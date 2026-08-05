Besonderer Moment Beatrice Egli gratuliert Florian Silbereisen mit süßem Post zum Geburtstag Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Beatrice Egli gratuliert Florian Silbereisen mit einem emotionalen Instagram-Post. Das gemeinsame Foto sorgt bei vielen Fans für neue Spekulationen. Bild: Imago Images / Eibner

Ein Geburtstagsgruß, der sofort alle Blicke auf sich zieht: Beatrice Egli überrascht Florian Silbereisen nicht nur mit liebevollen Worten, sondern auch mit einem besonders innigen Schnappschuss. Die Fans diskutieren erneut über das Verhältnis der beiden Schlagerstars.

Ein gemeinsames Foto, strahlende Gesichter und herzliche Worte: Beatrice Egli hat Florian Silbereisen zu seinem Geburtstag auf Instagram eine ganz persönliche Botschaft gewidmet. Dabei sorgt nicht nur ihr emotionaler Text für Aufmerksamkeit – vor allem das ausgewählte Bild lässt viele Fans genauer hinschauen. Seit Jahren wird darüber spekuliert, ob die beiden Schlagerstars mehr verbindet als eine enge Freundschaft. Bestätigt haben Beatrice Egli und Florian Silbereisen die Gerüchte nie. Stattdessen spielen sie bei gemeinsamen Auftritten oder mit kleinen Anspielungen immer wieder charmant mit den Vermutungen ihrer Fans.

Emotionale Worte für Florian Silbereisen Zu ihrem Beitrag schreibt Beatrice Egli: "Happy Birthday, mein lieber Florian! Ich wünsche dir von Herzen einen Geburtstag voller Wärme, Freude und kleiner Augenblicke, die lange im Herzen bleiben." Außerdem ergänzt sie:

Möge das neue Lebensjahr dir Gesundheit schenken, Glück, das dich begleitet [...] Beatrice Egli

Sie ergänzt: "[...] und Menschen, die dein Lächeln noch heller machen. Möge jeder neue Tag für dich eine Melodie bereithalten, die dein Herz berührt, und jeder Schritt dich dorthin führen, wo du dich wirklich zu Hause fühlst." Die warmen Worte kommen bei ihren Fans gut an. Doch mindestens genauso viel Aufmerksamkeit bekommt das Foto, das sie dazu veröffentlicht.

Ab dem 29. Juni immer ab 19 Uhr im SAT.1-Livestream auf Joyn "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" mit Beatrice Egli

Dieses Bild sorgt für Gesprächsstoff Der Schnappschuss zeigt Beatrice Egli und Florian Silbereisen eng nebeneinander auf einer Hollywoodschaukel. Stirn an Stirn blicken sie sich lächelnd an – ein Moment, der besonders vertraut wirkt. Ein weiteres Detail fällt auf: Auf den Schuhsohlen der Sängerin sind die Buchstaben "B" und "F" zu erkennen – die Initialen von Beatrice und Florian. Das Bild entstand Anfang Juni bei einem gemeinsamen Auftritt in Kitzbühel.

Rätsel um die Beziehung bleibt bestehen Seit Jahren halten sich hartnäckig Spekulationen über eine mögliche Liebesbeziehung der beiden. Klar Stellung beziehen sie dazu allerdings nicht. Stattdessen reagieren sie meist mit einem Augenzwinkern oder lassen die Fragen bewusst unbeantwortet. Erst im März wurde Beatrice Egli in der MDR-Talkshow "Riverboat" erneut auf die Gerüchte angesprochen. Ihre Antwort fiel gewohnt geheimnisvoll aus:

Das wissen nur wir und das lassen wir auch dabei. Beatrice Egli

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