Fußball WM 2026 heute live: Übertragung Schweiz gegen Kanada im kostenlosen Livestream und im Free-TV Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Christian Stüwe ran Fußball WM 2026: Nach Nicos WM-Aus! Schlotterbecks Bruder emotional Videoclip • 01:44 Min Link kopieren Teilen

Co-Gastgeber Kanada und die Schweiz führen die Tabelle der Gruppe B an. Im direkten Duell am Mittwoch geht es um den Gruppensieg. So siehst du das Spiel im kostenlosen Livestream und im Free-TV.

WM 2026: Wann und wo spielt heute Schweiz gegen Kanada? Am heutigen Mittwoch, 24. Juni, spielt bei der Weltmeisterschaft die Schweiz gegen Kanada. Die Partie findet in Vancouver in Kanada statt. Anpfiff im BC Place Stadium in Vancouver ist um 21 Uhr deutscher Zeit.

Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • FIFA WM 2026 Gruppe B: Schweiz - Kanada Verfügbar auf Joyn 195 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

WM 2026: Wo kannst du heute Schweiz vs. Kanada im kostenlosen Livestream sehen? Das Spiel zwischen der Schweiz und Kanada wird heute im kostenfreien Livestream von Das Erste auf Joyn übertragen. Die Übertragung beginnt bereits um 20:15 Uhr mit Vorberichten, die du auch komplett auf Joyn anschauen kannst.

Schweiz gegen Kanada heute kostenlos ansehen Der Livestream startet am Mittwoch um 20:15 Uhr

Schweiz - Kanada heute live im Free-TV Das Spiel zwischen der Schweiz und Kanada in der Gruppe B wird heute auch live im Free-TV von Das Erste übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Mittwochabend - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - um 21 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 20:15 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Lea Wagner, als Experte ist Ex-Nationalspieler Robin Gosens im Einsatz. Kommentiert wird das Spiel von Christina Graf und Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger.

Schweiz gegen Kanada heute kostenlos ansehen Der Livestream startet am Mittwoch um 20:15 Uhr

WM 2026: Fakten zu Schweiz vs. Kanada Datum: Mittwoch, 24. Juni Anstoß: 21 Uhr Ort: BC Place Stadium (Vancouver, Kanada) Paarung: Schweiz vs. Kanada Livestream: Joyn, Beginn des Livestreams: 20:15 Uhr (Vorberichte) Live im Free-TV: Das Erste

Die Schweiz und Kanada kämpfen um den Gruppensieg Die Weltmeisterschaft verlief für die Schweiz und Co-Gastgeber Kanada bislang recht ähnlich. Zum Auftakt spielten beide Mannschaften unentschieden, das zweite Gruppenspiel wurde deutlich gewonnen. Die Schweiz schlug nach einem enttäuschenden 1:1 gegen Katar Bosnien-Herzegowina mit 4:1, Kanada ließ auf ein 1:1 gegen die Bosnier einen 6:0-Sieg gegen Katar folgen. Beide Teams haben somit vier Punkte auf dem Konto, das direkte Duell am Mittwochabend wird zum Endspiel um den Gruppensieg. Unabhängig vom Ergebnis sollten beide Teams die Qualifikation für das Sechzehntelfinale schaffen, dem Verlierer der Partie droht im ersten Spiel der K.-o.-Runde aber ein schwerer Gegner. Die Kanadier wollen den Schwung ihres ersten WM-Sieges mitnehmen und gegen die Schweizer den zweiten Dreier einfahren. Dabei spielt die Mannschaft auch für Ismael Koné, der sich bei einem Zweikampf gegen Katar einen Beinbruch zuzog. Während Koné monatelang ausfallen wird, könnte Alphonso Davies sein Comeback geben. Der Verteidiger des FC Bayern München hat die ganze Woche voll mit dem kanadischen Team trainiert und dürfte gegen die Schweizer einige Minuten bekommen, um sich für die K.o.-Runde einzuspielen. In der Schweiz ist währenddessen eine Diskussion um Johan Manzambi entstanden. Der Mittelfeldspieler des SC Freiburg hatte als Einwechselspieler mit zwei Toren entscheidenden Anteil am Sieg gegen Bosnien-Herzegowina, nicht wenige Fans der Nati wollen Manzambi nun in der Startelf sehen. Im Parallelspiel treffen Bosnien-Herzegowina und Katar aufeinander. Beide Mannschaften haben bisher einen Punkt gesammelt, der Sieger hat ebenfalls noch Chancen, in die K.-o.-Runde einzuziehen.

So siehst du den kostenlosen Livestream auf Joyn zu den WM-Spielen auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zum WM-Spiel zwischen der Schweiz und Kanada schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du die WM-Spiele auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!