Fußball WM 2026: Übertragung von Argentinien gegen Österreich und Frankreich gegen Irak heute live im kostenlosen Livestream und im Free-TV Aktualisiert: Vor 57 Minuten von Christian Stüwe ran Fußball WM 2026: Wirtz und Havertz? Hier sieht Klopp Probleme Videoclip • 01:06 Min Link kopieren Teilen

Der Start in die WM ist Österreich gelungen, nun wartet mit Argentinien ein echter Gradmesser. Mit Frankreich ist heute ein weiterer Titelfavorit im Einsatz, "Les Bleus" treffen auf den Irak. So siehst du die Spiele im kostenlosen Livestream und im Free-TV.

WM 2026: Wann und wo spielt heute Argentinien gegen Österreich und Frankreich gegen Irak? Am heutigen Montag, 22. Juni, spielt bei der Weltmeisterschaft Argentinien gegen Österreich. Die Partie findet in Dallas im US-Bundesstaat Texas statt. Anpfiff im AT&T Stadium in Dallas ist um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Am heutigen Montag, 22. Juni, trifft bei der Weltmeisterschaft außerdem Frankreich auf den Irak. Die Partie findet in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania statt. Anpfiff im Lincoln Financial Field in Philadelphia ist um 23:00 Uhr deutscher Zeit.

Bald verfügbar Heute, 22:20 Uhr • FIFA WM 2026 Gruppe I: Frankreich - Irak Verfügbar auf Joyn 180 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

WM 2026: Wo kannst du heute Argentinien vs. Österreich und Frankreich vs. Irak im kostenlosen Livestream sehen? Das Spiel zwischen Argentinien und Österreich wird heute im kostenfreien Livestream von Das Erste auf Joyn übertragen. Die Übertragung beginnt bereits um 18:00 Uhr mit Vorberichten, die du auch komplett auf Joyn anschauen kannst. Das Spiel zwischen Frankreich und dem Irak wird heute im kostenfreien Livestream von Das Erste auf Joyn übertragen. Die Übertragung beginnt bereits um 22:20 Uhr mit Vorberichten, die du auch komplett auf Joyn anschauen kannst. Hier geht's zum kostenlosen Livestream. Die Übertragung startet um 18:00 Uhr:

Argentinien gegen Österreich heute kostenlos ansehen Der Livestream startet am Montag um 18:00 Uhr

Argentinien - Österreich und Frankreich - Irak heute live im Free-TV Das Spiel zwischen Argentinien und Österreich in der Gruppe J wird heute auch live im Free-TV in Das Erste übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Montagabend - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - um 19:00 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 18:00 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Esther Sedlaczek, als Experte ist Weltmeister Bastian Schweinsteiger im Einsatz. Kommentiert wird das Spiel von Christina Graf. Das Spiel zwischen Frankreich und dem Irak in der Gruppe I wird heute auch live im Free-TV in Das Erste übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Montagabend - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - um 23:00 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 22:20 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Malte Völz, als Experte ist Ex-Nationalspieler Robin Gosens im Einsatz. Kommentiert wird das Spiel von Tom Bartels, der von Co-Kommentator Thomas Hitzelsperger unterstützt wird.

Argentinien gegen Österreich heute kostenlos ansehen Der Livestream startet am Montag um 18:00 Uhr

WM 2026: Fakten zu Argentinien vs. Österreich Datum: Montag, 22. Juni Anstoß: 19:00 Uhr Ort: AT&T Stadium (Dallas, USA) Paarung: Argentinien vs. Österreich Livestream: Joyn, Beginn des Livestreams: 18:00 Uhr (Vorberichte) Live im Free-TV: Das Erste

WM 2026: Fakten zu Frankreich vs. Irak Datum: Montag, 22. Juni Anstoß: 23:00 Uhr Ort: Lincoln Financial Field (Philadelphia, USA) Paarung: Frankreich vs. Irak Livestream: Joyn, Beginn des Livestreams: 22:20 Uhr (Vorberichte) Live im Free-TV: Das Erste

Österreich will Messi ärgern – Frankreich klarer Favorit gegen den Irakal. Ralf Rangnick rechnet mit dem schwersten Spiel seiner Amtszeit: der deutsche Trainer trifft am Montag mit Österreich in Dallas auf den amtierenden Weltmeister Argentinien. Schon ein Punkt würde dem ÖFB-Team reichen, um das Ticket für die K.o.-Runde zu buchen. Gegen die Mannschaft um Superstar Lionel Messi wird dies aber alles andere als einfach. "Wir spielen 'against all odds'. Und 'against all odds' ist möglich, dass wir eben vielleicht auch für eine Überraschung sorgen. Und das halte ich für möglich, weil wir reden immer noch über eine Mannschaftssportart", sagte Rangnick. Die Österreicher sind mit einem 3:1-Sieg gegen Jordanien in die WM gestartet, dabei tat sich die Mannschaft aus der Alpenrepublik phasenweise schwer. Erst ein Eigentor eine Viertelstunde vor dem Ende und ein von Marko Arnautovic verwandelter Elfmeter tief in der Nachspielzeit sicherten den Sieg. Gegen Argentinien soll nun die Anfangsnervosität abgelegt werden. Allerdings hinterließ der Weltmeister im ersten Spiel einen starken Eindruck, die Argentinier gewannen 3:0 gegen Algerien. Messi erzielte dabei alle drei Tore - den Superstar in den Griff zu bekommen, wird für Österreich absolut entscheidend sein. Als klarer Favorit geht Frankreich in das späte Spiel gegen den Irak. Die Franzosen gelten als einer der heißesten Titelanwärter bei dieser Weltmeisterschaft und starteten mit einem 3:1-Sieg gegen den Senegal in das Turnier. Dabei brauchte die Offensive von "Les Bleus" um Kylian Mbappe von Real Madrid und Michael Olise vom FC Bayern München ein wenig, um in Schwung zu kommen. In der zweiten Hälfte hatten die Franzosen dann aber Betriebstemperatur erreicht und ließen dem Senegal keine Chance. Der Irak zeigte im ersten Spiel gegen Norwegen zwar eine engagierte Leistung, verlor am Ende aber deutlich mit 1:4. Nun stehen die Iraker mit dem Rücken zur Wand, bei einer weiteren Niederlage gegen Frankreich droht bereits das Ausscheiden aus der WM. Spannend ist das Spiel auch aus deutscher Sicht, denn als Gruppensieger könnte Frankreich der Gegner der DFB-Elf in einem möglichen Achtelfinale werden.

So siehst du den kostenlosen Livestream auf Joyn zu den WM-Spielen auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zum WM-Spiel zwischen Argentinien und Österreich und Frankreich und dem Irak schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du die WM-Spiele auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!