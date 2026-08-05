Karriere startete in den 1980ern "Die Kanzlei"-Star Sabine Postel: So sah die Schauspielerin früher aus Aktualisiert: Vor 4 Stunden von C3 Newsroom Sabine Postel hat durch ihre Rollen im "Tatort" und in "Die Kanzlei" eine große Fangemeinde. Bild: APress

Seit Jahrzehnten ist Schauspielerin Sabine Postel aus der hiesigen TV-Landschaft nicht wegzudenken. Seine Karriere startete der Star der ARD-Anwaltsserie "Die Kanzlei" Anfang der 1980er Jahre.

Sie zählt zu den bekanntesten Schauspielerinnen im deutschen TV. Die meisten Zuschauer:innen verbinden Sabine Postel mit ihren Rollen als langjährige "Tatort"-Kommissarin sowie als Anwältin in der ARD-Serie "Die Kanzlei".

Sabine Postel begeistert seit Jahrzehnten ein Millionenpublikum im TV 22 Jahre lang stand Postel für Radio Bremen als "Tatort"-Ermittlerin Inga Lürsen vor der Kamera. 18 Jahre lang wurde sie dabei von Oliver Mommsen in der Rolle des Kriminalhauptkommissars Nils Stedefreund unterstützt. Die letzte Folge mit dem Ermittler-Duo wurde 2019 ausgestrahlt. Postel verabschiedete sich vom "Tatort" auf eigenen Wunsch - ein Schritt, den sie nicht bereute, auch wenn sie hin und wieder Sehnsucht nach ihrer alten Rolle verspürt, wie sie 2022 der Deutschen Presse-Agentur verriet. Das liege daran, dass sie "so ein gutes Team" gewesen seien. Mit ihrem Kollegen Oliver Mommsen habe sie "sehr harmoniert" und hatte "sehr, sehr viel Spaß bei der Arbeit". Sie blieb aber dabei, dass der Ausstieg nach 22 Jahren die richtige Entscheidung war.

Sabine Postel kannst du heute in einer Doppelfolge ab 22:00 Uhr im NDR-Livestream sehen Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • Die Kanzlei Nothalt Verfügbar auf Joyn 50 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Großer Erfolg mit "Die Kanzlei": "Eine schöne Genugtuung" Seit 2015 spielt Sabine Postel in der beliebtem ARD-Serie "Die Kanzlei" die Anwältin Isabel von Brede, die aus der Serie "Der Dicke" mit Dieter Pfaff hervorging und nach dessen Tod 2013 dann mit neuem Titel weiter entwickelt wurde. Sabine Postel begeistert in "Die Kanzlei" neben Herbert Knaup als Hamburger Anwältin mit sozialer Ader. An einen Abschied von diesem Format denkt sie offenbar nicht. Manchmal könne sie selbst nicht glauben, wie lange die Serie schon laufe, sagte sie 2022 der dpa. "Das heißt ja, dass die Leute einen mögen - und auch den Charakter, den man spielt. Und mit einem älter werden wollen. Das ist eine schöne Genugtuung und eine Belohnung für den Schauspieler", so Sabine Postel. Den Erfolg von "Die Kanzlei" erklärte sie so: "Ich finde, das ist Unterhaltung auf sehr hohem Niveau - tolle Kollegen und Drehbücher, die eine Aktualität haben. Nichts Verschnarchtes, Betuliches oder Kitschiges. Aufwendig inszeniert und mit sehr viel Menschlichkeit gefüllt."

Schon als Schülerin war Postel im Kinderfunk des WDR zu hören Ihre Karriere startete Sabine Postel sehr früh. Schon als Schülerin wurde sie an der Seite von Marius Müller-Westernhagen für den "Kinderfunk" des WDR aktiv. Nach dem Abitur besuchte sie die Schauspielschule Bochum. Sie studierte danach einige Semester Germanistik sowie Bildende Kunst und widmete sich dann ganz ihrer Leidenschaft auf den Theaterbühnen und später dann beim Fernsehen.

So sah Sabine Postel früher aus Mit dem Fernsehspiel "Die Aufgabe des Dr. Graefe" feierte sie 1982 ihr TV-Debüt. Im Fernsehfilm "Der Antrag" spielte sie 1986 eine der Hauptrollen und wurde mit dem Fernsehpreis "Jakob-Kaiser-Preis" ausgezeichnet. Das Foto unten zeigt Sabine Postel Ende der 80er Jahre als junge Schauspielerin zu Beginn ihrer erfolgreichen TV-Karriere.

Sabine Postel im Jahr 1988 zu Beginn ihrer großen Schauspiel-Karriere im Fernsehen. Damals war sie 34 Jahre alt. Bild: picture alliance / Horst Galuschka

Ihren Durchbruch feierte Sabine Postel wenig später. In den 1990er Jahren wurde sie einem breiten Publikum bekannt mit den Hauptrollen in den Fernseh­serien "Nicht von schlechten Eltern" und "Nesthocker - Familie zu verschenken".

Sabine Postel spielte in der ARD-Familienserie "Nicht von schlechten Eltern" an der Seite von TV-Ehemann Ulrich Pleitgen - hier im Mai 1993. Pleitgen starb 2018. Bild: picture alliance / teutopress

Schwerer Verlust überschattete beruflichen Erfolg Einen schweren Schicksalsschlag musste die heute 72-jährige Schauspielerin verkraften, als ihr Ehemann Otto Riewoldt 2003 im Alter von nur 52 Jahren an Krebs starb. In der Folge hätten ihre Eltern sie enorm unterstützt, indem auch sie sich um ihren Sohn kümmerten, wenn sie für den "Tatort" drehen musste, berichtete Sabine Postel später. Inzwischen ist ihr Sohn erwachsen und hat sein gesamtes Studium bis hin zum Doktor mit einem Stipendium in England absolviert, wie sie stolz erzählte.