"Sind Sie nackt?" "Kaum zu glauben": 92-Jährige Nackt-Volleyballerin sorgt bei Hubertus Meyer-Burckhardt für Aufsehen Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Julia W. :newstime Hubertus Meyer-Burckhardt: Das sind seine Ehefrauen Videoclip • 01:20 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die NDR-Show "Kaum zu glauben" lebt von den kuriosen Geheimnissen ihrer Kandidat:innen. Am Samstag (12. Juli) trat eine 92-Jährige mit äußerst ungewöhnlichem Hobby in den Rate-Ring – doch Hubertus Meyer-Burckhardt kam ihr auf die Schliche.

Kai Pflaume hat sich mit einem Sommer-Special seiner NDR-Show "Kaum zu glauben" zurückgemeldet: Am Samstagabend (12. Juli) trat im Ostseebad Kühlungsborn das Rateteam aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss wieder an, um mit gezielten Fragen die kuriosen Geheimnisse der Kandidat:innen zu lüften.

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"Sind Sie nackt?" Den Auftakt an diesem Abend machte die 92-jährige Irmgard aus Wismar. Ihr Ratehinweis: "Passt, wackelt und hat Luft". Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt, der seine NDR-Show "Zeitreisen" in diesem Sommer abgibt, brachte das Rateteam mit seiner Frage laut "Hörzu" als Erster auf die richtige Spur: "Sind Sie nackt?", fragte er, und seine Rate-Kollegin Stephanie Stumph ergänzte: "Wackelt etwas?"

Geh noch einmal mit Hubertus Meyer-Burckhardt auf "Zeitreise" Am 29. Juli um 21 Uhr im NDR-Livestream auf Joyn