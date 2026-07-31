Fast alle stehen im Rampenlicht 7 Geschwister! Aus dieser Schauspiel-Dynastie stammt "Servus Eddie"-Star Maximilian Brückner Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Annalena Graudenz Maximilian Brückner hat fünf Geschwister, die im Schauspielberuf tätig sind. Bild: picture alliance/dpa | Christian Charisius

Maximilian Brückner hat schon die unterschiedlichsten Rollen gespielt – vom Ermittler bis zum Bürgermeister. Doch eine seiner spannendsten Geschichten spielt nicht vor der Kamera, sondern in der eigenen Familie. Der Schauspieler stammt aus einer echten Großfamilie, in der gleich mehrere Geschwister im Rampenlicht stehen.

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Schauspiel liegt bei den Brückners in der Familie Wenn ein Familienmitglied beschließt, eine Karriere auf der Bühne oder im Fernsehen zu verfolgen, ist dies meist etwas Besonderes. Nicht im Hause Brückner. Sechs von insgesamt acht Geschwistern hat es ins Schauspielfach gezogen. Maximilian Brückner absolvierte sein Schauspielstudium von 2001 bis 2003 an der Otto-Falckenberg-Schule in München. Auch seine Brüder Florian, Dominikus und Franz Xaver Brückner sind Schauspieler. Gleiches gilt für seine Schwestern Susanne Wiesner und Isabella Brückner. Damit sind die Brückners unbestritten eine der größten Schauspielerfamilien Deutschlands. Seine ersten Schritte auf der Bühne macht Maximilian Brückner bereits während der Ausbildung. 2001 wird er von Intendant Christian Stückl für die Sommerakademie für Baierisches Volksschauspiel ausgewählt und erhält sein erstes Engagement am Münchner Volkstheater. Dort spielt er unter anderem den Boandlkramer in "Der Brandner Kaspar und das ewig’ Leben". Es folgen weitere Theaterrollen, darunter "Peer Gynt", "Geierwally" und "Die Räuber". 2004 steht er außerdem bei den Salzburger Festspielen im "Jedermann" auf der Bühne.

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Vom "Tatort" bis "Servus Eddie" Ab 2003 ist Brückner auch in Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Größere Bekanntheit erlangt er als Saarland-"Tatort"-Kommissar Franz Kappl, den er von 2006 bis 2012 spielt. Danach folgen ganz unterschiedliche Rollen: In Steven Spielbergs Kriegsfilm "Gefährten" verkörpert er einen deutschen Offizier, später ist er in "Spieltrieb" und "Tannbach – Schicksal eines Dorfes" zu sehen. An der Seite seines Bruders Florian Brückner spielt er zudem in "Was weg is, is weg". Besonders eindringlich ist seine Rolle im Drama "Das schönste Paar" von 2018. Dort spielt Brückner einen Mann, der mit den Folgen eines traumatischen Überfalls auf seine Frau umgehen muss. Im selben Jahr zeigt er in der BR-Serie "Hindafing" eine ganz andere Seite. Für seine Darstellung des korrupten, kokainsüchtigen Bürgermeisters wird er mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet.

11 Staffeln Kommissar Rex Alle Folgen anschauen Gemeinsam mit Kommissar Max Steiner, Inspektor Felix Burger und deren Chefin Major Evelyn Leitner ermittelt Schäferhund Rex in der Wiener Mordkommission, unterstützt vom Pathologen Dr. Tom Wippler. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

"Servus Eddie – Spätes Glück" heute in der ARD Heute Abend ist Maximilian Brückner als Titelheld in "Servus Eddie – Spätes Glück" zu sehen. Darin spielt er den Münchner Polizeibeamten Eddie Kolozecik, der nach einer langen Karriere bei der Polizei vor einer neuen Lebensphase steht. Auch in der Neuauflage von "Kommissar Rex" übernimmt Brückner die Ermittlerrolle des Kommissars Max Steiner.