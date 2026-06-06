Falsche Gerüchte
Erneuter Hoax-Alarm: Internet erklärt Morgan Freeman schon wieder für tot
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Schon wieder kursiert eine Todesmeldung über Morgan Freeman im Internet. Doch der Oscarpreisträger lebt – und es ist nicht das erste Mal, dass er mit seinem eigenen Nachruf konfrontiert wird.
Erlebe Morgan Freeman im kostenlosen Stream und ganz lebendig auf Joyn
Angeblich startete das Gerücht auf der Plattform X. Dort soll gestanden haben: "Morgan Freeman ist von uns gegangen. RIP." Nur kurz darauf folgte die Meldung, auch die Angehörigen hätten den Tod des Schauspielers bestätigt. Innerhalb kürzester Zeit landete die Todesnachricht auf Facebook und sorgte dort für millionenfache Reaktionen.
Keine Bestätigung für den angeblichen Tod
Auch einzelne andere Plattformen zogen schnell nach. Selbst auf der Nachruf-Seite Necropedia stand: "Morgan Freeman ist tot." Allerdings gab es für die Behauptung nirgends eine offizielle Bestätigung - weder von den großen US-Medien noch vom Management des Schauspielers oder anderen offiziellen Branchenquellen.
Morgan Freeman lebt – und kennt solche Gerüchte
Mit anderen Worten: Morgan Freeman lebt. Und es ist nicht das erste Mal, dass er im Netz für tot erklärt wurde. Schon 2013 meldete sich die Hollywood-Ikone nach der Verbreitung desselben Hoax selbst zurück mit den Worten: "Ich bin nicht tot, nur beschäftigt." Ein Jahr zuvor hatte schon eine Internetseite mit dem Namen "R.I.P. Morgan Freeman" für viel Aufruhr gesorgt.
So oft ist es in der Vergangenheit passiert, dass ihn mittlerweile solche Gerüchte nicht weiter zu interessieren scheinen. Auf die aktuelle Todesmeldung hat der Schauspieler auf jeden Fall bisher offiziell noch nicht reagiert.
Mehr Filme mit Morgan Freeman
Mehr entdecken
Von Bundeswehr bis Schauspielerei
Wotan Wilke Möhring: Seine Promi-Geschwister im Überblick
Er ist zurück
"Rechtsanwalt Vernau": Das sagt Jan Josef Liefers über sein ZDF-Comeback
Charakterdarsteller privat
Bevor er sein Ehe-Glück fand: Christian Kohlunds bewegte Liebes-Story
Der "Hubert ohne Staller"-Star im Porträt
"Wollte das gar nicht": So kam Christian Tramitz zur Schauspielerei
Liebesglück
So lernte Ex-"Tatort"-Star Simone Thomalla ihren Freund kennen
Held mit Herz und Humor
Leonard Lansink: Wie er die Frau seines Lebens kennenlernte
Schicksalsschläge und Hoffnungsschimmer
Sabine Postel: Diesen Schicksalsschlag musste der "Kanzlei"-Star verkraften
Früh in seiner Karriere
Giovanni Zarrella: Dieser "No-Angels"-Star ist seine Ex-Freundin
Dieses Jahr wurde er 80
"Ein starkes Team": So anders sah Jaecki Schwarz in den 60er-Jahren aus