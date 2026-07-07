Fußball Schweiz gegen Kolumbien heute live: Das Achtelfinale der WM 2026 im kostenlosen Livestream und Free-TV Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Matthias Ondracek ran Fußball WM 2026: "GOAT-Debatte zu Ende?" Fans rasten nach Messi-Gala aus Videoclip • 02:00 Min Link kopieren Teilen

Titelverteidiger Argentinien trifft am Dienstag im Achtelfinale der WM auf Ägypten. Mohamed Salah fordert Lionel Messi heraus. Außerdem bekommt es die Schweiz mit Kolumbien zu tun. So siehst du die Spiele im kostenlosen Livestream und im Free-TV.

WM 2026: Wann und wo spielen Argentinien gegen Ägypten und die Schweiz gegen Kolumbien? Am Dienstag, 7. Juli, spielt bei der Weltmeisterschaft Titelverteidiger Argentinien gegen Ägypten. Die Partie findet in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia statt. Anpfiff im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta ist um 18 Uhr deutscher Zeit. Im Anschluss trifft am Dienstag, 7. Juli, ebenfalls im Achtelfinale die Schweiz auf Kolumbien. Die Partie findet in Vancouver in Kanada statt. Anpfiff im BC Place Stadium in Vancouver ist um 22 Uhr deutscher Zeit.

WM 2026: Wo kannst du Argentinien vs. Ägypten und Schweiz vs. Kolumbien im kostenlosen Livestream sehen? Das Spiel zwischen Argentinien und Ägypten wird am heutigen Dienstag im kostenfreien Livestream von Das Erste auf Joyn übertragen. Die Übertragung beginnt bereits um 17 Uhr mit Vorberichten, die du auch komplett auf Joyn anschauen kannst. Das Spiel zwischen der Schweiz und Kolumbien wird am Dienstag ebenfalls im kostenfreien Livestream von Das Erste auf Joyn übertragen. Die Übertragung beginnt bereits um 21 Uhr mit Vorberichten, die du auch komplett auf Joyn anschauen kannst. Hier geht's zum kostenlosen Livestream. Die Übertragung startet um 17 Uhr:

Argentinien gegen Ägypten kostenlos ansehen Der Livestream startet am Dienstag um 17 Uhr

Argentinien - Ägypten und Schweiz - Kolumbien live im Free-TV Das Achtelfinale zwischen Argentinien und Ägypten wird auch live im Free-TV in Das Erste übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Dienstag - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - um 18 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 17 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Lea Wagner, als Experte ist Thomas Hitzlsperger im Einsatz. Kommentiert wird das Spiel von Christina Graf und Almuth Schult. Das Achtelfinale zwischen der Schweiz und Kolumbien wird auch live im Free-TV in Das Erste übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Dienstagabend - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - um 22 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 21 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Esther Sedlaczek, als Experte ist Weltmeister Bastian Schweinsteiger im Einsatz. Kommentiert wird das Spiel von Tom Bartels.

Argentinien gegen Ägypten kostenlos ansehen Der Livestream startet am Dienstag um 17 Uhr

WM 2026: Fakten zu Argentinien vs. Ägypten Datum: Dienstag, 7. Juli Anstoß: 18 Uhr Ort: Mercedes-Benz-Stadium (Atlanta, Georgia, USA) Paarung: Argentinien vs. Ägypten Livestream: Joyn, Beginn des Livestreams: 17 Uhr (Vorberichte) Live im Free-TV: Das Erste

WM 2026: Fakten zu Schweiz vs. Kolumbien Datum: Dienstag, 7. Juli Anstoß: 22 Uhr Ort: BC Place Stadium (Vancouver, Kanada) Paarung: Schweiz vs. Kolumbien Livestream: Joyn, Beginn des Livestreams: 21 Uhr (Vorberichte) Live im Free-TV: Das Erste

Verzaubert Messi Argentinien weiterhin? - Schweiz und Kolumbien im Duell Nicht nur Argentinien, sondern die ganze Fußball-Welt ist noch einmal im Lionel-Messi-Wahn. Der vielfache Weltfußballer trumpft bei seiner sechsten Weltmeisterschaft abermals groß auf. Mit sieben Toren führt der Argentinier die Torjägerliste zusammen mit Norwegens Erling Haaland und dem Franzosen Kylian Mbappé an. Entsprechend euphorisiert ist der Titelverteidiger. In der Vorrunde bezwang der amtierende Weltmeister nacheinander Algerien (3:0), Österreich (2:0) und Jordanien (3:1). Im Sechzehntelfinale jedoch mussten die Südamerikaner gewaltig zittern. Außenseiter Kap Verde zwang den großen Favoriten bis in die Verlängerung, wo sich die Argentinier schließlich mit 3:2 durchsetzten. Für Ägypten ist bereits das Erreichen der Runde der letzten 16 ein Riesenerfolg. Nach zwei Remis in der Gruppenphase gegen Belgien (1:1) und den Iran (1:1) sowie einem 3:1-Sieg gegen Neuseeland rangen die Nordafrikaner in der ersten K.o.-Runde Australien erst im Elfmeterschießen nieder. In der Schweiz knallte es nach dem 1:1 gegen Katar zum Auftakt. Kapitän Granit Xhaka sprach Tacheles, von da lief es für die "Eidgenossen". Mit zwei Siegen gegen Bosnien-Herzegowina (4:1) und Co-Gastgeber Kanada (2:1) sicherte sich das Team von Trainer Murat Yakin den Gruppensieg. Im Sechzehntelfinale besiegten die Schweizer Algerien mit 2:0. Kolumbien startete mit einem 3:1-Sieg gegen Usbekistan in die WM 2026. Es folgte ein 1:0 gegen DR Kongo. Mit einem 0:0 gegen Portugal sicherten schließlich auch die Südamerikaner den Sieg in ihrer Vorrundengruppe. Im Sechzehntelfinale besiegte das Team um Bayern-Star Luis Diaz Ghana mit 1:0.

So siehst du den kostenlosen Livestream auf Joyn zu den WM-Spielen auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zum WM-Spiel zwischen Argentinien und Ägypten sowie der Schweiz und Kolumbien schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du die WM-Spiele auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!