Überraschende Einblicke
"Die besten Hormone meines Lebens": Maite Kelly spricht offen über die Menopause - und ihren kreativen Input
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Maite Kelly sprach in der "NDR Talk Show" mit Barbara Schöneberg offen über eine Lebensphase, über die viele nur selten reden: die Menopause - und wie ausgerechnet diese ihr neues Album geprägt hat.
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Überraschend offen hat die 46-jährige Sängerin Maite Kelly in der "NDR Talk Show" verraten, wie die Menopause ihre Arbeit beeinflusst hat, vor allem bei der Produktion des neuen Albums 24/7. Die Ideen für das Album seien bereits vor einigen Jahren entstanden. Damals habe sie das Bedürfnis verspürt, sich musikalisch stärker mit Erotik und Weiblichkeit auseinanderzusetzen. Wegen der Corona-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine habe sie das Projekt jedoch zunächst zurückgestellt. Jetzt aber fühlte sich der Zeitpunkt für sie richtig an.
Menopause beeinflusste Album
Einen entscheidenden Einfluss hatte dabei offensichtlich auch ihre körperliche Umstellung während den Wechseljahren: "Ich habe gerade Menopause-Hormone. Das sind so geile Scheiß-egal-Hormone. Es sind die besten Hormone meines Lebens!"
Das sind so geile Scheiß-egal-Hormone.
Kritik gehört dazu
Angst vor negativen Reaktionen auf ihre Auseinandersetzung mit erotischen Themen hat Maite Kelly nach eigenen Worten nicht. Kritik begleite sie schon seit ihrer Kindheit. Eine Haltung ihres Vaters habe sie dabei besonders geprägt: Scheitern gehöre zum Leben dazu. Genau das gebe ihr bis heute den Mut, neue Wege zu gehen und persönliche Themen öffentlich anzusprechen.
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