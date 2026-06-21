"Minga, ich freu mich"
Bye-bye New York: Elyas M'Barek kehrt nach Deutschland zurück
Veröffentlicht:von Julia W.
Vor rund drei Jahren ist Elyas M’Barek mit Ehefrau Jessica nach New York gezogen. Nun kehrt das Paar dem Big Apple den Rücken: Sie kehren zurück nach München.
Elyas M’Barek hat auf Instagram ein Bild gepostet, das ihn auf einer hochgelegenen Terrasse vor der Kulisse Manhattans zeigt. Der 44-Jährige zeigt das Bild jedoch nicht, um zu demonstrieren, wie traumhaft er wohnt, sondern um eine Ankündigung zu machen: Er und seine Frau kehren nach München zurück.
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"Sachen sind gepackt"
Auf weiteren Bildern ist eine weitgehend leere Wohnung sowie ein Motorrad auf einem Lkw zu sehen. "Alle Sachen sind gepackt und auf dem Weg nach Deutschland", kommentiert der Schauspieler. Als er die Bilder postet, sitzt er offenbar bereits im Flugzeug nach Europa und zeigt sich "dankbar für die letzten Jahre in NYC."
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Die letzten Tage in New York habe er noch einmal in Ruhe Abschied von dieser "großartigen Stadt" genommen. Auch das zeigt er in der Bilderserie auf Instagram: M’Barek, der in einem Lokal inmitten der Hochhaus-Schluchten sitzt, M’Barek, der auf der Straße Pizza isst oder mit seinem Hund an einem Straßenkiosk einkauft.
Es sei eine "ganz besondere Zeit" in New York gewesen, aber jetzt sei es an der Zeit, nach Hause zurückzukehren, schreibt der Schauspieler weiter.
Minga, ich freu’ mich sehr auf dich!“
Fans und Freunde feiern Rückkehr: "Willkommen zu Hause"
Der Umzug kommt nicht überraschend: Bereits im April hatte M’Barek den Umzug laut "Focus" angekündigt. In München wird Elyas M’Barek mit Frau Jessica demnach zur Miete wohnen. "Ich will mieten, zu viel Besitz erschwert das Leben", zitiert das News-Magazin den Schauspieler.
Freunde und Fans feiern jedenfalls die Rückkehr des Paares. Unter dem Instagram-Post finden sich zahlreiche Reaktionen. Unter anderem kommentierte Joko Winterscheidt: "Willkommen zu Hause."
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