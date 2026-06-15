Fußball WM 2026 heute live: Übertragung von Belgien gegen Ägypten im kostenlosen Livestream und im Free-TV Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Christian Stüwe ran Fußball DFB-Team: Jürgen Klopp entschuldigt sich bei Julian Nagelsmann Videoclip • 44 Sek Link kopieren Teilen

Mit Spanien startet am Montag einer der großen Favoriten in die Weltmeisterschaft 2026 und trifft auf Außenseiter Kap Verde. Ebenfalls heute spielt Belgien gegen Ägypten, die WM in den USA, Kanada und Mexiko ist die vielleicht letzte Chance für die Goldene Generation um Kevin De Bruyne auf einen großen Titel. So siehst du die Spiele im kostenlosen Livestream und im Free-TV.

WM 2026: Wann und wo spielt heute Spanien gegen Kap Verde und Belgien gegen Ägypten? Am heutigen Montag, 15. Juni, spielt bei der Weltmeisterschaft Spanien gegen Kap Verde. Die Partie findet in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia statt. Anpfiff im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta ist um 18:00 Uhr deutscher Zeit. Am heutigen Montag, 15. Juni, trifft bei der Weltmeisterschaft Belgien auf Ägypten. Die Partie findet in Seattle im US-Bundesstaat Washington statt. Anpfiff im Lumen Field in Seattle ist um 21:00 Uhr deutscher Zeit.

WM 2026: Wo kannst du heute Spanien vs. Kap Verde und Belgien vs. Ägypten im kostenlosen Livestream sehen? Das Spiel zwischen Spanien und Kap Verde wird heute im kostenfreien Livestream von Das Erste auf Joyn übertragen. Die Übertragung beginnt bereits um 17:05 Uhr mit Vorberichten, die du auch komplett auf Joyn anschauen kannst. Das Spiel zwischen Belgien und Ägypten wird heute im kostenfreien Livestream von Das Erste auf Joyn übertragen. Die Übertragung beginnt bereits um 20:15 Uhr mit Vorberichten, die du auch komplett auf Joyn anschauen kannst. Hier geht's zum kostenlosen Livestream. Die Übertragung startet um 17:05 Uhr:

Spanien gegen Kap Verde heute kostenlos ansehen Der Livestream startet am Montag um 17:05 Uhr

Spanien - Kap Verde und Belgien - Ägypten heute live im Free-TV Das Spiel zwischen Spanien und Kap Verde in der Gruppe H wird heute auch live im Free-TV in Das Erste übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Montagabend - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - um 18:00 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 17:05 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Lea Wagner, als Experte ist Ex-Nationalspieler Robin Gosens im Einsatz. Kommentiert wird das Spiel von Tom Bartels und Almuth Schult. Das Spiel zwischen Belgien und Ägypten in der Gruppe G wird heute auch live im Free-TV in Das Erste übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Montagabend - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - um 21:00 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 20:15 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Esther Sedlaczek, als Experte ist Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger im Einsatz. Kommentiert wird das Spiel von Christina Graf.

Belgien gegen Ägypten heute kostenlos ansehen Der Livestream startet heute um 20:15 Uhr

WM 2026: Fakten zu Spanien vs. Kap Verde Datum: Montag, 15. Juni Anstoß: 18:00 Uhr Ort: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, USA) Paarung: Spanien vs. Kap Verde Livestream: Joyn, Beginn des Livestreams: 17:05 Uhr (Vorberichte) Live im Free-TV: Das Erste

WM 2026: Fakten zu Belgien vs. Ägypten Datum: Montag, 15. Juni Anstoß: 21:00 Uhr Ort: Lumen Field (Seattle, USA) Paarung: Belgien vs. Ägypten Livestream: Joyn, Beginn des Livestreams: 20:15 Uhr (Vorberichte) Live im Free-TV: Das Erste

Außenseiter Kap Verde fordert den Favoriten Spanien – Belgiens Goldene Generation nimmt den nächsten Anlauf Spanien startet als amtierender Europameister von 2024 in die Weltmeisterschaft und wird als einer der heißesten Anwärter auf den Titelgewinn gehandelt. Trainer Luis de la Fuente betreut eine eingespielte Star-Truppe um Routinier Rodri und Jungstar Lamine Yamal. Der 18-jährige Überflieger vom FC Barcelona dürfte gegen Kap Verde nach seiner Oberschenkelverletzung zunächst noch geschont werden, haushohe Favoriten sind die Spanier in dem Spiel dennoch. Denn Kap Verde hat sich erstmals überhaupt für eine WM qualifiziert und belegt in der FIFA-Weltrangliste Platz 67. Das Portal "transfermarkt.de" schätzt den Marktwert der "Blauen Haie" auf knapp 55 Millionen Euro, während das spanische Team mit 1,22 Milliarden Euro bewertet wird. Die Mannschaft aus dem afrikanischen Inselstaat hofft dennoch, für eine große Überraschung sorgen zu können. Seit vielen Jahren wird Belgien bei großen Turnieren immer als Geheimfavorit gehandelt. Doch die "Goldene Generation" der Belgier um Kevin De Bruyne konnte diesen Status nie veredeln und wartet weiter auf einen Titelgewinn. Mittlerweile sind die Stars ein wenig in die Jahre gekommen, De Bruyne ist 34 Jahre alt, für Torwart Thibaut Courtois (34 Jahre), Romelu Lukaku (33) oder Axel Witsel (37) könnte es ebenfalls die letzte WM werden – weshalb ganz Belgien auf ein gutes Ergebnis hofft. Der Auftakt gegen Ägypten dürfte allerdings direkt zu einer Herausforderung werden. "Die Pharaonen" gehören seit vielen Jahren zu den stärksten Teams in Afrika und sind vor allem in der Offensive hochkarätig besetzt. Dort ist der langjährige Liverpool-Spielmacher Mo Salah gesetzt. Unterstützung erhält er von Torjäger Omar Marmoush, der in der Premier League für Manchester City aufläuft. In Deutschland ist Marmoush vor allem wegen seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt bekannt, bei den Hessen entwickelte sich der 27-Jährige zu einem herausragenden Stürmer.

So siehst du den kostenlosen Livestream auf Joyn zu den WM-Spielen auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zum WM-Spiel zwischen Spanien und Kap Verde und Belgien und Ägypten schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du die WM-Spiele auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!