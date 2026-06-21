Fußball WM 2026 heute live: Belgien vs. Iran - Übertragung im kostenlosen Livestream und im Free-TV Aktualisiert: Vor 6 Minuten von Christian Stüwe ran Fußball WM 2026: "Sind unnütz!" Felix Magath rechnet mit Trinkpausen ab Videoclip • 03:35 Min Link kopieren Teilen

Belgien und Iran sind jeweils mit Unentschieden in die WM gestartet. Vor dem Duell am Sonntag stehen beide Mannschaften aus unterschiedlichen Gründen unter Druck. So siehst du das Spiel im kostenlosen Livestream und im Free-TV.

WM 2026: Wann und wo spielt heute Belgien gegen Iran? Am heutigen Sonntag, 21. Juni, spielt bei der Weltmeisterschaft Belgien gegen Iran. Die Partie findet in Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien statt. Anpfiff im SoFi Stadium in Los Angeles ist um 21:00 Uhr deutscher Zeit.

WM 2026: Wo kannst du heute Belgien vs. Iran im kostenlosen Livestream sehen? Das Spiel zwischen Belgien und Iran wird heute im kostenfreien Livestream des ZDF auf Joyn übertragen. Die Übertragung beginnt bereits um 20:15 Uhr mit Vorberichten, die du auch komplett auf Joyn anschauen kannst.

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Belgien - Iran heute live im Free-TV Das Spiel zwischen Belgien und Iran in der Gruppe G wird heute auch live im Free-TV im ZDF übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Sonntagabend - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - um 21:00 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 20:15 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Kathrin Müller-Hohenstein, kommentiert wird das Spiel aus Los Angeles von Gari Paubandt.

Belgien gegen Iran heute kostenlos ansehen Der Livestream startet heute um 20:15 Uhr

WM 2026: Fakten zu Belgien vs. Iran Datum : Sonntag, 21. Juni

Anstoß : 20:15 Uhr

Ort : SoFi Stadium (Los Angeles, USA)

Paarung : Belgien vs. Iran

Livestream : Joyn, Beginn des Livestreams: 20:15 Uhr (Vorberichte)

Live im Free-TV: ZDF

Belgien braucht einen Sieg - auf dem Iran lastet politischer Druck Belgien steht am Sonntag im zweiten Spiel bei der WM bereits unter Druck. Das 1:1 gegen Ägypten war zu wenig für die hohen Ansprüche der "Roten Teufel", vor allem über die Besetzung der Angriffsreihe wird in Belgien derzeit intensiv diskutiert. Der nicht unumstrittene Stürmer Romelu Lukaku erzwang nach seiner Einwechslung ein Eigentor der Ägypter, gegen den Iran könnte er nun in die Startelf rutschen. Die Sorge in Belgien ist groß, dass das Turnier für die "Goldene Generation" um Kevin De Bruyne und Torwart Thibaut Courtois wieder einmal früher als erwartet enden könnte. In den letzten Jahren ging die Mannschaft fast immer als Geheimfavorit in Welt- und Europameisterschaften, die Belgier konnten den Erwartungen aber nie gerecht werden. In der Gruppe G, in der alle Mannschaften nach dem ersten Spieltag einen Punkt auf dem Konto haben, zählt für Belgien deshalb nur ein Sieg gegen den Iran, um erst gar keine Zweifel am Einzug in die K.o.-Runde aufkommen zu lassen. Dem iranischen Team ist mit dem 2:2 gegen Neuseeland ein solider Start in die WM gelungen, vor allem wenn man die Umstände bedenkt, unter denen das "Team Melli" in den USA antritt. Auf der Mannschaft lastet ein enormer politischer Druck, die ganze Welt wird genau hinschauen, wie sich die Spieler verhalten. In Los Angeles leben sehr viele Menschen aus dem Iran, die das Spiel nutzen könnten, um gegen das Regime in Teheran zu protestieren. Schon beim Spiel gegen Neuseeland gab es Sprechchöre, die vorrevolutionäre Flagge wurde gezeigt. Das Regime im Iran drohte den protestierenden Fans nun mit schweren Konsequenzen, ihre Vermögenswerte im Iran könnten beschlagnahmt werden, wenn sie anhand der TV-Bilder identifiziert werden. Fußball wird angesichts dieser Umstände zur Nebensache.

So siehst du den kostenlosen Livestream auf Joyn zu den WM-Spielen auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zum WM-Spiel zwischen Belgien und Iran schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Smartphone oder Tablet oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du die WM-Spiele auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!

Kostenlose Übertragung des WM-Spiels auf dem PC verfolgen Auch in jedem Internet-Browser kann Joyn genutzt werden. Zusätzlich bedarf es nur noch einer Registrierung, um den Livestream einiger Sender anschauen zu können. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet nicht. Alle Partien im Überblick: WM 2026 - Spielplan