinale. In der vierten Minute der Nachspielzeit traf Goncalo Ramos für die Iberer zum 2:1. Doch das Zittern begann erst bei Cristiano Ronaldo und Co. Über 100 Minuten waren in der regulären Spielzeit gespielt, als die Kroaten doch noch zum Ausgleich kamen. Nach VAR-Überprüfung wurde der Treffer aber wieder kassiert. Unfassbar! So zogen die Portugiesen ins Achtelfinale ein, während Kroatien um Superstar Luka Modric die Koffer packen musste. Zuvor hatten sich die Mannschaft von Trainer Roberto Martinez in der Gruppe K gegen DR Kongo (1:1), Usbekistan (5:0) und Kolumbien (0:0) als Zweiter durchgesetzt. Nun wartet der große iberische Rivale Spanien zum Nachbarschaftsduell. Und die große Frage stellt sich: Ist es der letzte Auftritt bei einer WM für "CR7"? Für den Europameister begann die Weltmeisterschaft mit einem 0:0 gegen Sensations-Team Kap Verde. Es folgte ein souveräner 4:0-Erfolg gegen Saudi-Arabien. Im letzten Vorrundenspiel schlug die "Furja Roja" den zweimaligen Weltmeister Uruguay mit 1:0. Die Elf von Trainer Luis de la Fuente schloss die Gruppe H somit als Gruppenerster ab. Im Sechzehntelfinale schlug Spanien Geheimfavorit Österreich letztlich ungefährdet mit 3:0. In vier WM-Spielen in 2026 kassierte der Europameister bislang kein einziges Gegentor.

So siehst du den kostenlosen Livestream auf Joyn zu den WM-Spielen auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zum WM-Spiel zwischen Portugal und Spanien schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du die WM-Spiele auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!