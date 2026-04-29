"NDR Talk Show" "Traumschiff"-Star Florian Silbereisen feiert TV-Comeback mit Helene Fischer Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von C3 Newsroom Helene Fischer und Florian Silbereisen gemeinsam in der "NDR Talk Show": Ein großes Wiedersehen im TV-Studio. Bild: Panama Pictures

Helene Fischer und Florian Silbereisen sitzen erstmals gemeinsam in einer Talkshow – ein Moment, auf den viele lange gewartet haben. Warum dieses Wiedersehen gerade jetzt stattfindet, ist kein Zufall. Und es zeigt, wie besonders ihre Verbindung bis heute ist.

Freitagabend, 22 Uhr. In Hamburg läuft am 1. Mai die "NDR Talk Show" – und diesmal schauen besonders viele genauer hin. Denn Schlagersängerin Helene Fischer und "Traumschiff"-Darsteller Florian Silbereisen nehmen erstmals zusammen auf dem Sofa Platz. Der Anlass: 20 Jahre Helene Fischer im Rampenlicht. Für die Jubiläumsausgabe haben Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt eine Runde zusammengestellt, die ihren Weg begleitet hat. Dass die Wahl auf die "NDR Talk Show" gefallen ist, hat Gewicht: Die Sendung zählt zu den langlebigsten und erfolgreichsten Gesprächsformaten im deutschen Fernsehen.

"NDR Talk Show": Ein Wiedersehen mit Bedeutung Dass die beiden gemeinsam auftreten, kommt nicht von ungefähr. Der Wunsch soll laut "Bunte.de" von Helene selbst gekommen sein. Sie wollte diesen Meilenstein mit all jenen teilen, die sie in den vergangenen zwei Jahrzehnten begleitet haben. 2005 stand sie zum ersten Mal im Fernsehen – moderiert von Florian Silbereisen beim "Hochzeitsfest der Volksmusik". Aus der Zusammenarbeit wurde eine Beziehung, die viele Jahre hielt. 2018 trennten die Stars sich. Was geblieben ist: ein gutes Verhältnis. Heute verstehen sich die Sängerin und der TV-Star weiterhin gut, unterstützen sich und gehen respektvoll miteinander um.