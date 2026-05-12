Kollegin springt ein
Barbara Schöneberger fällt bei der "NDR Talk Show" aus: Grund, Ersatz und alle Infos
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Änderung bei der "NDR Talk Show": Normalerweise moderiert Barbara Schöneberger gemeinsam mit Hubertus Meyer-Burckhardt die Show. Am Freitag (15. Mai) fällt sie aber aus. Ein anderes bekanntes Gesicht übernimmt.
Nicht verpassen! Die nächste Show mit Jessy Wellmer und Hubertus Meyer-Burckhardt
Fans der "NDR Talk Show" müssen sich in der kommenden Ausgabe auf eine Änderung gefasst machen. An der Seite von Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt wird nicht wie sonst Barbara Schöneberger durch die Sendung führen. Die 52-Jährige fehlt am Freitagabend. Grund dafür ist ihr Engagement in Sachen ESC. "Barbara Schöneberger ist an diesem Wochenende beim Eurovision Song Contest im Einsatz und kann die Moderation daher nicht übernehmen", sagte eine NDR-Sprecherin dem Portal "t-online".
Schöneberger moderiert am Samstagabend (16. Mai, 20:15 Uhr) im Ersten die Sendung "Eurovision Song Contest 2026 - Der Countdown", mit der die Zuschauer:innen auf den größten Musikwettbewerb der Welt eingestimmt werden sollen. Das Finale des ESC wird direkt im Anschluss (ab 21 Uhr) aus Wien übertragen.
Am 16.05.2026: Der "Eurovision Song Contest" 2026 - hier im kostenlosen Livestream!
Jessy Wellmer wird Schöneberger vertreten
Trotz Schönebergers Fehlen muss Hubertus Meyer-Burckhardt am Freitag bei der "NDR Talk Show" nicht allein auf die Bühne - es gibt Ersatz: "tagesthemen"-Moderatorin Jessy Wellmer übernimmt. "Wir freuen uns sehr, dass sie die Sendung mit ihrer Talk‑Expertise bereichert", so die NDR-Sprecherin. Zugleich stellt sie klar, dass „eine dauerhafte Veränderung" nicht vorgesehen sei.
Die "NDR Talk Show" wird bereits seit 45 Jahren gezeigt. Schöneberger und Meyer-Burckhardt sind seit 2008 als Moderations-Duo für die Sendung aktiv. Inzwischen wechseln sie sich mit Bettina Tietjen und Steven Gätjen ab.
Als Gäst:innen sind an diesem Freitag unter anderen die Comedians Martina Hill und Max Giermann, die Schauspielerinnen Anneke Kim Sarnau und Monika Peitsch sowie die Journalistin Annette Dittert angekündigt.
Die "tagesthemen" um 22:15 Uhr im Ersten ansehen
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