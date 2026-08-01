Moderator der "NDR Talkshow" Deshalb war Hubertus Meyer-Burckhardt schon beim ersten Date mit seiner Frau "schockverliebt" Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Claudia Frickel :newstime Hubertus Meyer-Burckhardt: Das sind seine Ehefrauen Videoclip • 01:20 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Seit 2015 ist NDR-Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt mit der Journalistin Dorothee Röhrig verheiratet. Sie ist für ihn ein "Himmelsgeschenk" - obwohl sie beim ersten Besuch in seiner Wohnung erst einmal erschrocken ist.

Diese Lektion verdankt Hubertus Meyer-Burckhardt seiner Frau Hubertus Meyer-Burckhardt spricht eigentlich nicht gern über sein Privatleben - auch nicht über seine Ehefrau Dorothee Röhrig. Doch ab und zu gewährt er Einblicke in seine Ehe und in den Alltag, den sie miteinander teilen. Auch nach elf Jahren Ehe ist der "NDR Talk Show"- und "Zeitreisen"-Moderator noch sehr happy: "Das ist eine ganz, ganz große Liebe", erzählt der 70-Jährige in der neuen NDR‑Dokumentation "Hubertus Meyer-Burckhardt - Ein Porträt: Glücklichsein ist eine Entscheidung". Lächelnd stellt er dort fest:

Dorothee ist ein Himmelsgeschenk! Hubertus Meyer-Burckhardt

Das sagt er, obwohl seine Frau sein Leben gehörig auf den Kopf gestellt hat. Die beiden sind ziemlich verschieden. "Ich mag Berge, Wald und Wiesen, sie mag die Wüste und das Meer", meint Meyer-Burckhardt. Trotzdem hat es seine Dorothee geschafft, den Moderator von einer Insel zu überzeugen. Zwar lebt das Paar in Hamburg, verbringt aber oft Zeit auf Mallorca. Ursprünglich war er von der Idee nicht begeistert, hat seine Meinung jedoch inzwischen geändert. Die Liebe zur spanischen Insel ist für ihn darum die "größte Lektion, die mir meine Frau erteilt hat", erzählt er augenzwinkernd. Für beide ist es nicht die erste Ehe: Dorothee Röhrig war vorher zweimal verheiratet, Meyer-Burckhardt einmal.

Schau die Doku über Hubertus Meyer-Burckhardt am 1. August im NDR-Livestream auf Joyn Bald verfügbar Heute, 21:45 Uhr Hubertus Meyer-Burckhardt - Ein Porträt - Glücklichsein ist eine Entscheidung Verfügbar auf Joyn 60 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Der Moderator ist beeindruckt von der Wahl ihres Getränks Wie die beiden sich eigentlich kennengelernt haben, geben sie nicht preis. Allerdings hat Meyer-Burckhardt seiner Moderationskollegin Barbara Schöneberger verraten, wann er wusste, dass Dorothee die Richtige ist. Bei ihrem ersten Date treffen sie sich in einem italienischen Restaurant. "Ich habe mich in meine Frau schockverliebt, als wir das erste Mal essen waren", plaudert er bei Schönebergers Podcast "Frühstück bei Barbara" aus. Schon ihre Pünktlichkeit beeindruckt ihn, "das fand ich schon völlig unüblich". Aber dann geschieht etwas, das den Moderator noch mehr begeistert:

Sie hat sich hingesetzt, mich angeschaut und ein Bier bestellt. Da habe ich gedacht: Das ist eine Frau fürs Leben. Hubertus Meyer-Burckhardt

Schließlich hätte sie auch eine Schorle bestellen können, scherzt er - und das hätte ihm nicht so gut gefallen.

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So entsetzt reagiert Dorothee Röhrig, als sie Hubertus Meyer-Burckhardts Wohnung sieht Doch ganz reibungslos verläuft der Start ihrer Beziehung nicht. Denn Dorothee Röhrig mag die Wohnung ihres neuen Freundes nicht. In einer Folge des Barbara-Schöneberger-Podcasts "Mit den Waffeln einer Frau" erinnert er sich: "Als sie das erste Mal hereinkam, sagte sie: 'Oh, hier ist eine gewisse Kargheit.'" Als Schöneberger das hört, beginnt sie zu kichern. Auch Meyer-Burckhardt muss lachen und plaudert weiter aus dem Nähkästchen:

Sie stand da und sagte: 'Pass mal auf, wenn du willst, dass ich bleibe, muss sich hier etwas verändern'. Hubertus Meyer-Burckhardt

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Hubertus Meyer-Burckhardt und Dorothee Röhrig. Bild: picture alliance/dpa | Christian Charisius

Hubertus Meyer-Burckhardt lässt seine Freundin machen. Er weiß, dass er kein häuslicher Typ ist - also baut sie die ganze Wohnung um. Besonders seine Vorhänge findet sie "furchtbar", lacht er. Dass er sich darauf einlässt, zeigt, wie viel ihm an ihr liegt. In der NDR-Doku berichtet er:

Sie traf auf einen Herren, der wahnsinnig gern allein war - sie hat die tragenden Wände meines Lebens verschoben. Hubertus Meyer-Burckhardt