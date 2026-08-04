44 Jahre Ehe
"Die Hausmeisterin"-Star Helmut Fischer: Sie war seine große Liebe
Veröffentlicht:von Lars-Ole Grap
Im November würde Helmut Fischer 100 Jahre alt. Anlass genug, dass der Bayerische Rundfunk seine bekanntesten Rollen erneut ins Programm holt - darunter auch "Die Hausmeisterin". Während er auf der Leinwand als charmanter Stenz den Frauen die Köpfe verdrehte, schlug sein Herz im echten Leben nur für eine.
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Heute, 20:15 Uhr • Die Hausmeisterin
Ganz der Papa
45 Min
Helmut Fischer privat: Die Frau an seiner Seite und sein langer Weg zum Erfolg
Als sich Helmut Fischer und die Tänzerin Utta Martin 1950 in München kennenlernten, schien der große Durchbruch in weiter Ferne. Bei ihrer Hochzeit drei Jahre später war von glanzvollem Promi-Status keine Spur: Der junge Schauspieler hangelte sich von einem kleinen Engagement zum nächsten. Doch Utta wich nicht von seiner Seite und teilte mit ihm die entbehrungsreichen Anfangsjahre. Nach einem ersten namenlosen Kurzauftritt im Jahr 1971 übernahm er dann 1972 mit einer Nebenrolle im Münchner "Tatort" die Figur des Ludwig Lenz, die durch wachsende Beliebtheit im Laufe der Jahre ausgebaut wurde und schließlich 1981 zur Hauptfigur des leitenden Ermittlers aufstieg.
Der eigentliche Durchbruch ließ aber trotzdem bis 1983 auf sich warten - da war Helmut Fischer bereits 57. Mit der Rolle des Franz "Monaco Franze" Münchinger, geschaffen von Regisseur Helmut Dietl und Co-Autor Patrick Süskind, wurde er innerhalb kürzester Zeit zur Ikone. Während der langen Durststrecke bis zu diesem Erfolg trug Utta Fischer wesentlich zum Familieneinkommen bei - unter anderem mit einer Anstellung in einem Wirtschaftsarchiv. Öffentlich in Erscheinung trat sie kaum.
Auch als sich Fischers Gesundheit verschlechterte, war Utta zunächst als Einzige eingeweiht. Nach Angaben, die später unter anderem der langjährige Münchner Oberbürgermeister und Freund der Familie, Christian Ude, öffentlich machte, wurde bei Fischer 1993 eine Krebserkrankung diagnostiziert. Nach außen drang davon lange nichts. Ude beschrieb den Schauspieler Jahre später mit Worten, die im Widerspruch zu dessen Leinwandfigur standen: "Pessimist, Pedant und Pflichtmensch mit geradezu preußischer Disziplin."
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"Die Hausmeisterin"-Star Helmut Fischer: Die letzten Jahre an der Seite von Ehefrau Utta Martin
Wie es hieß, suchte Helmut Fischer in seinen letzten Lebensjahren die Nähe zur "Gesellschaft für humanes Sterben" und begab sich in die Behandlung des damals umstrittenen Mediziners Julius Hackethal. Als seine Schmerzen zunahmen, soll er über eine Reise in die Schweiz nachgedacht haben, wo eine Form der Sterbehilfe zu jener Zeit möglich war - letztlich entschied er sich dagegen. Sein Wunsch sei gewesen, in München zu bleiben, berichtete Ude später. Am 14. Juni 1997 starb Helmut Fischer im Alter von 70 Jahren in Riedering am Chiemsee. Erst mit seinem Tod erfuhr die Öffentlichkeit von der Erkrankung, die er all die Jahre verborgen gehalten hatte.
Nach dem Tod ihres Mannes lebte Utta Fischer weiter in der gemeinsamen Wohnung, die nur wenige Gehminuten vom 1999 nach ihrem Mann benannten Helmut-Fischer-Platz entfernt lag. Begleitet von einem kleinen, treuen Freundeskreis, dem auch Christian Ude und dessen Frau angehörten, blieb sie der Stadt verbunden, in der sie gemeinsam mit ihrem Mann 44 Jahre verbracht hatte. 2012 starb Utta Fischer im Alter von 87 Jahren in einem Münchner Krankenhaus - 15 Jahre nach ihrem Mann.
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