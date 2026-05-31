Sie wurde 69 Jahre alt Bewegender Abschied: Jamie Lee Curtis trauert um ihre Schwester Kelly Aktualisiert: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Jamie Lee Curtis trauert um ihre ältere Schwester Kelly Lee Curtis. Bild: picture alliance / Anadolu

Die Schwester der Oscar-Preisträgerin Jamie Lee Curtis ist gestorben. Mit einer bewegenden Nachricht auf Instagram hat sich der Hollywood-Star nun von ihr verabschiedet.

Kelly Lee Curtis, die ältere Schwester der Schauspielerin Jamie Lee Curtis, ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Eine Todesursache wurde bisher nicht genannt. Sie starb am 30. Mai in ihrem Zuhause. Die Schauspielerin veröffentlichte die traurige Nachricht auf Facebook und Instagram. Unter einem Schwarz-Weiß-Foto ihrer Schwester schrieb die 67-Jährige: "Ein warmes Aloha an meine ältere Schwester, Kelly Lee Curtis. Sie ist heute Morgen gegangen. In ihrem Zuhause. In der Natur. In Frieden."

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Weiter erinnert Jamie Lee Curtis an die Leidenschaften und Eigenheiten ihrer Schwester. Sie liebte Kartenspiele, Schildkröten, Reisen, Secondhand-Läden, die Natur, Musik – und Pokémon Go. Auch ihren Spitznamen "Auntie Cookie" erwähnt die Hollywood-Ikone. Offenbar war sie für ihre Weihnachtskekse bekannt.