"Wie ein Bruder" "Die Chefin"-Katharina Böhm: Mit diesen Kollegen pflegt sie eine enge Freundschaft Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Annalena Graudenz Paul Böhmer (Jürgen Tonkel, l.), Vera Lanz (Katharina Böhm, M.) und Korbinian Kirchner (Jonathan Hutter, r.) sind bereit für den nächsten Fall. Bild: ZDF und Michael Marhoffer

Seit der ersten Folge arbeiten die Kommissar:innen Vera Lanz und Paul Böhmer zusammen. Während ihr Verhältnis anfangs rein beruflich war, hat sich mit der Zeit eine Freundschaft entwickelt. Ähnlich wie bei Katharina Böhm und Jürgen Tonkel, den Schauspieler:innen hinter den Serienfiguren.

In der ZDF-Krimireihe "Die Chefin" verkörpert Katharina Böhm die Kommissarin Vera Lanz, Jürgen Tonkel ist als Paul Böhmer an ihrer Seite zu sehen. Seit Beginn der Serie müssen sich die beiden aufeinander verlassen können und genau wie sich das Verhältnis ihrer Figuren im Laufe der Jahre verändert hat, ist auch zwischen den Darsteller:innen eine besondere Verbindung entstanden.

Aus Kolleg:innen wurden Freund:innen "Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass wir viel privaten Kontakt haben", erzählt Jürgen Tonkel in einem Fernsehbeitrag von "Hallo Deutschland". "Platonisch", fügt er lachend hinzu. Wie viel er von seiner Kollegin hält, macht er an anderer Stelle deutlicher. Für Tonkel ist Böhm seine "Lieblingskollegin", außerdem bezeichnet er sie als "tolle Frau". Dass die Sympathie auf Gegenseitigkeit beruht, daran lässt Katharina Böhm keinen Zweifel. "Ich würde Jürgen definitiv als einen meiner besten Freunde betrachten", sagt sie. Für sie ist Tonkel sogar zu einer Art Familienersatz am Set geworden. "Jürgen ist mein großer Bruder", so die Schauspielerin.

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Auch ihre Serienfiguren sind eng verbunden Die Freundschaft der beiden erinnert durchaus an die Entwicklung ihrer Rollen in "Die Chefin". Vera Lanz und Paul Böhmer arbeiten bereist seit der ersten Folge zusammen. Zu Beginn war ihre Beziehung vor allem durch die gemeinsame Polizeiarbeit geprägt und eher distanziert. Mit der Zeit ist jedoch ein gegenseitiges Vertrauen gewachsen. Böhm beschreibt ihre eigene Figur als "eine große Pragmatikerin, im Leben und im Beruf". Eine Eigenschaft, die ihre Rolle ausmacht. Auch deshalb passen ihre meist schwarzen Looks so gut zu Vera, findet die Schauspielerin. Die Zuschauenden erleben immer wieder auch die persönliche Seite der Kommissarin und können die Beziehung zu ihren Kolleg:innen mitverfolgen. Umso schöner ist es für Fans, wenn die Bindung vor der Kamera nicht nur gespielt ist. Dass Katharina Böhm und Jürgen Tonkel auch abseits der Kameras so eng miteinander verbunden sind, dürfte die besondere Dynamik zwischen Vera Lanz und Paul Böhmer zusätzlich erklären. Schließlich verbringen Schauspieler:innen über Jahre hinweg einen erheblichen Teil ihrer Zeit miteinander - gerade bei einer Serie, die bereits seit 2012 ausgestrahlt wird.