Schlimme Diagnose
Fußball-Kommentator Jörg Dahlmann erneut an Krebs erkrankt
Veröffentlicht:von Martin Meyer
WM-Freude zerstört! Jörg Dahlmann wollte eigentlich während der Fußball-Weltmeisterschaft einen Moderations-Job machen. Jetzt hat eine harte Diagnose ihn aus der Bahn geworfen.
Promi Big Brother
2022 konnte man Jörg Dahlmann bei "Promi Big Brother" sehen
In dieser Show tauschen Promis das Leben auf dem roten Teppich gegen die totale Überwachung aus. Um zu bleiben, gilt es tägliche Herausforderungen zu meistern.
Die meisten kennen ihn vom Spielfeldrand verschiedener Sportveranstaltungen. Jörg Dahlmanns Karriere als Kommentator und Sportreporter machte ihn weithin bekannt. Auch jetzt zur Fußball-WM wollte er eigentlich in der Türkei zusammen mit Béla Réthy ein Event moderieren. Doch eine erneute Schock-Diagnose rückt seine Gesundheit in den Fokus.
"Bei mir wurde ein Tumor in der Leber festgestellt", sagte er gegenüber RTL. Er habe schon seit einiger Zeit Symptome gespürt und ein Arzt habe dann die Diagnose gestellt. In einer Operation sollen Teile der Leber und eventuell auch die Galle entfernt werden.
Nicht die erste Krebs-Diagnose für Dahlmann
So eine schlimme Diagnose bekommt der ehemalige Sportreporter nicht zum ersten Mal. 2006 wurde bereits Darmkrebs bei ihm festgestellt, später folgten Hautkrebs und Prostatakrebs. Er habe eine angeborene Anfälligkeit, wie er weiter erklärt: "Ich habe einen Gen-Fehler. Mir fehlt das Reparatur-Gen bzw. das Gen, das den Körper sich gegen Krebs wehren lässt."
Die Krankheit ist laut Dahlmann auch in seiner Familie verbreitet: "Mein Vater, Großvater und Onkel erkrankten alle mit 44, 40 und 36 Jahren an Darm- oder Magenkrebs und sind daran gestorben."
Dieses Alter hat Jörg Dahlmann bereits überschritten und auch jetzt denkt er nicht daran, den Kampf gegen die Krankheit aufzugeben.
Ich bin erst 67. Ich will auf jeden Fall noch ein paar Jahre leben und das schaffe ich auch.
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