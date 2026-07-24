Zwei letzte Touren Abschied von NDR-Format: So werden Hubertus Meyer-Burckhardt letzte "Zeitreisen" Aktualisiert: Vor 3 Stunden von C3 Newsroom Hubertus Meyer-Burckhardt gibt nach fünf Jahren die Moderation der "NDR-Zeitreisen" ab. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress

Noch zweimal begibt sich Hubertus Meyer-Burckhardt für die "NDR-Zeitreisen" auf historische Spurensuche. Die Reisen führen ihn zu außergewöhnlichen Geschichten, faszinierenden Fundstücken und Menschen, die Geschichte lebendig werden lassen.

Ein vergilbter Reiseführer, historische Postkarten und Filmaufnahmen, die mehr als hundert Jahre alt sind - genau damit beginnt für Hubertus Meyer-Burckhardt jedes neue Abenteuer. Seit Jahren reist der Moderator für die "NDR-Zeitreisen" quer durch Norddeutschland und macht Geschichte greifbar. Nun steht der Abschied bevor. Mit zwei neuen Ausgaben endet seine Zeit als Gastgeber der beliebten Sendereihe. Die Folgen laufen am 29. Juli und 5. August jeweils um 21 Uhr im NDR.

Am 29. Juli geht Hubertus Meyer-Burckhardt noch einmal auf "Zeitreise" Bald verfügbar Mittwoch, 29.07. 21:00 Uhr • Meyer-Burckhardts Zeitreisen Mit 100 Jahre alten Reiseführern auf Spurensuche im Norden Verfügbar auf Joyn 45 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Alte Reiseführer führen zu überraschenden Geschichten Auch in den letzten beiden Folgen bleibt das Konzept unverändert. Ausgestattet mit historischen "Baedeker"-Reiseführern aus den Jahren um 1914 macht sich Meyer-Burckhardt auf die Suche nach Orten, Menschen und Geschichten, die bis heute Spuren hinterlassen haben. Dabei geht es nicht nur um bekannte Sehenswürdigkeiten. Immer wieder entdeckt der Moderator außergewöhnliche Schicksale, alte Fotografien oder Filmaufnahmen, die einen faszinierenden Blick in den Alltag vergangener Generationen ermöglichen. Er besucht Menschen, die Familiengeschichten bewahren, spricht mit Expert:innen und zeigt, wie eng Vergangenheit und Gegenwart miteinander verbunden sind.

Vom ersten Volkswagen bis zu spektakulären Artistengeschichten Die erste der beiden Abschiedsfolgen läuft am 29. Juli 2026 und beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, wie Menschen vor rund einhundert Jahren unterwegs waren. Meyer-Burckhardt fährt mit einem historischen Hanomag Kommissbrot, beschäftigt sich mit dem legendären Schienenzeppelin und taucht in die Geschichte des Ocean-Liners "Bremen" ein. Außerdem besucht er ein ungewöhnliches Skatmuseum und wagt ein Experiment: Wie hilfreich ist ein mehr als hundert Jahre alter Autoreiseführer auf heutigen Straßen?

Du liest gerne unsere News & Storys? So siehst du mehr davon! Mit nur einem Klick kannst du "Joyn - Behind The Screens" auf Google als bevorzugte Quelle hinzufügen. So bekommst du mehr spannende News, Insider-Infos und Storys rund um deine Lieblingssendungen und Promis. Joyn als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen

Alte Filme erzählen vom Leben im Norden In seiner letzten Folge, am 5. August 2026, führen historische Fotos, Filme und Postkarten den Moderator unter anderem nach Niendorf, Kiel, Hamburg, Sittensen, Scheeßel, Celle, Nienburg und Güstrow. In Scheeßel steht ein alter Film mit dem Titel "Die Heide stirbt" im Mittelpunkt. Gemeinsam mit einer Trachtenexpertin und einem Archivar ordnet Meyer-Burckhardt die historischen Aufnahmen ein und erfährt mehr über Kleidung, Bräuche und den Alltag der Menschen von damals. Weitere Stationen erzählen von ungewöhnlichen Fotowettbewerben in den Zwanzigerjahren, einem Chor, der während eines eisigen Winters entstand, und einer Artistenfamilie, deren Geschichte über mehrere Jahrhunderte reicht.

Hier siehst du die "Zeitreise" Am 29. Juli um 21 Uhr im NDR-Livestream auf Joyn

Historische Fotos werden plötzlich lebendig Ein besonderes Element der neuen Folgen sind historische Fotografien, die mithilfe künstlicher Intelligenz animiert wurden. Dadurch wirken längst vergangene Momente beinahe so, als würden sie direkt vor den Augen der Zuschauerinnen und Zuschauer stattfinden. Zusammen mit alten Filmaufnahmen, Postkarten und Reiseführern entsteht so eine Reise, die Geschichte auf eine ungewöhnliche Weise erlebbar macht.

Deshalb verabschiedet sich Hubertus Meyer-Burckhardt Nach fünf Jahren gibt Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation der "NDR-Zeitreisen" ab. Der Grund dafür ist nicht fehlende Lust an der Sendung, sondern seine zahlreichen weiteren Projekte. Der Moderator erklärt: "Wenn ich Fernsehen mache, dann mit vollem Einsatz! Für die aufwändigen 'Zeitreisen' wäre mir das künftig kaum noch möglich gewesen neben vielen Ausgaben der 'NDR TalkShow', 'Kaum zu glauben' und langen Lesereisen für meine Bücher." Ganz leicht falle ihm der Abschied deshalb nicht.