Überraschendes Geständnis "Es war fucking mind blowing": Jochen Schropp spricht hochemotional über Jenseitskontakt zu seinem toten Vater Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Lena Maier Abseits großer TV-Bühnen wie "Promi Taste" oder "Promi Big Brother": Jochen Schropp gibt unerwartet intime Einblicke in sein Privatleben. Bild: Joyn/Marc Rehbeck

Eigentlich kennen wir Jochen Schropp als souveränen TV-Moderator, der uns durch große Unterhaltungs-Shows führt. Doch im Podcast "too many tabs" schlägt er nun unerwartet tiefsinnige Töne an: Er outet sich als hochspirituell und teilt ein sehr persönliches Erlebnis. Ein Zoom-Call mit einem Medium brachte ihm seinen verstorbenen Vater noch einmal ganz nah.

Zwischen TV-Gossip und Surrealem Wenn Jochen Schropp aus dem Nähkästchen plaudert, hören Reality-TV-Fans ganz genau hin. Aktuell stellt er sich den kulinarischen Herausforderungen bei "Promi Taste" - immer mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und parallel im kostenlosen Stream auf Joyn. Im Podcast "too many tabs" der Hosts Caro Worbs und Miguel Robitzky verrät er, dass er und Star-Koch Frank Rosin bei den Dreharbeiten extrem unterschiedlich Vorstellungen hatten.

Auch an seine Zeit als Moderator von "Promi Big Brother" erinnert er sich intensiv zurück - insbesondere an den absolut surrealen Moment, als er den unwissenden Bewohner:innen im Container den weltweiten Corona-Lockdown verkünden musste. Und für alle Meme-Fans lüftet er endlich das Geheimnis um sein virales "Schock-Gesicht" beim legendären "Promis unter Palmen"-Eskalationsstreit: Daran war nicht etwa die schreiende Désirée Nick schuld, sondern 40 Grad Hitze im Studio und eine Maskenbildnerin, die ihn schlichtweg viel zu hell abgepudert hatte.

Ein Gutschein fürs Jenseits Doch abseits des amüsanten TV-Gossips wird das Gespräch unerwartet tiefgründig. Jochen Schropp outet sich als hochspirituell. Der Auslöser? Ein Jenseitskontakt mit seinem Vater, den er bereits im Alter von 27 Jahren an Krebs verlor. Nachdem Schropp in einer Krebsvorsorge-Sendung sehr berührend über seinen geliebten Vater - einen Biologen und Vorstand des Naturschutzbundes - gesprochen hatte, trat eine Producerin an ihn heran. Sie schenkte ihm eine Sitzung bei einer alten Schulfreundin, die als Medium arbeitet. Schropps anfängliche Gedanken: "Es ist jetzt auch scheißegal, ob es funktioniert oder nicht. Ob ich jetzt eine Stunde Reality-TV gucke oder ob ich einen Kontakt mache." Er ließ sich darauf ein.

Baumrinde, ein geheimes Buch und eine Hochzeit Die Sitzung fand mitten in der Pandemie über einen Zoom-Call nach Lübeck statt - begleitet von seltsamen Störgeräuschen, die an alte Modems erinnerten. Doch die Skepsis des Moderators verflog schnell. Das Medium, das lediglich die Augen schloss, um "ihre Frequenz zu ändern", lieferte Informationen, die sie unmöglich wissen konnte. Zunächst sah sie ihn an einem Tisch sitzen und etwas niederschreiben, das tausenden Menschen helfen würde. Schropp erinnert sich:

Ich hatte zwei Tage vorher angefangen, dieses Buch zu schreiben. Ich hatte noch nicht mal den Vertrag unterschrieben. Jochen Schropp

Als das Medium schließlich Kontakt zu seinem Vater aufnahm, wurde es hochemotional. Sie beschrieb Laub unter ihren Füßen, Rinde an den Händen und Bäume - eine treffende Beschreibung für seinen Vater, mit dem Jochen als Kind mehrmals die Woche im Wald war. Zwei Details sorgten endgültig für Gänsehaut: Der Vater ließ ausrichten, Jochen solle sich nicht grämen, dass er erst zweimal in seinem Leben an dessen Grab war. Und: Das Medium sah immer wieder ein großes Fest und übermittelte die Nachricht des Vaters, Jochen und sein Partner sollten "jetzt endlich heiraten", er habe Bock auf Party. Niemand wusste zu diesem Zeitpunkt, dass das Paar bereits heimlich verlobt war.