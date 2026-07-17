Privatleben "Ein Fall für zwei"-Star Antoine Monot Jr.: Das ist seine berühmte Freundin Veröffentlicht: Vor 22 Minuten von C3 Newsroom Antoine Monot Jr. und Stefanie Sick sind seit 2015 ein Paar - die Ehe brauchen die beiden aber nicht. Bild: Lindenthaler

Millionen kennen Antoine Monot Jr. als charmanten TV-Anwalt oder legendären Werbe-Star. Doch abseits der Kameras führt der Schauspieler ein bewusst bodenständiges Leben - gemeinsam mit seiner Partnerin Stefanie Sick und ihrer Patchwork-Familie. Warum beide bis heute auf eine Hochzeit verzichten, hat einen Grund.

Vor der Kamera überzeugt Antoine Monot Jr. seit Jahren als schlagfertiger Anwalt Benni Hornberg in "Ein Fall für zwei". Privat schlägt sein Herz allerdings schon lange für nur eine Frau: Journalistin und Moderatorin Stefanie Sick. Obwohl die beiden seit Jahren glücklich zusammenleben, haben sie sich ganz bewusst gegen eine Hochzeit entschieden.

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Erst Kollegen, dann nach vielen Jahre verliebt Ihre Geschichte beginnt lange bevor sie ein Liebespaar wurden. Bereits im Mai 1998 begegneten sich Antoine Monot Jr. und Stefanie Sick bei den Dreharbeiten zur ARD-Sitcom "Biggi". Damals blieb es bei einer Freundschaft. Erst viele Jahre später funkte es zwischen den beiden. Seit 2015 gehen sie gemeinsam durchs Leben und leben mit den drei Töchtern, die Stefanie Sick aus früheren Beziehungen mitgebracht hat, in München.

Warum das Paar bis heute nicht verheiratet ist Immer wieder werden Antoine Monot Jr. und seine Partnerin gefragt, warum sie bislang nicht geheiratet haben. Für beide spielt der Trauschein jedoch keine entscheidende Rolle. Stefanie Sick erklärte gegenüber "Bunte" dazu:

Ich kenne keinen vernünftigen Grund, warum wir heiraten sollten. Stefanie Sick

Auch Antoine Monot Jr. sieht das gelassen. Gegenüber "Gala" sagte er: "Die Frage nach der Hochzeit nervt nicht, wobei ich nicht ganz nachvollziehen kann, woher dieser drängende Wunsch kommt, darüber zu sprechen."

Sollten wir heiraten, werden wir das kommunizieren. Oder eben auch nicht. Antoine Monot Jr.

Und weiter: "Aber so oder so, wird die Frage danach nichts daran ändern, ob und wann wir es erzählen.“"

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Eine Patchwork-Familie, die funktioniert Gemeinsame Kinder haben der Schauspieler und seine Freundin nicht. Dennoch gehört Familie für den Schauspieler fest zu seinem Leben. Besonders wichtig war ihm, seinen Platz in der Patchwork-Familie behutsam zu finden. Über seine Rolle sagte er gegenüber der "Gala":

Ich war nie ein Bonus-Papa. Die Kinder haben ihre Väter und ich bin ein guter Freund geworden. Antoine Monot Jr.

Dass ihm dieser Weg gelungen ist, schreibt der Schauspieler auch seiner Partnerin zu. Im Interview fand er liebevolle Worte: "Stefanie ist nicht nur eine tolle Frau und ein sehr liebenswerter Mensch, sondern auch eine großartige Mutter. Da habe ich mich gut einordnen können. Lernen musste ich es anfangs viel, aber Stefanie hat mich sehr liebevoll an die Hand genommen."

Vom Werbe-Star zum Publikumsliebling Antoine Monot Jr. wurde 1975 in Rheinbach geboren und stand schon früh auf der Bühne. Nach ersten Theaterjahren gelang ihm mit dem Kinofilm "Absolute Giganten" der Durchbruch. Einem Millionenpublikum wurde er später als legendärer "Tech-Nick" der Saturn-Werbung bekannt. Danach folgten zahlreiche Film- und Fernsehrollen, unter anderem in "Lammbock", "Tatort", "Knallerkerle" und "Behringer und die Toten –-Ein Bamberg-Krimi". Besonders eng verbinden ihn die Zuschauer:innen aber mit "Ein Fall für zwei". Seit dem Neustart der Krimi-Reihe im Jahr 2014 verkörpert er Rechtsanwalt Benni Hornberg und gehört damit zu den prägenden Gesichtern der erfolgreichen ZDF-Serie.

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