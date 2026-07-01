Fußball WM 2026 heute live: Übertragung Belgien gegen Senegal im kostenlosen Livestream und im Free-TV Aktualisiert: Vor 34 Minuten von Christian Stüwe ran Fußball DFB-Team: Nagelsmann denkt nicht ans Aufhören nach WM-Blamage Videoclip • 06:26 Min Link kopieren Teilen

England trifft am Mittwoch im Sechzehntelfinale der WM auf die DR Kongo, die "Three Lions" wollen den nächsten Schritt zum ersten Titel seit 1966 gehen. Belgien bekommt es mit Senegal zu tun. So siehst du die Spiele im kostenlosen Livestream und im Free-TV.

WM 2026: Wann und wo spielen heute England gegen DR Kongo und Belgien gegen Senegal? Am Mittwoch, 1. Juli, spielt bei der Weltmeisterschaft England gegen DR Kongo. Die Partie findet in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia statt. Anpfiff im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta ist um 18 Uhr deutscher Zeit. Im Anschluss trifft am Mittwoch, 1. Juli, ebenfalls in der Runde der letzten 32 Belgien auf Senegal. Die Partie findet in Seattle im US-Bundesstaat Washington statt. Anpfiff im Lumen Field in Seattle ist um 22 Uhr deutscher Zeit.

Wo kannst du England vs. DR Kongo und Belgien vs. Senegal im kostenlosen Livestream sehen? Das Spiel zwischen England und DR Kongo wird am Mittwoch im kostenfreien Livestream von Das Erste auf Joyn übertragen. Die Übertragung beginnt bereits um 17 Uhr mit Vorberichten, die du auch komplett auf Joyn anschauen kannst. Das Spiel zwischen Belgien und Senegal wird am Mittwoch im kostenfreien Livestream von Das Erste auf Joyn übertragen. Die Übertragung beginnt bereits um 21 Uhr mit Vorberichten, die du auch komplett auf Joyn anschauen kannst. Hier geht's zum kostenlosen Livestream. Die Übertragung startet um 17 Uhr:

England gegen DR Kongo kostenlos ansehen Der Livestream startet am Mittwoch um 17 Uhr

England - DR Kongo und Belgien - Senegal live im Free-TV Das Sechzehntelfinale zwischen England und DR Kongo wird auch live im Free-TV in Das Erste übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Mittwoch - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - um 18 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 17 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Esther Sedlaczek, als Experte ist Weltmeister Bastian Schweinsteiger im Einsatz. Kommentiert wird das Spiel von Christina Graf. Das Sechzehntelfinale zwischen Belgien und Senegal wird auch live im Free-TV in Das Erste übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Mittwochabend - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - um 22 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 21 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Esther Sedlaczek und Malte Völz, als Experte bekommt Bastian Schweinsteiger Verstärkung durch Thomas Hitzlsperger. Kommentiert wird das Spiel von Philipp Sohmer und der früheren Nationaltorhüterin Almuth Schult.

England gegen DR Kongo kostenlos ansehen Der Livestream startet am Mittwoch um 17 Uhr

WM 2026: Fakten zu England vs. DR Kongo Datum : Mittwoch, 1. Juli

Anstoß : 18 Uhr

Ort : Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, USA)

Paarung : England vs. DR Kongo

Runde: Sechzehntelfinale

Livestream : Joyn, Beginn des Livestreams: 17 Uhr (Vorberichte)

Live im Free-TV: Das Erste

WM 2026: Fakten zu Belgien vs. Senegal Datum : Mittwoch, 1. Juli

Anstoß : 22 Uhr

Ort : Lumen Field (Seattle, USA)

Paarung : Belgien vs. Senegal

Runde: Sechzehntelfinale

Livestream : Joyn, Beginn des Livestreams: 21 Uhr (Vorberichte)

Live im Free-TV: Das Erste

England will Favoritenrolle gerecht werden - Stolpert Belgien über den Senegal? Den ersten Platz in der Gruppe L sicherte sich England souverän mit sieben Punkten, trotzdem sind durchaus Zweifel an der Form der "Three Lions" angebracht. Einem souveränen Sieg gegen Kroatien ließ die Mannschaft des deutschen Trainers Thomas Tuchel ein torloses Unentschieden gegen Ghana folgen. Auch beim 2:0-Sieg gegen Panama zum Abschluss taten sich die Engländer lange schwer und konnten nicht restlos überzeugen. Ob das reicht, um endlich wieder die Weltmeisterschaft zu gewinnen und die seit 1966 anhaltende Durststrecke zu beenden? Die Mannschaft um Superstar Harry Kane wird sich steigern müssen, um den eigenen hohen Ansprüchen gerecht zu werden. Im Sechzehntelfinale treffen die Engländer auf die DR Kongo, die Mannschaft von Trainer Sebastien Desabre qualifizierte sich als Gruppendritter der Gruppe K für die K.o.-Runde, vor allem beim 1:1-Unentschieden gegen Portugal zum Auftakt zeigten die Kongolesen, dass sie favorisierte Teams durchaus ärgern können. Der 5:1-Sieg gegen Neuseeland zum Abschluss war überzeugend, die beiden Unentschieden zuvor gegen Ägypten und Iran ganz und gar nicht. Vor allem beim 0:0 gegen den Iran ließ die Mannschaft um Kevin De Bruyne so ziemlich alles vermissen, was es braucht, um bei einer WM weit zu kommen. Gegner Senegal qualifizierte sich mit drei Punkten als Dritter in der starken Gruppe I mit Frankreich und Norwegen für die K.o.-Runde. Dabei hielten die Senegalesen sowohl gegen Frankreich (1:3) als auch gegen Norwegen (2:3) stellenweise gut mit. Die Mannschaft dürfte also durchaus in der Lage sein, Belgien Probleme zu bereiten.

So siehst du den kostenlosen Livestream auf Joyn zu den WM-Spielen auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zum WM-Spiel zwischen England - DR Kongo und Belgien - Senegal schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du die WM-Spiele auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!