"NDR Talk Show"
"Traumschiff"-Star Florian Silbereisen feiert TV-Comeback mit Helene Fischer
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Helene Fischer und Florian Silbereisen sitzen erstmals gemeinsam in einer Talkshow – ein Moment, auf den viele lange gewartet haben. Warum dieses Wiedersehen gerade jetzt stattfindet, ist kein Zufall. Und es zeigt, wie besonders ihre Verbindung bis heute ist.
Freitagabend, 22 Uhr. In Hamburg läuft am 1. Mai die "NDR Talk Show" – und diesmal schauen besonders viele genauer hin. Denn Schlagersängerin Helene Fischer und "Traumschiff"-Darsteller Florian Silbereisen nehmen erstmals zusammen auf dem Sofa Platz.
Der Anlass: 20 Jahre Helene Fischer im Rampenlicht. Für die Jubiläumsausgabe haben Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt eine Runde zusammengestellt, die ihren Weg begleitet hat. Dass die Wahl auf die "NDR Talk Show" gefallen ist, hat Gewicht: Die Sendung zählt zu den langlebigsten und erfolgreichsten Gesprächsformaten im deutschen Fernsehen.
Im ZDF-Livestream auf Joyn: "Das Traumschiff"
"NDR Talk Show": Ein Wiedersehen mit Bedeutung
Dass die beiden gemeinsam auftreten, kommt nicht von ungefähr. Der Wunsch soll laut "Bunte.de" von Helene selbst gekommen sein. Sie wollte diesen Meilenstein mit all jenen teilen, die sie in den vergangenen zwei Jahrzehnten begleitet haben. 2005 stand sie zum ersten Mal im Fernsehen – moderiert von Florian Silbereisen beim "Hochzeitsfest der Volksmusik".
Aus der Zusammenarbeit wurde eine Beziehung, die viele Jahre hielt. 2018 trennten die Stars sich. Was geblieben ist: ein gutes Verhältnis. Heute verstehen sich die Sängerin und der TV-Star weiterhin gut, unterstützen sich und gehen respektvoll miteinander um.
Helene Fischer und Florian Silbereisen: Neuer Song stürmt TikTok-Charts
Auch beruflich funktioniert das Zusammenspiel des ehemaligen Liebespaares weiterhin erstaunlich gut. 2025 zeigten sie mit ihrem gemeinsamen Duett "Schau mal herein", dass sie nach wie vor ein starkes Team sind. Der Titel lief erfolgreich im Radio und sorgte auch online für viel Aufmerksamkeit – bis hin zur Auszeichnung als "TikTok Hot Artists of the Week". Ein Zeichen dafür, dass ihre Musik nicht nur ihr langjähriges Publikum erreicht, sondern auch in der digitalen Welt ankommt.
Für Helene Fischer ist der Talkshow-Auftritt gleichzeitig der Startpunkt für das nächste große Projekt. Direkt im Anschluss beginnen die finalen Vorbereitungen für ihre "360° Stadion Tour". Vom 10. Juni bis 17. Juli steht sie wieder auf den größten Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
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