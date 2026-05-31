Sie wurde 69 Jahre alt
Bewegender Abschied: Jamie Lee Curtis trauert um ihre Schwester Kelly
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Die Schwester der Oscar-Preisträgerin Jamie Lee Curtis ist gestorben. Mit einer bewegenden Nachricht auf Instagram hat sich der Hollywood-Star nun von ihr verabschiedet.
Kelly Lee Curtis, die ältere Schwester der Schauspielerin Jamie Lee Curtis, ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Eine Todesursache wurde bisher nicht genannt. Sie starb am 30. Mai in ihrem Zuhause.
Die Schauspielerin veröffentlichte die traurige Nachricht auf Facebook und Instagram. Unter einem Schwarz-Weiß-Foto ihrer Schwester schrieb die 67-Jährige: "Ein warmes Aloha an meine ältere Schwester, Kelly Lee Curtis. Sie ist heute Morgen gegangen. In ihrem Zuhause. In der Natur. In Frieden."
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Weiter erinnert Jamie Lee Curtis an die Leidenschaften und Eigenheiten ihrer Schwester. Sie liebte Kartenspiele, Schildkröten, Reisen, Secondhand-Läden, die Natur, Musik – und Pokémon Go. Auch ihren Spitznamen "Auntie Cookie" erwähnt die Hollywood-Ikone. Offenbar war sie für ihre Weihnachtskekse bekannt.
Karriere vor und hinter der Kamera
Kelly Lee Curtis begann ihre Karriere ebenfalls als Schauspielerin. Sie spielte in Serien wie "The Equalizer" oder "Der Sentinel – Im Auge des Jägers" mit. In den 90er-Jahren wechselte sie hinter die Kamera und arbeitete als Jamies Assistentin bei Produktionen wie "Freaky Friday" oder "Verrückte Weihnachten".
In dem Instagram-Posting verabschiedet sich Jamie Lee Curtis mit einem ungarischen Ausdruck von ihrer Schwester: "Isten Veled". Er bedeutet wörtlich übersetzt "Gott sei mit dir" und wird als Abschiedsgruß verwendet.
Streame Jamie Lee Curtis auf Joyn!
Mehr entdecken
"Unser Engelchen"
Baby da! Marina und Robert sind erstmals Eltern geworden
"Ich bin komplett anders geworden"
Knast und Therapie: Das ist "Rechtsanwalt Vernau"-Star Kida Khodr Ramadan
Fußball
Deutschland vs. Finnland: Verfolge das Testspiels des DFB-Teams live!
Tennis live
French Open 2026: Verfolge das Match Zverev gegen de Jong live!
Harte Serienausstiege
Wenn Lieblinge gehen: Die emotionalsten "Grey's Anatomy"-Abgänge
Queere Filmperlen
Pride Month Juni 2026: Das sind die besten LGBTQIA+-Filme