Fußball WM 2026: Deutschland vs. Curacao - alle Infos zur Übertragung im kostenlosen Livestream und im Free-TV Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Christian Stüwe Das letzte Testspiel vor der WM gewann die deutsche Nationalmannschaft mit 2:1 gegen die USA. Bild: IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Das Warten ist vorbei, für das DFB-Team beginnt die Weltmeisterschaft 2026 mit dem Gruppenspiel gegen Curacao am Sonntag, 14. Juni. So siehst du das Spiel im kostenlosen Livestream und im Free-TV.

WM-Auftakt des DFB-Team: Wann und wo spielt Deutschland gegen Curacao? Am 14. Juni beginnt für die deutsche Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko mit dem Gruppenspiel gegen Curacao. Gegen den WM-Debütanten aus der Karibik geht es für die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann darum, einen guten Start in das Turnier zu erwischen. Anpfiff im NRG Stadium in Houston, Texas, ist um 19:00 Uhr deutscher Zeit.

Hier geht's zum Gruppenspiel Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 18:00 Uhr • FIFA Weltmeisterschaft 2026 Gruppe E: Deutschland - Curaçao Verfügbar auf Joyn 240 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

WM 2026: Wo kannst du Deutschland vs. Curacao im kostenlosen Livestream sehen? Das Spiel zwischen Deutschland und Curacao wird am Sonntag im kostenfreien Livestream von Das Erste auf Joyn übertragen. Auch die Vorberichte zum Gruppenspiel des DFB-Teams siehst du am Sonntag komplett auf Joyn.

Deutschland gegen Curacao kostenlos ansehen Der Livestream startet am Sonntag um 18:00 Uhr

WM 2026: Deutschland - Curacao live im Free-TV Das Gruppenspiel zwischen Deutschland und Curacao wird auch live im Free-TV in Das Erste übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Sonntagabend - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - um 19:00 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 18:00 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Esther Sedlaczek, als Experte ist der frühere Nationalspieler Bastian Schweinsteiger im Einsatz. Kommentiert wird das Spiel von Tom Bartels.

WM 2026: Fakten zum Gruppenspiel Deutschland - Curacao Datum: Sonntag, 14. Juni Anstoß: 19:00 Uhr Ort: NRG Stadium (Houston) Paarung: Deutschland - Curacao Livestream: Joyn, Beginn des Livestreams: 18:00 Uhr (Vorberichte) Live im Free-TV: Das Erste

WM 2026: Deutschland trifft erstmals auf Curacao Die letzten beiden Weltmeisterschaften waren aus deutscher Sicht eine große Enttäuschung und endeten jeweils mit einem Ausscheiden in der Vorrunde. Bei der WM 2018 in Russland ging das erste Spiel des DFB-Teams mit 0:1 gegen Mexiko verloren, vier Jahre später in Katar setzte es zum Auftakt eine 1:2-Pleite gegen Japan. Bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko soll es wieder besser für das Team von Trainer Julian Nagelsmann laufen. Ein guter Start wäre dafür wichtig, gegen WM-Debütant Curacao (Einwohnerzahl: 148.000) ist das DFB-Team haushoher Favorit. Der Insel-Staat ist das kleinste Land, das sich jemals für eine Weltmeisterschaft qualifiziert hat, die Mannschaft hat einen Marktwert von etwas mehr als 25 Millionen Euro. Zum Vergleich: der Wert des deutschen Teams wird von "transfermarkt.de" mit 947 Millionen Euro angegeben. Der größte Star von Curacao sitzt auf der Trainerbank, Dick Advocaat trainierte zahlreiche Mannschaften in Europa und von 2004 bis 2005 Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga. Ein Spiel zwischen Deutschland und Curacao gab es bisher noch nicht, die beiden Mannschaften treffen erstmals aufeinander. Für das DFB-Team wird es darum gehen, den Gegner nicht zu unterschätzen. Sollte die deutsche Offensive ins Rollen kommen, scheint ein deutlicher Sieg durchaus möglich. Mit Blick auf den weiteren Turnierverlauf könnte dies der deutschen Mannschaft einen Schub geben, der sie diesmal bis über die Gruppe hinaus und deutlich weiter tragen soll. Die beiden Gruppengegner Elfenbeinküste und Ecuador spielen am Montag, 15. Juni, um 1:00 Uhr deutscher Zeit gegeneinander.

Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 18:00 Uhr • FIFA Weltmeisterschaft 2026 Gruppe E: Deutschland - Curaçao Verfügbar auf Joyn 240 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

WM 2026: Das sind die deutschen Spiele in Gruppe E 14. Juni, 19:00 Uhr: Deutschland – Curacao

20. Juni, 22:00 Uhr: Deutschland – Elfenbeinküste

25. Juni, 22:00 Uhr: Ecuador - Deutschland

Der deutsche WM-Kader im Überblick: Tor: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern München), Alexander Nübel (VfB Stuttgart) Abwehr: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern München), Malick Thiaw (Newcastle United) Mittelfeld: Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05), Leon Goretzka (Bayern München), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Assan Ouedraogo (RB Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern München), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern München), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern München), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Leroy Sané (Galatasaray Istanbul), Florian Wirtz (FC Liverpool) Sturm: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (FC Arsenal), Deniz Undav (VfB Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle United)

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So siehst du den kostenlosen Livestream auf Joyn zum Gruppenspiel Deutschland - Curacao auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zum WM-Spiel zwischen Deutschland und Curacao schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du die WM-Spiele auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!