Fußball England -Argentinien: WM 2026 heute hier im kostenlosen Livestream und im Free-TV sehen Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Matthias Ondracek ran Fußball WM 2026: Argentinien-Wahnsinn! Lionel Messi bricht in Tränen aus Videoclip • 05:56 Min Link kopieren Teilen

Wer zieht in das Finale der WM 2026 ein - Harry Kane oder Lionel Messi? Im Halbfinale fordert England heute Abend Titelverteidiger Argentinien heraus. Hier siehst du das Spiel im kostenlosen Livestream - und bei diesem Sender kannst du das Halbfinale im Free-TV schauen.

WM 2026: Wann und wo spielt England heute gegen Argentinien? Die Anstoßzeit Am heutigen Mittwoch, 15. Juli, spielt bei der Weltmeisterschaft England gegen den Titelverteidiger Argentinien. Die Partie findet in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia statt. Anpfiff im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta ist heute Abend um 21 Uhr (deutscher Zeit).

Wo kannst du das Halbfinale England vs. Argentinien heute im kostenlosen Livestream sehen? Das Spiel zwischen England und Argentinien wird heute im kostenfreien ARD-Livestream auf Joyn übertragen. Die Übertragung beginnt bereits um 20:15 Uhr mit Vorberichten, die du auch komplett auf Joyn anschauen kannst.

England gegen Argentinien heute Abend kostenlos ansehen Der Livestream startet um 20:15 Uhr

England - Argentinien heute live im Free-TV Das Halbfinale zwischen England und Argentinien wird heute Abend live im Free-TV im Ersten übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Mittwoch - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream auf Joyn - um 21:00 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 20:15 Uhr. Moderiert wird die Sendung heute von Esther Sedlaczek, als Experte ist Weltmeister Bastian Schweinsteiger im Einsatz. Kommentiert wird das Halbfinale aus Atlanta von Tom Bartels.

England gegen Argentinien am Mittwoch kostenlos ansehen Der Livestream startet um 20:15 Uhr

England - Argentinien: Die Aufstellungen für das WM-Halbfinale 2026 Aufstellung England Tor: Pickford Abwehr: Spence, Guéhi, Stones, James Mittelfeld: Anderson, Rice, Gordon, Bellingham, Rogers Sturm/Angriff: Kane Trainer: Tuchel Aufstellung Argentinien Tor: Martínez Abwehr: Tagliafico, Martínez, Romero, Molina Mittelfeld: Fernández, Mac Allister, Paredes, Simeone Sturm/Angriff: Alvarez, Messi Trainer: Scaloni

WM 2026: Fakten zu England vs. Argentinien Datum : Heute, Mittwoch, 15. Juli

Anstoß : 21 Uhr

Ort : Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, USA)

Paarung : England vs. Argentinien

Livestream : Joyn, Beginn des Livestreams: 20:15 Uhr (Vorberichte)

Live im Free-TV: Das Erste

England gegen Argentinien: Alle Spiele - Die "Three Lions" liegen vor den "Gauchos" Spiele insgesamt: 14

Siege England: 6

Unentschieden: 4

Siege Argentinien: 4

Torverhältnis: 21:17 für England

England gegen Argentinien: Die vergangene fünf Spiele 12.11.2005 – Freundschaftsspiel England – Argentinien 3:2

07.06.2002 – WM-Gruppenphase: Argentinien – England 0:1

23.02.2000 – Freundschaftsspiel England – Argentinien 0:0

30.06.1998 – WM-Achtelfinale: Argentinien – England 2:2 n.V. (4:3 i.E.)

25.05.1991 – Freundschaftsspiel England – Argentinien 2:2

Wegen Messi: Argentinien träumt von der ersten Titelverteidigung seit 1962 Nicht nur Argentinien, sondern die ganze Fußball-Welt ist noch einmal im Lionel-Messi-Wahn. Der vielfache Weltfußballer trumpft bei seiner sechsten Weltmeisterschaft abermals groß auf. Mit acht Toren führte der Argentinier die Torjägerliste vor den beiden Halbfinal-Partien zusammen mit dem Franzosen Kylian Mbappé an. Entsprechend euphorisiert sind die Südamerikaner vor dem heutigen Halbfinale. Der Traum von der Titelverteidigung lebt. Zum ersten Mal seit Brasilien in den Jahren 1958 und 1962 will das Team von Trainer Lionel Scaloni den WM-Pokal zweimal in Folge in die Höhe recken. Der Weg durch die K.-o.-Runde verlief dabei alles andere als reibungslos. Im Sechzehntelfinale mussten die Südamerikaner gewaltig zittern. Außenseiter Kap Verde zwang den großen Favoriten bis in die Verlängerung, wo sich die Argentinier schließlich mit 3:2 durchsetzten. Sogar noch einen Tick dramatischer setzten sich Messi und Co. gegen Ägypten durch. Einen 0:2-Rückstand drehte der haushohe Favorit erst in den letzten elf Minuten der regulären Spielzeit. Im Viertelfinale gegen die Schweiz mussten die Südamerikaner erneut in die Verlängerung, siegten diesmal mit 3:1.

Kane und Bellingham nähren Englands Sehnsüchte Auch in England sind die Hoffnungen auf den Weltmeistertitel groß, die Sehnsucht sogar noch größer. Seit dem Triumph von 1966 warten die "Three Lions" auf den ganz großen Coup. In diesem Jahr könnte es so weit sein. Zumindest, wenn es nach den Sympathisanten des Teams von Trainer Thomas Tuchel geht. So nah wie im letzten Jahrzehnt waren die Engländer gefühlt schon eine Ewigkeit nicht dran an einem Pokal. Bei der WM 2022 unterlag das "Fußball-Mutterland" im Viertelfinale gegen Frankreich. 2018 war sogar erst im Halbfinale gegen Kroatien Schluss. Bei den letzten beiden Europameisterschaften zog England jeweils in das Finale ein. Ist England nun also endlich reif? Die Form des Topduos Harry Kane und Jude Bellingham spricht jedenfalls dafür. Zwölf der bisherigen 13 WM-Treffer der "Three Lions" erzielten die beiden Offensiv-Akteure. Jeweils sechsmal trafen der Angreifer des FC Bayern sowie der Spielmacher von Real Madrid. Während die Defensive in der perfekten WM-Qualifikation noch gänzlich ohne Gegentor blieb, kassierte das Tuchel-Team in den letzten drei Partien mindestens einen Treffer. Vor allem im Viertelfinale gegen Norwegen (2:1 nach Verlängerung) mussten sich die Engländer ordentlich strecken. Das bisherige Highlight für die Briten war wohl das Achtelfinale im Aztekenstadion gegen Gastgeber Mexiko, als England mit 3:2 die Oberhand behielt. Im Sechzehntelfinale nahmen Tuchel und seine Mannschaft die Hürde DR Kongo (2:1). Zum weltgeschichtlich brisanten Duell mit Argentinien kam es für England zuletzt vor 24 Jahren! In der Vorrunde der WM 2002 in Japan und Südkorea gewann England mit 1:0. Bitter ist die Erinnerung an das Achtelfinale 1998 in Frankreich, als David Beckham Rot sah und Argentinien die "Three Lions" im Elfmeterschießen bezwang.

So siehst du den kostenlosen Livestream auf Joyn zu den WM-Spielen heute auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zum WM-Spiel zwischen England und Argentinien heute Abend schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn-App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Smartphone oder Tablet oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn-App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du die WM-Spiele auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!

Kostenlose Übertragung des WM-Spiels England - Argentinien heute auf dem PC verfolgen Auch in jedem Internet-Browser kann Joyn heute Abend wieder für die WM-Übertragung genutzt werden. Zusätzlich bedarf es nur noch einer Registrierung, um den Livestream einiger Sender anschauen zu können. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet nicht.