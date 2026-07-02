Sie setzt auf Anspruch Alicia von Rittberg: Warum sie zu den spannendsten Stars zählt Veröffentlicht: Vor 43 Minuten von C3 Newsroom Alicia von Rittberg überzeugt mit starken Rollen. Bild: IMAGO/Gartner

Schon als Kind stand Alicia von Rittberg vor der Kamera. Heute übernimmt sie Hauptrollen in internationalen Produktionen, spielt historische Persönlichkeiten und zählt zu den profiliertesten Schauspielerinnen ihrer Generation.

Wer Alicia von Rittberg auf der Leinwand oder im Fernsehen erlebt, merkt schnell: Sie sucht nicht den einfachsten Weg. Ob historische Figuren oder bewegende Dramen - die Münchnerin stellt sich immer wieder neuen Herausforderungen. Genau diese Vielseitigkeit macht sie so interessant.

Zwischen Berlin und Hollywood Während viele Schauspieler:innen ihre Karriere vor allem in Deutschland aufbauen, wechselt Alicia von Rittberg selbstverständlich zwischen nationalen und internationalen Produktionen. Große Aufmerksamkeit erhielt sie 2014 mit dem Kriegsfilm "Herz aus Stahl" ("Fury"), in dem sie an der Seite von Brad Pitt spielte. Spätestens seit ihrer Hauptrolle als junge Elisabeth Tudor in der internationalen Historienserie "Becoming Elizabeth" ist sie weltweit bekannt. Nun schlüpft sie erneut in eine royale Rolle: In der Serie "Queen Silvia" verkörpert sie die junge Silvia Sommerlath und erzählt die Liebesgeschichte des späteren schwedischen Königspaars.

Erfolg ohne klassischen Karriereplan Schon als Kind sammelte Alicia von Rittberg erste Erfahrungen vor der Kamera. Es folgten Rollen in Fernsehserien, Krimis und Familienfilmen, bevor sie mit Produktionen wie "Und alle haben geschwiegen", "Charité" oder "Ballon" ihr schauspielerisches Können eindrucksvoll unter Beweis stellte. Trotz ihres frühen Erfolgs setzte sie nie alles auf eine Karte. Parallel zur Schauspielerei absolvierte sie ihr Abitur und studierte Wirtschaftswissenschaften an der Zeppelin Universität in Friedrichshafen.

Schauspiel und Studium Gegenüber "bz-berlin.de" erklärte sie, dass ihr diese Kombination wichtig war: "Ich mag es einfach, diese zwei Welten zu haben, auch wenn das für mich nicht immer einfach zu vereinbaren ist." Sie ergänzte:

Das Schauspiel ist verrückt und kreativ, das Studium strukturiert und bringt mich runter. Alicia von Rittberg

Diese Bodenständigkeit zieht sich bis heute durch ihre Karriere. Statt möglichst viele Projekte anzunehmen, entscheidet sie sich bewusst für Geschichten, die sie überzeugen.

Für Alicia von Rittberg gehört Humor dazu Neben historischen Stoffen und ernsten Rollen zeigt die 32-Jährige inzwischen auch ihre komödiantische Seite. In der Prime-Video-Serie "Miss Sophie – Same Procedure as Every Year" übernimmt sie die Hauptrolle und erzählt die Vorgeschichte des Kult-Sketches "Dinner for One". Im Interview mit der Nachrichtenagentur "teleschau" erklärte sie, warum Unterhaltung gerade heute so wichtig sei:

Die Menschen wollen einfach auch mal lachen, abschalten und sich etwas Unterhaltsames, vielleicht sogar völlig Sinnloses, reinziehen. Alicia von Rittberg

Auch das Konzept der Serie beschrieb sie mit klaren Worten:

Wir erschaffen eine neue Welt - und die darf auch Spaß machen. Alicia von Rittberg

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