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Falsche Gerüchte

Erneuter Hoax-Alarm: Internet erklärt Morgan Freeman schon wieder für tot

Veröffentlicht:

von C3 Newsroom

Wurde im Internet wieder einmal mit der eigenen Todesmeldung konfrontiert: der 89-jährige Oscarpreisträger Morgan Freeman.

Bild: IMAGO/Avalon.red

Schon wieder kursiert eine Todesmeldung über Morgan Freeman im Internet. Doch der Oscarpreisträger lebt – und es ist nicht das erste Mal, dass er mit seinem eigenen Nachruf konfrontiert wird.

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Angeblich startete das Gerücht auf der Plattform X. Dort soll gestanden haben: "Morgan Freeman ist von uns gegangen. RIP." Nur kurz darauf folgte die Meldung, auch die Angehörigen hätten den Tod des Schauspielers bestätigt. Innerhalb kürzester Zeit landete die Todesnachricht auf Facebook und sorgte dort für millionenfache Reaktionen.

Keine Bestätigung für den angeblichen Tod

Auch einzelne andere Plattformen zogen schnell nach. Selbst auf der Nachruf-Seite Necropedia stand: "Morgan Freeman ist tot." Allerdings gab es für die Behauptung nirgends eine offizielle Bestätigung - weder von den großen US-Medien noch vom Management des Schauspielers oder anderen offiziellen Branchenquellen.

Morgan Freeman lebt – und kennt solche Gerüchte

Mit anderen Worten: Morgan Freeman lebt. Und es ist nicht das erste Mal, dass er im Netz für tot erklärt wurde. Schon 2013 meldete sich die Hollywood-Ikone nach der Verbreitung desselben Hoax selbst zurück mit den Worten: "Ich bin nicht tot, nur beschäftigt." Ein Jahr zuvor hatte schon eine Internetseite mit dem Namen "R.I.P. Morgan Freeman" für viel Aufruhr gesorgt.

So oft ist es in der Vergangenheit passiert, dass ihn mittlerweile solche Gerüchte nicht weiter zu interessieren scheinen. Auf die aktuelle Todesmeldung hat der Schauspieler auf jeden Fall bisher offiziell noch nicht reagiert.

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