"Richtig schöner Glow"
Ex-GNTM-Siegerin Alex Mariah Peter hat sich krass verändert: So viel hat sie abgenommen
Veröffentlicht:von Anna-Maria Hock
Im vergangenen Jahr machte Alex Mariah Peter öffentlich, dass sie sich nicht mehr wohl in ihrer Haut fühlt. Der Grund? Die Ex-GNTM-Siegerin hatte stark zugenommen. Im Dezember kündigte sie daher an, sich auf ihre Gesundheit zu fokussieren. Ihr Ziel: 25 Kilo abnehmen. Das hat Alex Mariah Peter jetzt geschafft!
Die neue GNTM-Staffel ist voll im Gange
Ex-GNTM-Siegerin Alex Mariah ist 26 Kilo leichter
Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die 28-Jährige nun zwei Aufnahmen von sich. Der erste Clip zeigt sie im September 2025. Damals wog sie 120 Kilo, wie die ehemalige GNTM-Siegerin von 2021 in der Caption verrät. In dem Clip trägt sie eine kurze Shorts und dazu ein braunes Tanktop. Das zweite Video zeigt Alex Mariah im April 2026. In dem Clip trägt sie ein cremefarbenes Kleid und schwarze High Heels. Man sieht ihr deutlich an, dass sie sich in der aktuellen Aufnahme viel wohler in ihrem Körper fühlt.
Den Post betitelte das Model mit folgenden Worten: "Am meisten regt mich auf, wie klein meine Brüste mit 120 Kilo aussehen." In der Kommentarspalte darunter gibt Alex Mariah zudem preis, wie viel sie bereits abgenommen hat. "26 Kilo sind runter und es geht weiter", schreibt sie. Offenbar ist die Ex-GNTM-Siegerin also noch nicht am Ziel - und das, obwohl sie die geplanten 25 Kilo bereits erfolgreich abgespeckt hat.
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Viel Zuspruch in den Kommentaren
In der Kommentarspalte unter dem Beitrag meldeten sich zahlreiche Nutzer:innen zu Wort. "Wow Girl", schrieb etwa Designerin Marina Hoermanseder. Influencerin Adorable Caro ließ ein rotes Herzchen da. Auch Alex Mariahs Fans kommentierten fleißig. "Beide Versionen sind aber wunderschön", "Richtig toll! Kannst sehr stolz auf dich sein" und "Hot! Wirklich liebe Alex, das Schönste an dir ist gerade, dass man dir die Zufriedenheit anmerkt. Und das vollkommen zurecht! Richtig schöner Glow", schwärmen drei von vielen User:innen.
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