Fußball WM 2026 heute live: Übertragung Portugal gegen Usbekistan und England gegen Ghana im kostenlosen Livestream und im Free-TV Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Christian Stüwe ran Fußball WM 2026: "GOAT-Debatte zu Ende?" Fans rasten nach Messi-Gala aus Videoclip • 02:00 Min Link kopieren Teilen

Cristiano Ronaldo und Portugal hatten keinen guten Start in die WM, läuft es für "CR7" heute gegen Usbekistan besser? England und Harry Kane wollen gegen Ghana ihre Favoritenrolle unterstreichen. So siehst du die Spiele im kostenlosen Livestream und im Free-TV.

WM 2026: Wann und wo spielt heute Portugal gegen Usbekistan und England gegen Ghana? Am heutigen Dienstag, 23. Juni, spielt bei der Weltmeisterschaft Portugal gegen Usbekistan. Die Partie findet in Houston im US-Bundesstaat Texas statt. Anpfiff im NRG Stadium in Houston ist um 19 Uhr deutscher Zeit. Am heutigen Dienstag, 23. Juni, trifft bei der Weltmeisterschaft außerdem England auf Ghana. Die Partie findet in Foxborough bei Boston im US-Bundesstaat Massachusetts statt. Anpfiff im Gillette Stadium in Foxborough ist um 22 Uhr deutscher Zeit.

Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • FIFA WM 2026 Gruppe K: Portugal - Usbekistan Verfügbar auf Joyn 195 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 21:15 Uhr • FIFA WM 2026 Gruppe L: England - Ghana Verfügbar auf Joyn 185 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

WM 2026: Wo kannst du heute Portugal vs. Usbekistan und England vs. Ghana im kostenlosen Livestream sehen? Das Spiel zwischen Portugal und Usbekistan wird heute im kostenfreien Livestream von Das Erste auf Joyn übertragen. Die Übertragung beginnt bereits um 18 Uhr mit Vorberichten, die du auch komplett auf Joyn anschauen kannst. Das Spiel zwischen England und Ghana wird heute im kostenfreien Livestream von Das Erste auf Joyn übertragen. Die Übertragung beginnt bereits um 21:15 Uhr mit Vorberichten, die du auch komplett auf Joyn anschauen kannst. Hier geht's zum kostenlosen Livestream. Die Übertragung startet um 18 Uhr:

Portugal gegen Usbekistan heute kostenlos ansehen Der Livestream startet am Dienstag um 18 Uhr

Portugal - Usbekistan und England - Ghana heute live im Free-TV Das Spiel zwischen Portugal und Usbekistan in der Gruppe K wird heute auch live im Free-TV in Das Erste übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Dienstagabend - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - um 19 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 18 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Lea Wagner, als Experte ist Ex-Nationalspieler Robin Gosens im Einsatz. Kommentiert wird das Spiel von Philipp Sohmer und Almuth Schult. Das Spiel zwischen England und Ghana in der Gruppe L wird heute auch live im Free-TV in Das Erste übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Dienstagabend - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - um 22 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 21:15 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Esther Sedlaczek, als Experte ist Weltmeister Bastian Schweinsteiger im Einsatz. Kommentiert wird das Spiel von Tom Bartels.

Portugal gegen Usbekistan heute kostenlos ansehen Der Livestream startet am Dienstag um 18 Uhr

WM 2026: Fakten zu Portugal vs. Usbekistan Datum: Dienstag, 23. Juni Anstoß: 19 Uhr Ort: NRG Stadium (Houston, USA) Paarung: Portugal vs. Usbekistan Livestream: Joyn, Beginn des Livestreams: 18 Uhr (Vorberichte) Live im Free-TV: Das Erste

WM 2026: Fakten zu England vs. Ghana Datum: Dienstag, 23. Juni Anstoß: 22 Uhr Ort: Gillette Stadium (Foxborough, USA) Paarung: England vs. Ghana Livestream: Joyn, Beginn des Livestreams: 21:15 Uhr (Vorberichte) Live im Free-TV: Das Erste

Muss Ronaldo bei Portugal auf die Bank? - England will das Ticket für die K.o.-Runde Für Portugal war das 1:1 gegen DR Kongo ein ziemlich enttäuschender Start in die Weltmeisterschaft. Die Mannschaft von Trainer Roberto Martinez wird als Titelanwärter gehandelt, die Portugiesen verfügen über eine enorm spielstarke Mannschaft. Gegen DR Kongo lief allerdings vor allem offensiv wenig zusammen und in den Fokus der Kritik geriet ausgerechnet Superstar Cristiano Ronaldo. "CR7" spielte unglücklich, er kam auf weniger Ballkontakte als Torwart Diogo Costa. Schlimmer noch, der 41-Jährige wirkte teilweise wie ein Bremsklotz im Offensivspiel der Portugiesen. Besonders deutlich wurde dies in der 68. Spielminute, als Ronaldo den besser postierten Bruno Fernandes in seinem Rücken übersah und ihm den Ball und eine gute Chance wegschnappte. Fernandes beschwerte sich auf dem Platz deutlich in Richtung von Ronaldo, was vor einigen Jahren noch unvorstellbar gewesen wäre. Weshalb sich nun die Frage stellt, ob der Superstar gegen Usbekistan überhaupt noch in der Startelf stehen wird. Trainer Martinez steht vor einer schweren Entscheidung, Ronaldo gilt in Portugal nach wie vor als Nationalheiligtum. Klar ist aber auch, dass die Portugiesen gegen den noch punktlosen WM-Neuling unbedingt gewinnen müssen. Deutlich besser läuft es für England-Superstar Harry Kane. Der Mittelstürmer des FC Bayern München erzielte beim 4:2-Sieg gegen Kroatien zwei Tore, die Mannschaft des deutschen Trainers Thomas Tuchel setzte gegen ein europäisches Top-Team direkt ein Zeichen. Mit den "Three Lions" ist bei dieser WM zu rechnen, die seit 1966 anhaltende, titellose Zeit soll endlich enden. Gegen Ghana könnten die Engländer bereits vorzeitig das Ticket für die K.o.-Runde buchen, beide Mannschaften haben drei Punkte auf dem Konto. Die "Black Stars" gewannen ihre erste Partie mit 1:0 gegen Panama. Ghana hatte noch im März ein Testspiel gegen Deutschland mit 1:2 verloren und daraufhin Nationaltrainer Otto Addo entlassen. Den Posten von Addo hat bei der WM nun der erfahrene Carlos Queiroz übernommen.

So siehst du den kostenlosen Livestream auf Joyn zu den WM-Spielen auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zum WM-Spiel zwischen Portugal und Usbekistan und England und Ghana schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du die WM-Spiele auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!