Ein Paar im Fußballfieber
Überraschendes "Bettgeflüster" bei Diego Pooth: Worüber er mit seiner Freundin abends spricht
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Wenn Diego Pooth und seine Freundin Louisa zusammen sind, läuft aktuell der Fernseher. Die beiden diskutieren über Fußball - und natürlich darüber, wie weit Deutschland bei der Weltmeisterschaft kommen kann.
Ab Donnerstag, 16. Juli 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn
Fußball bleibt auch zu Hause nicht außen vor
Bei Diego Pooth und seiner Freundin Louisa dreht sich das Gespräch manchmal bis spät in den Abend um Fußball. Besonders vor großen Turnieren wird zu Hause leidenschaftlich diskutiert - sehr zur Freude von Louisa und manchmal mit einem kleinen Augenzwinkern von Diego.
So erzählt er im Video-Interview mit "Bunte" lachend:
Wir liegen abends im Bett und dann sagt sie: 'Weißt du, worüber ich mir gerade Gedanken gemacht habe?' Und ich so: 'Ohhh, nicht schon wieder.'
Der Sohn von Verona Pooth lacht und sagt zu seiner Freundin: "Und dann wirklich, dann hörst du auch nicht mehr auf." Die 24-Jährige stellt klar, dass diese Gespräche nicht ständig stattfinden: "Aber immer nur bei der WM oder bei der EM, also nicht immer so."
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Ein Spieler überzeugt Diego Pooth besonders
Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann ist Thema. Auf die Frage, ob sie mit seinen Entscheidungen zufrieden seien, antwortet Diego:
Ich finde, Undav hat definitiv verdient, mehr zu spielen.
Auch Louisa blickt auf das jüngste Spiel zurück:
Beim letzten Spiel war es ein bisschen knapp, aber wir wussten es von Anfang an.
Was das zu bedeuten hat? Auf die Frage nach ihrer Prognose zeigt sich das Paar optimistisch, bleibt aber realistisch.
Ja, hoffentlich gewinnen wir die WM. Also es sind schon sehr, sehr starke Gegner, muss man dazu sagen.
Trotz der starken Konkurrenz zeigt sich der 22-Jährige optimistisch. Er betont, dass die Hoffnung auf einen WM-Titel für Deutschland bis zuletzt bestehen bleibe. Als Deutscher drücke er der Nationalmannschaft selbstverständlich die Daumen.
Ob sich dieser Wunsch erfüllt, zeigt sich womöglich schon heute Abend. Um 22 Uhr trifft die deutsche Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft auf Ecuador. Für Diego Pooth und seine Freundin Louisa steht jedenfalls fest: Mitgefiebert wird bis zum Schlusspfiff.
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